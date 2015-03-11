《路透早报》--3月12日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第一季大型制造业景气判断指数(11日2350)

--英国2月皇家测量师学会(RICS)房价差值(0001)

--澳洲2月就业报告(0030)

--中国2月社会融资、信贷及M2数据

--日本2月消费者信心指数(0500)

--德国2月消费者物价指数(CPI)和消费者调和物价指数(HICP)终值(0700)

--法国2月HICP终值(0745)

--英国1月贸易收支(0930)

--欧元区1月工业生产(1000)

--新西兰2月制造业表现指数(1100)

--加拿大第四季产能利用率及1月新屋价格指数(1230)

--美国2月进出口物价及一周请领失业金报告、2月零售销售数据(1230)

--美国1月企业库存(1400)

--韩国2月进出口物价(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行召开货币政策会议(0100)。

--中国人民银行行长周小川等答记者问：周小川 、国家外汇管理局局长易纲，央行副行长潘功胜，丝路基金有限责任公司董事长金琦就金融改革与发展回答中外记者提问(0645)。

--德国央行副总裁Claudia Buch参加主题为“德国在欧洲及欧洲以外的新角色”的讨论(0900)。

--英国央行总裁卡尼在谢菲尔德的先进制造研究中心发表演说(1245)。

--德国央行发布2014年度财报，央行总裁魏德曼召开记者会(1000)。

--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西与欧洲央行执委科尔在一项资产管理会议中发表谈话(0730)。

--欧洲央行执委科尔与法国经济金融记者协会AJEF举行会谈，主题为“货币政策与经济成长之间存在何种联系？”(1900)。

--德国财政部长朔伊布勒和奥地利财长出席一场讨论会，主题为金融政策。(1700)。

以下为3月11日下午5:00至3月12日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美联储猛砍华尔街大银行股息计划，保持严格控制

在美国联邦储备委员会(美联储/FED)的年度审核之后，三家美国华尔街大型银行必须削减投资者分配计划，而两家外国银行则未能通过测试。这显示美联储继续对华尔街银行保持严格控制。

美联储周三表示，高盛、摩根士丹利和摩根大通都降低了偏高的分红与股票回购目标，以保持足够强大的实力抵御假想的金融危机。这些银行都拥有庞大的较高风险交易业务。修正后的支付计划，使这些银行能够通过美联储模拟的严重衰退情形的考验。但美联储拒绝了德意志银行和西班牙桑坦德银行旗下美国部门的计划，符合稍早的媒体报导。美联储表示，虽然这两家银行达到了最低资本要求，但“他们的资本规划流程存在普遍和明显的漏洞”。花旗集团通过了今年的压力测试，可以提高对投资者的分配。美国银行勉强通过测试，美联储批准了该行的派息计划，但指出该行必须加强内部控制和数据模型管理。

--新西兰央行维持利率不变，暗示将按兵不动更长时间

新西兰央行周四维持指标利率在3.50%不变，并采用明显中性的论调，暗示或将在一段较长时间维持利率不变，但同时也为可能降息留出余地。新西兰央行称，由于油价大跌，通胀率料将在更长时期内维持在更低水平，不过在经济强劲增长的情况下，并不需要调整利率。

央行表示2015年通胀率可能持于1%以下，并称通胀前景更加温和，不过中期内通胀率料将升至2%水平。但是，新西兰央行称，若通胀预期大幅下滑，央行将“有理由实行更具支持性的货币政策。”受央行政策声明激励，新西兰元兑美元上涨。

--路透专访：中国货币政策是否继续放松会非常看重通胀--人行货币政策委员钱颖一

中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一表示，决策层出手支持经济前会非常看重国内通胀水平，而且不仅要看静态水平还要看其趋势，政府乐见的通胀率区间为1-2%。他在两会期间接受路透专访时并称，资本流动波动过大将影响中国的汇率改革进程，如果波动过于剧烈，政府在扩大人民币波动区间问题上就会很谨慎。

对于美国QE结束，美元回升是否会使得资本大举流出，导致资本流动出现剧烈波动，进而影响中国正在推进的人民币汇率机制改革，钱颖一对此并不否认。而关于决策层是否会进一步扩大人民币汇率日内波动区间，他认为要视情况而定。钱颖一还指出，房地产领域不会再出台大规模的政策，中国经济不能再继续依赖房地产。

--IMF批准对乌克兰先期提供100亿美元援助资金，以“迅速”稳定经济

国际货币基金组织(IMF)已经同意在未来一年向陷入困境的乌克兰经济提供100亿美元的援助，为这个财政处于挣扎状态的国家迅速提供帮助，这是一项为期四年的大型援助计划的一部分。IMF官员称，该机构委员会周三批准了175亿美元的贷款，大部分资金将很快拨付，其中50亿美元可能在本周末之前到位，另外50亿美元在未来几个月提供。剩下的75亿美元贷款将由其他国际组织提供。此外，乌克兰官员希望就154亿美元债务减免与债券持有者进行协商。

--IMF总裁拉加德称，各地区的货币政策分歧带来风险

国际货币基金组织总裁拉加德周三造访柏林时表示，各地区的货币政策分歧对全球经济构成风险。“我们也有源于目前实施中的货币政策的风险，我们预期美联储可能回归较为传统的货币政策，而日本与欧洲央行(ECB)则是持续或再度施行较宽松的货币政策，”拉加德表示。

“因此这可能造成更多的波动，也会对大量借入美元贷款的国家或企业造成汇率冲击。”拉加德表示，欧元区经济“正在好转”，美国与英国正在反弹，但她也指出中国成长放缓，俄罗斯意外疲弱。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三连续第二日收跌，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机的忧虑加重，且美元进一步上升，削弱美国企业的盈利前景。

道琼工业指数收低27.55点，或0.16%，至17,635.39点；标准普尔500指数下滑3.92点，或0.19%，至2,040.24点；Nasdaq指数下跌9.854点，或0.2%，至4,849.941点。

--欧洲股市从上日大跌中反弹，因欧元下挫提振该地区出口股，带动德国股市创新高。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.5%至1,574.45点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数攀升2.3%，报3,649.54点。

英国富时FTSE 100指数收高0.28%，收报6,721.51点，法国CAC 40指数大涨2.37%，报4,997.75点。德国DAX指数收高2.66%，报11,805.99点，创纪录收盘新高。

汇市:

--欧元持续的跌势加速，兑美元重挫1.5%，至近1.05美元，为12年来首次，因欧洲央行规模达1.1万亿欧元的购债计划拖累该地区公债收益率跌至负值纪录低位。欧元兑其他主要货币也下滑。

欧元兑英镑也创七年低点0.70145英镑，兑日圆跌至18个月低点128.29日圆。纽约尾盘，欧元兑美元跌1.45%，报1.0541美元。美元兑日圆升0.26%，报121.45日圆。美元指数攀升0.9%，报99.985的12年高位，英镑兑美元跌穿1.50美元，为2013年7月来首见，尾盘跌0.9%，报1.4933美元。

债市:

--美国公债价格上扬，之前财政部标售210亿美元10年期公债，海外需求强劲。尾盘时，美国较长期公债再度跑赢较短期公债。

美国30年期公债价格尾盘上扬21/32，收益率报2.6885%。美国指标10年期公债价格尾盘上扬5/32，收益率报2.1103%，较德国可比公债收益率高近2个百分点。

--欧元区公债收益率继续下滑，因欧洲央行购买欧元区各国公债，目前的进度能保证央行完成在一年半内购买一万亿欧元资产的计划。

德国10年期公债收益率跌3个基点，报0.193%，意大利和西班牙10年期公债收益率跌9个基点，分别报1.13%和1.10%。多数其他欧元区公债收益率都处于或接近纪录低点。德国30年期公债收益率进一步下滑6个基点，报0.66%。

油市:

--指标布兰特原油期货跳升2%，从一个月低点反弹，较美国原油期货升水扩阔；美国原油期货小幅收低，因美国原油库存再创新高。

布兰特原油期货结算价升1.15美元，报57.54美元，从低于56美元的一个月低点反弹。美国近月原油期货收低0.12美元，报每桶48.17美元。

金属市场:

--金价下跌超过1%，触及逾三个月最低，且很可能连跌第八日，因美元走强以及美国将升息的预期限制对黄金的需求。

现货金稍早下跌1.1%，至12月1日以来低点1,147.10美元，之后缩减跌幅，1835 GMT时跌0.7%，报每盎司1,153.10美元。美国4月期金跌9.50美元，收报每盎司1,150.60美元。

--期铜触及两周低位，因美元触及数年高位，且最大铜消费国中国的数据令人失望。不过近期部分矿场停运的消息限制跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.6%，报每吨5,730美元，盘中触及两周低位5,712美元。三个月期锌下跌2.1%，收报每吨17,430美元。(完)

(整理 李爽 审校 李婷仪)

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