《路透早报》--3月3日

[今日看点]

经济数据：

--中国全国政协十二届三次会议开幕

--台湾1月外销订单

--日本1月加班工资(0130GMT)

--美国石油协会(API)公布一周全国石油报告(2130GMT)

--澳洲1月建筑许可(0030GMT)

--澳洲第四季经常帐(0030GMT)

--瑞士第四季GDP(0545GMT)

--德国1月实质零售销售(0700GMT)

--英国2月Markit/CIPS建筑业PMI(0930GMT)

--欧元区1月生产者物价指数(1000GMT)

--加拿大第四季国内生产总值(GDP)(1330GMT)

--加拿大1月生产者物价指数(PPI)(1330GMT)

--美国2月ISM纽约企业活动指数(1445GMT)

--美国2月国内汽车销售年率

重大经济事件及官员讲话：

--澳洲央行利率决定(0330GMT)

以下为3月2日下午5:00至3月3日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国1月消费者支出连二月下滑，再添首季经济成长放缓迹象

美国1月消费者支出为连续第二个月下滑，因家庭持续减少采购，宁可把汽油价格下滑所带来的意外之财大都予以储蓄。其他数据显示，2月工厂活动放缓，1月建筑支出则大幅下滑，更添第一季初经济成长温和的迹象。通胀压力进一步趋弱，1月个人消费支出(PCE)物价指数较上年同期上升0.2%，增幅为2009年10月以来最低。

详细数据：

> 美国ISM-2月制造业指数降至13个月低位52.9，预估为53.0

> 美国1月建筑支出下降1.1%，预估为增长0.3%--商务部

> 美国2月Markit制造业PMI终值为55.1，为四个月最高

> 美国1月个人消费支出物价指数较前月下滑0.5%

--加拿大第四季经常帐赤字扩大至139.2亿加元，受油价下跌影响

加拿大统计局公布数据显示，该国第四季经常帐赤字为139.2亿加元，因油价走低导致能源出口减少了42.5亿加元。第三季经常帐赤字修正后为96亿加元，前值为赤字84亿加元。

--西班牙称正在讨论第三轮希腊纾困计划，而欧元区官员予以否认

西班牙经济部长表示，欧元区国家正在讨论向希腊提供第三轮援助，纾困资金规模在300-500亿欧元，但欧盟官员则称没有进行这样的磋商。西班牙经济部长德金多斯称，新的纾困计划为希腊设置了更为灵活的条件。

--欧元区2月通胀率初值升至负0.3%，1月失业率降至11.2%

欧盟统计局公布，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.3%。路透调查预估为下降0.4%。欧元区1月失业率从12月的11.3%降至11.2%。

--欧元区制造业活动2月持稳，聘雇及出口升温--Markit

调查显示，欧元区2月制造业活动持稳，持平于1月的峰值水准，受助于欧元贬值带动出口订单增加、以及聘雇速度升温。欧元区2月制造业PMI终值持稳于51.0，略低于早前的初值51.1，并略高于50的荣枯分水岭。

德国2月制造业成长加速，新订单增速创七个月最快

--英国2月制造业PMI升至54.1，创七个月高位

调查显示，英国2月制造业成长速度创七个月高位，再添英国经济2015年开局强劲迹象，但主要归功于国内需求。英国2月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)升1点，至54.1，而1月指数亦上修。2月指数高于路透调查中的所有预测值，并稳稳高于荣枯分界线50。

英国1月抵押贷款批准件数小升，创2014年9月来最高 。

[市场摘要]:

股市: --美国股市周一收涨，Nasdaq指数收在5,000点之上，为2000年互联网泡沫破灭以来首见，因并购交易提振科技股。道指和标普500指数创纪录最高收位，此前经济数据直指美国经济成长逐步加速。道琼工业指数收升155.93点，或0.86%，至18,288.63点；标准普尔500指数上涨12.89点，或0.61%，至2,117.39点；Nasdaq指数上升44.57点，或0.9%，至5,008.10点。[.NCN] --欧洲股市收低，盘中创数年新高后走势逆转，因市场持续担心希腊债务问题拖累该国银行股下滑，且能源股跟随油价走低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.2%，报1,560.59点。

德国DAX指数和英国富时100指数盘中也触及纪录新高。德国DAX指数收涨0.08%，报11,410.36点。英国富时100指数小跌0.09%，收报6,940.64点。法国CAC 40指数收跌0.69%，报4,917.32点。

汇市: --美元小涨，美元指数触及11年高位，尽管今日公布的经济数据疲弱。欧元兑美元盘中一度攀升约0.3%，尾盘持平在1.1192美元。日圆兑美元盘中跌穿120日圆，为2月12日以来首见。美元尾盘上扬0.50%，报120.09日圆，为三周高位。

美元指数尾盘上扬0.14%，报95.427，稍早触及2003年9月以来最高95.514。

债市: --美国公债收益率上涨，因大量公司债供应，向美国公债价格施压，且投资者继续质疑美联储会否在未来几个月升息。市场主要焦点在周五出炉的2月非农就业报告。指标10年期公债价格下跌25/32，收益率报2.08%，此为2 月24日来最高。

--西班牙、意大利和葡萄牙的政府公债收益率(殖利率)均触及纪录新低，因投资者静待欧洲央行(ECB)即将启动月度购债计划。西班牙和意大利10年期公债收益率都下滑5个基点至纪录低位，分别报1.228%和1.296%。葡萄牙10年期公债收益率下滑最多10个基点，至纪录低点1.754%，之后反弹。爱尔兰10年期公债收益率再次测试其纪录低位0.856%。德国10年期公债 收益率上升至0.35%，离上周触及的纪录低位0.285%不远。

油市: --布兰特原油期货下跌5%，为一个月来最大单日跌幅。投资者臆测伊朗核问题谈判将达成协议，随之可能撤销对伊朗的制裁并提升该国原油出口，这令人再度担忧原油供应过多。利比亚原油出产不断上升和美元走强，也让布兰特原油承压。

美国原油期货也下跌，但仅小幅下滑，受上周美国库欣原油库存增幅小于预期的支撑。近月布兰特原油跌穿每桶60美元心理支撑位，下跌3.04美元，结算价报每桶59.54美元。近月美国原油期货下跌0.17美元，结算价报每桶49.59美元。

金属市场: --金价由升转跌，因美元上涨，且投资者对亚洲需求强劲带动金价触及两周高位的涨势获利了结，投资者对美国今年稍后升息的预期限制了金价涨幅。1911 GMT，现货金跌0.3%，报1,208.90美元。美国4月期金收跌4.90%，报每盎司1,208.20美元。

--期铜在中国意外降息后攀升至七周高位，但稍后因担忧中国成长放缓而回落。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘上扬0.2%，报每吨5,905美元。三个月期铝收跌0.8%，三个月期锌收报每吨2,058美元，日内下跌0.3%。三个月期铅收涨1.2%，报每吨1,748美元。三个月期镍回落1.6%，收报每吨13,855美元，为2014年6月以来最低。三个月期锡收跌0.8%，报每吨17,800美元。

(整理 张涛；审校 戴素萍)

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