《路透早报》--2月6日

[今日看点]

经济数据：

--日本1月外汇储备(2350GMT)

--日本12月同时指标/领先指标(0500GMT)

--德国12月工业生产(0700GMT)

--法国截至12月的预算与12月贸易收支(0745GMT)

--瑞士12月零售销售(0815GMT)

--香港1月份外汇储备资产数字(0830)

--英国12月商品贸易收支(0930GMT)

--美国1月非农就业报告(1330GMT)

--加拿大1月就业报告(1330GMT)

--美国12月消费者信贷(2000GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就货币政策及经济前景发表演说(1745)

美国重要企业业绩：穆迪等

以下为2月5日下午5:00至2月6日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--希德两国财长话不投机，欧洲央行举措重创希腊银行股

希腊财长瓦鲁法基斯周四与德国财长朔伊布勒公开舌战。在欧洲央行决定停止向希腊银行业者提供融资后，该国借款成本激升，银行类股重挫。在柏林进行过坦率会谈后，朔伊布勒表示，他告诉瓦鲁法基斯，作出让其他国家承担压力的选举承诺是不切实际的。朔伊布勒指出，他与瓦鲁法基斯未能弥合分歧。虽然他尊重希腊选民的选择，但新政府必须恪守与欧盟达成的协议，并与国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行及欧盟执委会展开合作。希腊政府称决不接受敲诈勒索。

希腊证交所FTSE银行股指数最初崩跌22.6%，最终收跌10%。三年期希腊公债收益率窜升至近20%，彻底把希腊拒于资本市场门外。

希腊央行总裁史托纳拉斯表示，希腊银行业者状况稳健，而且处于控制之中。

--美元强势导致美国贸易逆差扩大，但就业市场仍在稳步改善

美国12月贸易逆差猛增17.1%，至466亿美元，触及2012年11月以来最高，也是2009年7月以来最大月度百分比增幅，因美元走强提振进口并打压出口。该数据可能导致第四季经济成长初估值被下修。不过就业市场状况仍然良好。截至1月31日当周的初请失业金人口增加1.1万人，经季节性调整后为27.8万人；分析师原本预计初请失业金人口将增至29万人。数据公布后，美国股市上涨，美国公债价格扩大跌幅。美元指数走软。

详细数据：

* 美国12月贸易逆差为465.6亿美元，对中国贸易逆差283亿

* 1月31日当周美国初请失业人数为27.8万人，低于预估

* 美国第四季非农生产率环比年率为下滑1.8%

--丹麦三周内第四次降息，再次誓言维持固定汇率政策

丹麦央行下调指标利率，为三周前瑞士央行意外取消瑞郎兑欧元汇价限制之后，丹麦央行在三周内的第四度降息，并再度承诺将力守克朗兑欧元联系汇率。丹麦央行将利率下调25个基点至负0.75%，降幅大于之前各次的15个基点，使得目前丹麦与瑞士的利率均在负0.75%。分析师预计此举将打压投资者把手中的瑞士资产换成丹麦资产的意愿，并让丹麦克朗兑欧元脱离窄幅区间。丹麦央行还罕见发表了一份声明，总裁Lars Rohde在其中表示，联系汇率制度是“丹麦经济政策不可或缺的环节--自1982年以来一直是如此。”

--英国央行维持利率和购债规模不变

英国央行再次维持处于历史低点的利率不变。在政策会议后的简短声明中，英国央行货币政策委员会宣布维持利率在0.5%不变，购债规模在3,750亿英镑不变。央行未进一步置评。市场等待下周四公布的季度通胀报告。

--美联储对加息问题保持耐心是正确的--波士顿联储银行总裁

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美联储当前不急于升息，以避免让已然处在低位的通胀率进一步下滑而不利于经济，这个做法是正确的。“考虑到多数发达经济体的整体和核心通胀率下降情况，美国保持耐心的政策仍是恰当的，”罗森格伦在准备于法兰克福发表的演讲中如此表示。

--欧盟执委会称经济增长前景略好转，因油价下跌等因素

欧盟执委会称，欧元区经济前景较三个月前改善，归功于油价下滑、欧元走软，以及欧洲央行的量化宽松政策。欧盟执委会将今年欧元区区内生产总值(GDP)增长预测从11月时的1.1%上调至1.3%，对2016年增长的预测从1.7%上调至1.9%。投资回暖也将令经济增长受益。该执委会还预计，欧元区今年消费物价可能下降0.1%，但2016年将会上升1.3%。随着经济成长加快步伐，欧元区今年失业率料将从上年的11.6%降至11.2%，然后在2016年继续降至10.6%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四大涨，因能源股和油价一起反弹，且辉瑞(Pfizer)以巨额收购Hospira的消息也提振股市人气。

道琼工业指数上涨211.86点，或1.2%，至17,884.88点；标准普尔500指数上扬21.01点，或1.03%，至2,062.52点；Nasdaq指数上涨48.394点，或1.03%，至4,765.097点。

--欧洲股市受到希腊股市大跌拖累，此前欧洲央行突然宣布将不再接受希腊公债作为融资抵押。希腊银行股暴跌10%，希腊ATG股指重挫3.4%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微升0.04%，报1,487.81点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数小跌0.2%。英国富时100指数微升0.09%，收报6,865.93点；法国CAC 40指数升0.15%，收报4,703.30点。德国DAX指数微跌0.05%，收报10,905.41点。

汇市:

--美元兑欧元重挫，而欧元兑瑞郎大涨，因市场臆测瑞士央行可能正买入欧元，且交易商对希腊局势发展持乐观看法。

欧元兑美元升1.21%，报1.14835美元。欧元兑瑞郎升至1月15日瑞士央行意外取消维持三年的瑞郎上限以来最高。瑞郎也得益于美元弱势。美元兑瑞郎尾盘跌0.35%，报0.92245瑞郎。

债市:

--美国公债价格下滑，因交易商在美国公布1月非农就业报告前缩减公债仓位，不过市场跌势受限，因在磋商债务协议问题上希腊和欧元区伙伴关系紧张。

尾盘，指标10年期公债跌4/32，收益率报1.810%，较周三尾盘升1.5个基点。30年期公债跌18/32，收益率报2.412%，升2.5个基点。

--希腊债市从大跌中反弹，此前欧洲央行同意授权希腊央行向希腊的银行提供金援，而稍早欧洲央行称将不再接受希腊公债作为融资抵押。短期希腊公债收益率一度飙升超过300基点，至约20%，之后回落至17.3%。指标10年期希腊公债收益率一度升约一个百分点，至10.87%，但尾盘回落至约10%，当日持稳。

10年期意大利和西班牙公债收益率早盘上涨约5个基点，但之后缩减升幅，日内仅小升，分别报1.55%和1.45%。

油市:

--原油价格收高超过4%，因原油出产国利比亚的暴力活动不断增加，和中国央行放宽货币政策预料将提振原油需求，扶助油价在上日大跌后反弹。

指标布兰特原油期货收报每桶56.57美元，上涨2.41美元，或4.5%。美国原油收报每桶50.48美元，上升2.03美元，或4.2%。

金属市场:

--金价走低，受累于欧洲央行称不再接受希腊债券作为融资抵押后希腊情势的不确定性。

1922GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,263.50美元。美国4月期金收跌0.1%，报每盎司1,262.70美元。

--期铜上涨，受助于美元走弱，但担心需求疲弱和供应过剩限制期铜价格升幅。伦敦金属交易所(LME)数据显示，在LME监督的仓库中，铜库存大幅增加3.25万吨，至28.46万吨，为约一年来最高水平。周四现货铜较指标三个月期铜升水每吨27.75美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.3%，收报每吨5,720美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 张涛)

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