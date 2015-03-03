《路透早报》--3月4日

[今日看点]

经济数据：

--汇丰中国2月服务业PMI数据

--汇丰香港2月PMI数据

--台湾1月工业生产数据

--澳洲第四季国内生产总值(GDP) (0030GMT)

--欧元区、德国、法国、意大利及英国2月服务业PMI

--欧元区1月零售销售(1000GMT)

--美国抵押贷款市场指数(1200GMT)

--美国2月ADP民间就业岗位 (1315GMT)

--美国2月Markit综合PMI终值 (1445GMT)

--美国2月供应管理协会(ISM)非制造业PMI (1500)

重大经济事件及官员讲话(括号内为GMT时间)：

--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至3月5日)。

--加拿大央行宣布政策利率(1500)。

--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。

--日本财务省财务官山崎达雄在一个座谈会上发表讲话(0500GMT)

--美联储主席叶伦接受公民预算委员会(CBC)颁发的奖章，并以“银行管理与监督”发表演说(0115)。

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况与货币政策发表演说(1400)。

--美国财政部长杰克卢等官员在参议院发表证词，检讨美国财政部2016财年资金需求与预算理由(1930)。

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说(1800)。

--英国央行官员贝利等出席英国议会财政委员会听证会。

--德国央行理事Carl-Ludwig Thiele主持20欧元新钞发布会(0900)。

以下为3月3日下午5:00至3月4日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--沙特调升出口亚洲与美国原油官方售价，认定需求增强

石油输出国组织(OPEC)最大出口国沙特阿拉伯周二调升对亚洲与美国的官方原油售价(OSP)，这是显示沙特认为需求增强的最新迹象。沙特将所有出口美国的原油价格每桶调涨1美元；将出口亚洲的特轻质原油价格每桶调涨1.40美元。

--奥巴马与欧洲领袖讨论乌克兰局势，不排除加强制裁俄罗斯

多名官员表示，美国总统奥巴马与欧洲领袖周二警告俄罗斯，如果俄方进一步违反乌克兰停火协议，他们已经做好加强制裁的准备。奥巴马与英国、法国、德国、意大利以及欧洲理事会(European Council)领导人进行视讯会议，会后声明发出这番警告。尽管在明斯克达成停火协议已有两周之久，但乌克兰的暴力情势仍在持续。

--恶劣天气导致美国2月汽车销售放缓，逊于分析师预期

恶劣的冬季天气连续第二年导致美国2月汽车销售放缓，一些汽车大厂的销量未能达到分析乐观的预期。七大汽车厂商中的六家周二公布2月销量同比增长，但均逊于预期。据市场调研公司Autodata，2月美国汽车总体销量增长5.3%至1,257,619辆。路透调查的分析师给出的预期是增长7.1%。2月美国汽车行业的销售年率为1,623万辆，远低于路透调查的分析师预期的1,670万辆。

--加拿大第四季实质GDP环比年率为增长2.4%，第三季修正为增3.2%

加拿大统计局公布，第四季实质GDP环比年率为成长2.4%，第三季修正后为成长3.2%。第四季大部分主要行业的产出都增长，整体工业产出较前季增长0.6%。商品和服务出口环比年率为下滑1.6%，进口环比年率为增长1.7%。

加拿大统计局还公布，1月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.4%，较上年同期下滑2.2%。

--英国2月建筑业PMI为60.1，意外跳升至四个月最高

英国2月建筑业增速意外跳升至四个月最高，这进一步证明英国经济在2015年开局强劲，即便建筑公司聘用员工的速度为一年多来最慢。Markit/CIPS公布的英国2月建筑业采购经理人指数(PMI)升至60.1，触及去年10月以来最高水平。路透调查预估为略降至59.0。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收跌，科技股跌势引领Nasdaq指数从上日触及的15年最高水平回落，道指和标普500指数也从上日纪录最高收位下滑。三大股指在2月大幅攀升后，美国汽车销售数据疲软和有关伊朗核磋商的评论令一些投资者不愿进一步推高股市。交易商也在等待本周稍后公布的美国月度就业报告等经济数据。

道琼工业指数收跌85.26点，或0.47%，至18,203.37点；标准普尔500指数下滑9.61点，或0.45%，至2,107.78点；Nasdaq综合指数下跌28.20点，或0.56%，至4,979.90点。

--欧洲股市从数年高位下滑收跌，因法国环保企业Veolia和英国巴克莱银行股价下挫。巴克莱股价急跌3.2%，此前该行增加7.5亿英镑拨备，用于当前外汇操纵指控相关的调查和诉讼。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1%，报1,545.35点，但仍接近本周稍早触及的七年高位1,567.68点。

英国富时100指数下跌0.74%，收报6,889.13点。德国DAX指数收挫1.14%，报11,280.36点。法国CAC 40指数收跌0.98%，报4,869.25点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币触及11年高位后回吐涨幅，市场等待将公布的主要美国经济数据和本周稍后举行的欧洲央行政策会议。美元指数尾盘跌0.06%，报95.407。欧元兑美元基本持平在1.1181美元。美元兑日圆尾盘报119.74日圆，下跌0.4%。

债市:

--美国公债价格连跌第二日，受累于公司债供应。不过，市场对于美国公债相对较高的收益率仍有需求，同时静待周五公布的美国就业报告，限制了公债价格的跌幅。指标10年期公债收益率尾盘报2.12%，盘中触及逾一周高位2.13%。30年期公债价格尾盘跌18/32，收益率为2.71%，周一尾盘报2.69%。五年期公债价格跌4/32，收益率报1.61%，盘中触及近两周高位1.6171%。三年期公债价格跌2/32，收益率报1.07%，高于周一尾盘的1.05%。

--多数欧元区政府公债收益率从纪录低点反弹，投资者等待本周稍晚欧洲央行(ECB)公布其万亿欧元量化宽松政策的细节。10年期德国公债收益率升1个基点，报0.37%。意大利和西班牙10年期公债收益率升3个基点，分别报1.37%和1.30%。葡萄牙10年期公债收益率升5个基点，报1.92%。希腊10年期债券收益率小跌，报9.81%，但较短期公债收益率依然在较高水平，投资者仍担心希腊可能违约。

油市:

--油价反弹，因以色列总理内塔尼亚胡警告奥巴马政府，不要与伊朗达成立场温和的核协议，另外，利比亚敌对双方袭击对方占领的油港。布兰特原油近月合约收涨1.48美元，或2.5%，报每桶61.02美元，美国近月原油期货收涨0.93美元，收报每桶50.52美元。

金属市场:

--金价微跌，受一轮短暂卖盘拖累，日内交投震荡，此前金价在早盘跌穿每盎司1,200美元，之后反弹。2009 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,202.95美元。交易商表示，在美国东部时间早上11时前的不足四分钟内，金价急跌大约7美元，并没有明显的基本面原因可解释这波下跌。美国4月期金收跌3.80美元，报每盎司1,204.40美元。

--期铜走低，从前日触及的七周高位回落。期镍挫至近14个月低位，因中国周末降息引发的乐观情绪消退，且库存持续攀升。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.4%，报每吨5,822美元。三个月期镍收跌1.3%，报每吨13,675美元。三个月期铝收跌0.5%，报每吨1,792美元。三个月期铅收盘持平在每吨1,748美元。(完)

(整理 张涛；审校 戴素萍)

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