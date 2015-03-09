《路透早报》--3月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--英国2月零售业联盟(BRC)零售销售(0001)

--澳洲2月国民银行(NAB)企业现况指数和信心指数(0030)

--瑞士2月失业率(0645)

--法国1月工业生产(0745)

--意大利1月工业生产(0900)

--美国2月NFIB小企业信心指数 (1300)

--美国1月JOLTS职位空缺数(1400)

--美国1月批发(趸售)库存和销售(1400)

--日本2月国内企业物价指数(2350)

--日本1月机械订单(2350)

--澳洲3月消费者信心指数(10-11日2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

--关于西巴尔干半岛经济转型的高级小组讨论会。由国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管主持，欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼也将出席。

--欧洲央行执委会成员莫尔许在一场金融界会议中发表演说，主题是欧洲央行成为行业监管者后有何作为(0800)。

--法国财长萨潘在一场名为“银行业未来”的会议中发表演说。

--澳洲央行助理总裁肯特在全国RSL俱乐部会议中发表演说(2205)

以下为3月9日下午5:00至3月10日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--欧盟和希腊将就贷款开始技术性磋商；希腊面临融资压力

欧元区财长警告希腊“时间所剩无几”，并同意希腊和国际贷款方的财经专家周三开始技术性磋商，争取放行未来的融资。磋商的进展速度仍有待观察。根据欧元集团上个月的协议，希腊若想在当前的欧盟纾困计划于6月底到期前得到更多资金拨付，就必须通过最终的测试，证明其正在开展经济改革以因应庞大的债务。迪塞尔布洛姆承认，在寻获资金以偿还即将到期的债务方面，希腊承受极大的压力。但他表示，这样的压力应该成为促使希腊与债权人达成协议的动力。然而，他并称，如果希腊表明其正在实施某些改革举措，那么可望在下个月的审核结束前先发放一些资金。

--欧洲央行启动量化宽松计划，多国央行购债推低欧元区债券收益率

欧洲央行周一启动印钞购债计划，以提振欧元区通胀率升向略低于2%的目标水准。欧洲央行当天在Twitter上表示，该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。意大利央行称，该央行与欧洲央行将透过量化宽松政策购买总计1,500亿欧元的意大利公债。德国央行一名发言人表示，该行已经开始购买政府公债。交易商称已开始向德国、比利时、芬兰、奥地利、荷兰和法国央行出售公债，规模相对不大。但德国央行总裁魏德曼指出，购债计划模糊了货币与财政政策的界线，或致各国推迟预算整固。各国央行的购债举动推动欧元区公债收益率下跌。[DBT-CEN]

路透调查显示，21家交易商中有16家预期欧洲央行QE措施将推动通胀率达到目标；21家交易商中有11家称，欧洲央行每月购买600亿欧元债券的目标将得到贯彻落实。

--美国克利夫兰联储总裁称经济复苏可以持续，需要“很快”加息

美国克利夫兰联储总裁梅斯特称，美国经济复苏可以持续，因就业市场接近充分就业，且经济成长高于趋势水准，这些状况可望在明年仍然持续。梅斯特称美国经济可以支持首次升息25个基点，目前联储架构运作良好。她说，楼市状况仍艰难，今年不太可能对经济成长做出太大贡献。

--苹果手表发布，但投资者质疑其能否大卖特卖

美国消费电子公司苹果周一发布APPLE WATCH，包括售价高达17,000美元、采用蓝宝石表面的黄金或玫瑰金型号。但投资者质疑，苹果执行长库克治下的首款产品是否能风靡全球。库克接任执行长以后苹果推出的这个首款产品，将于4月10日接受预订，4月24日现货供应，包括巴黎、伦敦和东京的时尚精品店。但苹果股价变动不大。投资者与分析师都认为，苹果将向粉丝销售数以百万计的手表，但他们质疑，它是否具有“杀手级应用(KillerApp)”来吸引更多的消费者。

--经济数据：

研究机构Sentix周一公布调查显示，欧元区3月投资者信心从前月的正12.4升至正18.6，为自2007年8月以来最高，因欧洲央行的购债计划令投资者感到振奋，未受希腊经济动荡的担忧所影响。

经济合作暨发展组织(OECD)公布的领先指标显示，欧元区对全球经济增长前景愈发有所贡献。OECD的欧元区领先指标从100.6升至100.7，而OECD整体的领先指标则从100.3升至100.4。美国领先指标持平于100.2，日本的领先指标保持在99.8。中国的领先指标从99.0升至99.1。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一反弹，受助于企业并购交易，以及苹果发布市场期待已久的Apple Watch后，股价微幅收涨。

道琼工业指数收涨138.94点，或0.78%，至17,995.72点；标准普尔500指数上升8.17点，或0.39%，至2,079.43点；Nasdaq指数升15.07点，或0.31%，至4,942.44点。

--欧洲股市走低，投资者在近期大涨后锁定获利，今日欧洲央行和欧元区成员国央行开始执行购债计划，以提振区内通胀和经济成长。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.2%，报1,567.09点，从上周触及的七年高位回落。

英国富时100指数跌0.51%，收报6,876.47点。德国DAX指数收涨0.27%，报11,582.11点。法国CAC 40指数收挫0.55%，报4,937.20点。

汇市:

--美元兑欧元从11年半高位回落，因在上周美国公布强劲就业报告，扶助巩固了对美联储将在今年升息的预估后，美元大涨，今日投资人获利了结。

纽约尾盘，欧元兑美元在电子交易平台(EBS)上微升0.07%，报1.08540美元。美元兑日圆升0.31%，报121.22日圆，略低于三个月新高121.415日圆。美元兑加元跌0.21%，报1.2593加元，或0.7941美元，

债市:

--美国公债价格上涨，因欧洲央行启动1.1万亿欧元购债计划拉低欧元区借贷利率。美国长债价格领涨，美债相对欧元区公债收益率优势对长债买盘的效果最大。

指标美国10年期公债价格涨12/32，收益率从周五尾盘2.24%下跌至2.1969%。较短期美国公债涨幅较小，两年期美国公债价格仅升1/32，收益率报0.7037%。30年期美国公债收益率尾盘报2.8020%，价格上涨24/32，在纽约早盘该收益率低至2.787%。

--欧元区公债收益率下跌，因欧洲央行和欧元区各国央行开始购买公债，这是规模达到一万亿欧元印钞计划实施的第一天。核心公债引领普涨走势。

德国10年期公债收益率下跌9个基点，报0.31%。三年期希腊公债收益率大涨逾1个百分点，至15.79%，为逾两周最高。意大利10年期公债收益率跌4个基点，报1.28%，西班牙10年期公债收益率跌2个基点，报1.23%，葡萄牙10年期公债收益率跌1个基点，报1.76%。

油市:

--布兰特原油期货急跌2%，受累于欧洲央行开始购债。而美国原油期货上扬约1%，因上周美国库欣原油库存增幅不及预期。布兰特与美国原油期货价差因此缩窄。

布兰特原油期货结算价跌1.20美元，或2%，报每桶58.53美元。美国原油期货收涨0.39美元，或0.8%，报每桶50美元。

金属市场:

--金价持稳，因美元涨势暂竭和欧股下跌，但金价仍在三个月低位附近，因美国就业报告提升美联储将很快升息的预期。

1830 GMT，现货金微升0.1%，报每盎司1,166.72美元，上日创2013年10月1日来最大单日跌幅。美国4月期金涨2.20美元，结算价报每盎司1,164.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜从两周低点反弹，因投资人摆脱主要金属消费国中国疲弱的贸易数据影响，预计中国节后需求将回暖。

LME三个月期铜收高2.2%，报每吨5,870美元，稍早跌至2月24日来最低的5,714美元。三个月期镍收升1.1%，报14,525美元，稍早升至2月中来最高的14,675美元。三个月期铝小跌0.1%，报1,780美元，盘中触及1月中来最低的1,767美元。(完)

(整理 李爽 审校 李婷仪)

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