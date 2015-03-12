《路透早报》--3月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月工业生产修正数据(0430)

--德国2月趸售(批发)物价指数(0700)

--意大利2月通胀数据(0900)

--加拿大2月就业数据(1230)

--美国2月最终需求生产者物价指数(PPI)(1230)

--美国3月路透/密西根大学消费者信心指数、现况指数和预期指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--世界银行行长金墉在日本外国特派员协会举行记者会(0600GMT)。

--俄罗斯央行宣布利率决定(0630GMT)。

--英国央行首席经济学家霍尔丹在2015年宏观金融模型会议中发表演说(1515)。

--英国央行副总裁夏菲克在全国资产负债管理欧洲座谈会发表演说(0900)。

--欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说(1430)。

以下为3月12日下午5:00至3月13日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国2月零售销售因寒冷天气而显萧瑟，但就业市场坚稳不改

美国商务部周四公布，2月零售销售下滑0.6%，为连续第三个月下降，几乎所有类别的销售均出现减少。这也是2012年以来零售销售首次连续三个月下滑，并逊于分析师预估的成长0.3%。2月零售销售意外下滑，系因严寒天气影响到消费者的购车或购物活动，打压了第一季经济成长及美联储6月升息的前景。但即使考虑到严寒降雪天气的影响，消费者支出在第四季强劲成长后无疑还是大幅放缓了。

此外，劳工部公布的另一份报告显示，美国3月7日止当周经季节调整的初请失业金人数减少3.6万人，至28.9万人。这低于分析师预估的30.5万人，并抹去前两周的大部分增幅。

--希腊与德国交恶之际，希腊总理承诺履行义务

希腊总理齐普拉斯周四向欧元区伙伴国保证，尽管希腊与德国之间爆发口水战，但希腊仍将遵守与国际债权人达成的延长希腊救助的协议。齐普拉斯利用访问经济合作暨发展组织(OECD)巴黎总部之机解释希腊为何要进行债务长期重组，同时承诺执行已达成一致的改革计划。

希腊周四还与OECD签署了一项协议，希望后者协助其开展一系列改革。这些改革对于说服欧盟(EU)伙伴重新协商2,400亿欧元(2,540亿美元)救助计划非常关键。根据希腊与OECD协议中的条款，OECD将提供关于政府改革设计与实施的方法与经验。

--英国央行总裁卡尼推后加息预期，称将考虑低通胀和汇率因素

英国央行总裁卡尼推后市场对该央行将于何时开始加息的预期，他称将考虑国外低通胀和英镑走强的影响。卡尼称，英国预计在两年内重返通胀率目标，尽管英国1月份通胀率已降至0.3%。

他并表示，央行将在未来三年以有限幅度逐步降息，与其近期言论相呼应。卡尼表示，决策者将不会关注一次性影响，但他说，关注并考虑来自国外的持续通缩影响或许是恰当的。他还指出，海外国家低通胀持续与英镑升值的持续影响，会合力压低消费者物价。卡尼讲话后，英国公债价格急涨，投资者推后对英国央行将在未来几年升息的预期。

--英特尔调降第一季营收预期，因PC台式机需求疲弱

由于小企业推迟升级个人电脑(PC)，芯片(晶片)生产巨擘英特尔将第一季营收预估大砍将近10亿美元，其股价也随之跌逾5%。对PC台式机(桌上型PC)进行更新换代的企业少于英特尔的预估，因此该公司芯片的市场需求也较疲弱。英特尔还提到宏观经济和汇率环境“具有挑战性”，特别是在欧洲市场。

英特尔公司表示，预计第一季营收为128亿美元，上下浮动3亿美元，比之前预估下修约7%。此前预估为137亿美元，上下浮动5亿美元。

--德国和荷兰央行总裁批评法国赤字问题

荷兰和德国央行总裁批评法国政府预算赤字时间持续太久，并警告称，当前低利率环境可能导致政界自满。这两个国家央行总裁的抨击说明，尽管欧洲央行购债计划缓解了金融市场的紧张情绪，但尚不能消除南欧和北欧之间的潜在紧张关系。

荷兰央行总裁克诺特称，到2017年欧元面世19年时，法国有可能在其中14年都违反欧洲预算规定。德国央行总裁魏德曼警告称，欧洲央行购债举措带动之下，当前的低利率环境是特殊情况。他说，“政府融资环境宽松不应导致政府认为无需进一步改革。”克诺特和魏德曼对本周稍早启动的购债计划都投了反对票。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四全面反弹大幅收高，从两日跌势中回升，美国零售销售疲弱暂停美元近期涨势，并降低了美国联邦储备委员会(FED/美联储)的升息前景。今日上涨令道指和标普500指数重返去年收盘水准之上。

道琼工业指数收高259.83点，或1.47%，至17,895.22点；标准普尔500指数上扬25.71点，或1.26%，至2,065.95点；Nasdaq指数收高43.35点，或0.89%，至4,893.29点。

--欧洲股市持于盘中触及的七年新高附近，受Sabadell宣布标购TSB后股价大跌压制，但强于预期的企业财报支撑市场。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微升0.02%，报1,574.72点，该指数盘中触及七年新高1,581.42点。

英国富时FTSE 100指数收高0.59%，收报6,761.07点，德国DAX指数微跌0.06%，报11,799.39点，法国CAC 40指数下滑0.21%，报4,987.33点。

汇市:

--美元兑欧元走软，因投资者在美元早盘劲扬并触及12年新高后锁定获利，之后美国公布的2月零售销售数据意外疲弱，抛售加速。欧元年内迄今仍累计下跌12%，兑美元向平价靠近。

欧元兑美元在EBS交易平台上扬0.71%，报1.06220美元，从盘中触及的2003年1月以来最低1.0494美元反弹。欧元兑日圆上扬0.60%，报128.86日圆。美元兑日圆跌0.10%，报121.335日圆。英镑兑美元跌0.50%，至20个月低位1.4850美元。

债市:

--美国公债价格下滑，长债收益率本周首次小涨，因今日美国财政部标售的130亿美元30年期公债需求疲弱。美国零售销售数据意外疲弱，一度提振公债价格上涨，但公债标售结果疲弱刺激卖压出笼，令30年期公债价格由升转跌。

美国30年期公债尾盘跌9/32，收益率报2.963%，盘中触及2.634%的低点。指标10年期公债尾盘跌1/32，收益率报约2.11%。

--较低评等欧元区公债连续第四日大涨，因央行继续进行量化宽松政策购债，且投资人抢购三批新债供应。核心公债今日表现不及二线国家公债，因投资人进行了一些获利了结。

德国10年期公债收益率升5个基点，报0.25%。西班牙10年期公债收益率在新债标售后首次跌穿1%，之后反弹至1.09%，当日小跌。意大利10年期公债收益率跌6个基点，报1.07%，葡萄牙10年期公债收益率跌4个基点，报1.58%。

油市:

--全球油价下滑，因有预估显示美国原油交割地库欣库存将再度大增，在指标布兰特原油期货近月合约到期前，市场交投震荡。

美国近月原油期货结算价跌1.12美元或2.3%，报每桶47.05美元。布兰特原油期货结算价跌0.46美元或约1%，报57.08美元。

金属市场:

--金价回稳，结束八日连跌，因美元从12年高位回落，但对美国可能较早而不是推迟升息的臆测仍令金价承压。

1823 GMT，现货金微升0.05%，报1,154.65美元，美国4月期金升1.30美元，收报每盎司1,151.90美元。现货铂金触及五年半低点1,108.50美元。

--期铜触及逾一周最高，因中国信贷数据向好，平息了对金属需求的担忧并引发空头回补，而美元走软也支撑铜价。

LME三个月期铜攀升2%，收报每吨5,844美元，盘中触及3月3日以来最高5,884美元。三个月期锡收跌1.2%，报每吨17,225美元，为2012年7月25日以来最低，自12月中以来已累计下跌16%。(完)

(整理 李爽 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。