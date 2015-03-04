《路透早报》--3月5日

[今日看点]

经济数据：

--中国全国人大十二届三次会议开幕

--台湾2月外汇存底

--澳洲1月零售销售、商品/服务贸易收支(0030GMT)

--法国第四季失业率(0630GMT)

--德国1月工业订单(0700GMT)

--美国2月Challenger企业计划裁员人数(1230GMT)

--美国一周初请失业金人数(1330GMT)

--美国劳工成本第四季修正值(1330GMT)

--美国耐久财订单1月修正值、1月工厂订单(1500GMT)

--加拿大2月Ivey采购经理人指数(PMI)(1500GMT)

重大经济事件及官员讲话(括号内为GMT时间)：

--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议，并宣布利率决定

--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决议并由央行总裁德拉吉召开记者会

--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在该行厄尔巴索分行主办的社区论坛上发表演说

--澳洲央行副总裁洛威在高盛第10届全球宏观经济年会上讲话

--日本央行审议委员木内登英发表讲话

以下为3月4日下午5:00至3月5日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国2月民间就业人数增加，但增幅放缓

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数的增幅低于预期，并低于1月修正后的增幅，因某些行业的成长放缓。ADP与Moody's Analytics联合研发的报告显示，2月民间就业人数增加21.2万人。路透调查分析师预估则为22万人。1月民间就业人数从之前的增加21.3万修正为增加25万。该报告显示，制造、商品生产及服务等行业的就业增长温和。例如，服务业2月就业人数增加18.1万，1月时则为成长20.6万。2月制造业仅增加3,000个工作岗位，远低于1月的1.5万个。

美国供应管理协会(ISM)周三公布，2月服务业成长速度略强于预期，受助于就业分项指数从近期弱势中反弹。2月非制造业PMI指数为56.9，路透访查的分析师预期为56.5，1月为56.7。

金融数据公司Markit公布，美国2月MARKIT服务业PMI终值为57.1，此为10月来最高，初值为57.0，高于1月终值54.2。

--美联储褐皮书称经济继续扩张

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，1月初至2月中多数地区和领域的经济活动继续扩张，多数地区的汽车销售和消费者支出增长。最新公布的褐皮书称，多数地区的薪资上调压力温和，而且主要限于熟练岗位。褐皮书表示，一些联系人称增加了薪资，以吸引技术工人填补很难招到人的职位。美联储正密切关注薪资压力，以寻找低通胀开始攀升的迹象。

--加拿大央行维持利率不变，市场和经济对1月意外降息的反应令人满意

加拿大央行周三维持指标利率在0.75%不变，和央行过去两周发出的暗示一致，且央行对市场和经济对1月意外降息的反应表示满意。“通胀方面的风险目前更为均衡，金融稳定风险的发展符合1月的预期，”央行说。加拿大央行称目前判断，刺激性货币政策的程度仍是适宜的。第四季增速符合预期。加拿大整体CPI的下降反映出了油价的跌势。核心通胀率暂时受到了加元下滑和其它因素的提振。

--德国称第三套希腊援助方案并不在欧元集团会议的讨论议程上

德国财政部发言人周三表示，欧元区财长没有计划在下周一开会时讨论可能提供给希腊的第三个援助方案。之前西班牙一位部长的言论引发了对希腊提供更多援助的揣测。“有关向希腊提供第三批援助的讨论并不在欧元集团周一会议的议程上。”德国财政部发言人说道，并补充称希腊政府迄今都一直表示他们不需要第三个援助计划。

--渣打排除售股计划，2014年税前获利大降25%

渣打银行周三排除了增加资本的计划，尽管该公司公布年度税前获利下滑25%，因不良贷款大幅增加。相反，渣打银行称将致力于削减成本并缩减贷款规模，以此消除外界对其资产负债表薄弱的担忧。为了遏制获利下滑，渣打称计划在2015-2017年节省18亿美元，并从资产负债表上削减250-300亿美元风险加权资产。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三连续第二日收低，投资者在美股近期上涨后保持缩手，等待周五公布的就业数据。在美国最高法院举行聆讯和一种癌症药物得到当局批准后，医疗保健板块是股市的唯一亮点。道琼工业指数收跌106.47点，或0.58%，至18,096.90点；标准普尔500指数下滑9.25点，或0.44%，至2,098.53点；Nasdaq指数下跌12.76点，或0.26%，至4,967.14点。

--欧洲股市尾盘上涨，收盘逼近多年高点，欧元兑美元跌至11年半低点，提振了出口类股。STOXX欧洲600汽车与零件类股指数涨1.8%，为涨幅最大的板块，帮助整体STOXX 600指数收高0.8%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.8%，报1,557.03点，接近本周稍早触及的七年高位1,567.68点。

英国富时100指数涨0.44%，收报6,919.24点。德国DAX指数收高0.98%，报11,390.38点。法国CAC 40指数收涨0.99%，报4,917.35点。

汇市:

--美元指数升至11年半新高，受助于强劲的美国民间就业数据。欧洲央行(ECB)即将启动量化宽松。美元指数触及2003年9月以来的高位，尾盘涨0.6%至95.958。稍早涨至96.059。欧元兑美元触及2003年9月以来最低水平。欧元尾盘报1.1071美元，日内下跌0.92%，Sutton称其跌破了一个关键支撑位。欧元兑日圆跌至一个月低位。日圆兑美元持平在119.72日圆。英镑兑美元跌0.7%，报1.5259美元。

债市:

--美国公债价格大致持平。美国民间部门就业增幅弱于预期，而美国服务业扩张速度则强于预期，在周五非农就业报告公布前创造了不确定性。指标10年期公债价格尾盘持平，收益率报2.12%，和周二尾盘持平。30年期公债价格尾盘跌6/32，收益率从周二尾盘的2.71%升至2.72%。

--市场对欧元区通胀回升的预期接近今年以来最高，因经济数据意外强劲和欧洲央行(ECB)即将实施印钞，缓和了外界对欧元区出现通缩的担忧。高于预期的经济数据提振德债收益率攀升，从上周四触及0.285%纪录低位以来上涨了10个基点，至0.37%。

油市:

--美国原油期货反弹，布兰特原油缩减跌幅。石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗强化反对带有时间要求的核协议，帮助稍早因美国原油库存大增而下跌的油价反弹。美国原油期货结算价上升1.01美元，报每桶51.53美元，稍早跌幅接近1美元。布兰特原油期货结算价报每桶60.55美元，跌0.47美元，脱离日低59.47美元。

金属市场:

--金价下跌，连跌第三日，因在美国经济数据公布后，美元兑欧元扩大升幅。1947GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,199.80美元。美国4月期金收跌3.50美元，结算价报每盎司1,200.90美元。现货银跌0.4%，报每盎司16.23美元。现货钯金跌0.2%，报每盎司825美元。现货铂金涨0.2%，报每盎司1,190美元。

--期镍反弹，结束四日连跌，尽管伦敦金属交易所(LME)镍库存上升至纪录高位。此前据报部份中国镍生产企业关闭。三个月期铝收涨0.5%，报每吨1,800美元。三个月期铜收高0.3%，报每吨5,839美元。(完)

(整理 张荻； 审校 戴素萍)

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