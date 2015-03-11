（更正）《路透早报》--3月11日

(更正：因英文原文有误，内文国际油市部分布兰特原油结算价更正为“56.39美元”，非“58.39美元”)

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1-2月固定资产投资(不含农户)，社会消费品零售总额、工业增加值数据

--中国1-2月房地产投资和销售情况月度报告

--日本2月国内企业物价指数(10日2350)

--日本1月机械订单(10日2350)

--澳洲3月消费者信心指数(10-11日2330)

--澳洲1月房屋融资(0030)

--韩国1月L货供额(0300)

--法国第四季非农就业岗位修正数据(0630)

--法国1月经常帐收支(0745)

--英国1月工业生产和制造业产出(0930)

--日本第一季大型制造业景气判断指数(2350)

--美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数(1100)

--美国2月联邦预算(1800)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行总裁德拉吉在一项针对欧洲央行主权债购买计划效力的会议中，发表开场演说。包括普雷特、利卡宁与诺沃特尼等其他欧洲央行决策人士，也将在会中发表演说。

--瑞典央行副总裁Martin Floden参加2015 Business Model Finance会议的小组讨论(1525)。

--新西兰央行宣布货币政策声明和官方利率决定(2000)。

--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

--马来西亚央行公布年度报告(1000)

以下为3月10日下午5:00至3月11日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国1月批发库存增加，但劳动力供应收紧或促使联储在年中升息

美国1月批发(趸售)库存意外增长，而批发销售却录得2009年以来最大月度跌幅，从而导致库存销售比增至逾五年半最高。尽管从常理来看，这预示批发库存过剩，企业将忙于消化库存，无暇考虑增加库存，可能拖累经济成长，但分析师却不以为然，他们将库销比攀升归咎于油价重挫。

另外，劳工部公布的数据显示，1月职位空缺增至500万个，为14年最高，12月时为490万个。很多分析师认为，就业市场供应收紧可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在6月升息。他们预计联储可能在3月17-18日会议结束时弃用“保持耐心”的所谓前瞻性指引，以此来暗示其升息意图。

--消息称希腊现金告急，将动用逾5亿欧元银行救助资金

银行和政府消息人士对路透表示，希腊将动用银行救助资金中逾5亿欧元的资金，该国本月面临现金紧张的情况，目前在竭力寻找资金。本月希腊政府需要向IMF偿还15亿欧元资金，并需要对约32亿欧元的到期短期国债进行再融资。

为了帮助缓解逼近的危机，希腊政府计划动用5.55亿欧元的希腊金融稳定基金(HFSF)。“HFSF已在周末与欧洲稳定机制(ESM)讨论过此事，结论是没有问题，”银行业一知情人士提到ESM时称。他并表示何时从HFSF提取资金取决于希腊政府。

--欧洲央行执委科尔称购债首月势将完成目标量，购债来源没有问题

欧洲央行执委科尔称，该央行和欧元区国家央行周一购入32亿欧元公债，这一购债进度符合3月购买600亿欧元的量化宽松政策；目前购债来源方面没有问题，将每周发布量化宽松计划下的购债总额。

科尔预计银行会因央行量化宽松政策而将投资组合转为更高风险投资，带来进一步的刺激效果，并称为避免可以作为抵押品的资产出现短缺，量化宽松政策下所购入的债券将透过证券借贷返回市场。

--日本首相安倍晋三称油价下跌有利日本经济

日本首相安倍晋三表示，油价下跌对日本经济有利，因为这提振企业营收及家庭可支配收入。他并称，达成2%通胀率目标的具体货币手段是由日本央行决定。

另外，安倍晋三的经济顾问本田悦朗表示，还需要观察日圆走软是否很严重，以至于伤及日本的经济。本田悦朗表示，安倍晋三密切关注日圆走势，但补充称美元在120日圆左右不会给日本整体经济带来问题。本田悦朗还表示，油价跌至每桶约50美元不令人担忧，而且他希望油价仍维持在该水准，不过油价进一步下跌可能损及产油国，进而伤及全球经济。

--英国央行MPC委员麦卡弗蒂称央行不应看重低通胀，即便长期较低

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂表示，油价下跌可能会在很长一段时间内压低英国的通胀率，但英国央行在决定何时加息时不应看重这一点。

麦卡弗蒂表示，现在应该确认低通胀不会导致薪资增长放缓。麦卡弗蒂在去年8-12月份期间的政策会议上一直投票赞成加息，但在今年1月份改变了立场。麦卡弗蒂还称，虽然不大可能，但若通胀率维持在非常低的水平，进而压制薪资涨幅，这将对经济产生不利影响。

--EIA上调美国今年原油产量预估，下调今年全球石油日需求增长预估

美国能源资料协会(EIA)上调对2015年美国石油产量预估，但调降2016年预估，因预计全球油价重挫打压美国明年页岩油产出。EIA预计美国2015年原油日产量在935万桶，略高于上月预期的930万桶；2016年原油日产量为949万桶，略低于上月预估的952万桶。

EIA在月报中将2015年全球石油日需求增长预估下调3万桶，至98万桶，并将2016年全球石油日需求增长预估上调4万桶，至105万桶。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二下跌，标普500指数创两个月来最大单日跌幅，因对美联储可能最早在6月升息的预期不断增强。道指和标普500指数跌至去年收盘水准之下，标普500指数从3月2日纪录最高收盘水平累积下跌了3.5%。

道琼工业指数收低332.78点，或1.85%，至17,662.94点；标准普尔500指数下滑35.27点，或1.7%，至2,044.16点，创1月5日来最大单日百分比跌幅。Nasdaq指数下跌82.643点，或1.67%，至4,859.795点。

--欧洲股市续跌，从七年高位回落，因油价和金属价格重挫拖累商品股走低。能源和矿业股下滑，拖累市场普跌。不过瑞士信贷股价跳升7.8%，因公司任命新执行长。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1%，报1,551.85点，上周五触及七年高位1,579.93点。英国富时FTSE 100指数急跌2.52%，收报6,702.84点。德国DAX指数收跌0.71%，报11,500.38点。法国CAC 40指数收挫1.12%，报4,881.95点。

汇市:

--美元兑欧元触及近12年高位，兑日圆触及近八年高位，因欧洲央行购债计划，以及预期美联储年中升息。美元指数触及2003年9月来最高，而欧元兑美元一度跌至2003年4月来最低的1.06925美元，欧元兑日圆也触及129.480日圆的2013年8月来最低。美元兑日圆一度涨至2007年7月来最高的122.040日圆，美元兑瑞郎也触及平价，为1月15日瑞士央行取消瑞郎/欧元上限以来首次。

纽约尾盘，欧元兑美元跌1.42%，报1.0700美元。美元兑日圆大致持平，报121.135日圆，美元兑瑞郎尾盘升1.32%，报0.99895瑞郎。美元指数尾盘升1.03%，报98.589。

债市:

--美国公债收益率走低，因欧洲央行的大规模购债计划拖累区内公债收益率走低，使美国公债的相对价值进一步提高。

指标10年期美国公债收益率尾盘报2.1262%，价格上扬19/32。30年期公债价格尾盘上扬多达1-15/32，收益率报2.7238%。

--几乎所有欧元区国家公债收益率都降至纪录低点，昨日欧洲央行开始购买公债，以刺激通胀和经济成长。意大利、西班牙和爱尔兰公债收益率均跌至纪录新低。

欧元区30年期公债表现优于较短年期公债，德国30年期公债收益率跌14个基点，报0.73%，盘中稍早创下0.709%的纪录低点。西班牙、意大利和爱尔兰10年期公债收益率跌5-9个基点，分别报1.18%、1.22%和0.76%。奥地利、比利时、芬兰、德国和法国10年期公债收益率跌幅也相若。不过希腊公债收益率仍上涨，因该国同国际金主的关系仍紧张，公债收益率一度升达79个基点。

油市:

--美元大涨拖累油价大幅下跌，布兰特原油跌幅大于美国原油，交易商表示因市场人士对最近布兰特原油的升水获利了结。

布兰特原油结算价报56.39美元，下跌2.14美元，美国原油结算价报48.29美元，下跌1.71美元。

金属市场:

--金价跌至三个月低点，因美元升至近12年最高，且对美国年中升息的预期重燃。

1809 GMT，现货金跌0.4%，报每盎司1,161.55美元，盘中触及12月1日来最低的1,155.60美元。美国4月期金跌6.40美元，结算价报每盎司1,160.10美元。现货铂金跌至2009年7月来最低的1,124美元，自年初以来下挫6.3%，因预期汽车行业需求降低以及铂金供应增加。

--铜价回落，因美元兑欧元和日圆触及数年高位，以及数据显示最大铜消费国中国生产者物价进一步下滑。

LME三个月期铜场内交易收盘时没有成交，最后买入价报每吨5,762美元，下跌1.8%，昨日上扬2.2%。三个月期铝收跌1%，报每吨1,762美元，为1月中来最低。(完)

(整理 李爽 审校 李婷仪)

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