《路透早报》--3月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士3月KOF领先指标(0700)

--意大利3月企业信心及消费者信心指数(0800)

--英国2月消费者信贷(0830)

--欧元区3月企业景气指数(0900)

--德国3月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)初值(1200)

--美国2月个人所得及支出(1230)

--美国2月成屋待完成销售(1400)

--新西兰2月建筑许可(2145)

--韩国2月工业生产和服务业产出(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国财政部长杰克卢访华

--韩国央行总裁李柱烈在央行总部午餐会上讲话(0300)

--美联储副主席费舍尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话(2315)

--经济合作暨发展组织(OECD)发布瑞典2015年经济调查。

以下为3月27日下午5:00至3月30日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--习近平称中国经济体量大政策多，一带一路和亚投行是开放的

中国国家主席习近平周六称，中国经济体量大、韧性好、潜力足、回旋空间大、政策工具多，现在增长7%左右的经济增量已相当可观。‘一带一路’建设和亚洲基础设施投资银行都是开放的，中国欢迎各方积极参与。他指出，中国经济发展进入新常态，将继续给包括亚洲国家在内的世界各国提供更多市场、增长、投资、合作机遇。

中国财政部周日称，澳大利亚和丹麦正式宣布申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行，并已向中方提交了书面确认函。

--周小川称中国还是常规货币政策，必须警惕通缩风险

中国人民银行行长周小川周日表示，中国的货币政策还是常规的货币政策，还是要依赖一系列的包括物价机制、定量的政策工具结合在一起，用一些常规的货币政策的方法来实施货币政策，但中国必须警惕通货紧缩风险。他还表示，今年有希望对外汇管理条例做一次比较彻底的清理。从新规则来讲，中国能够基本上实现资本项目的可兑换。

此外，中国央行货币政策委员会委员陈雨露表示，价格和先行指标均表明中国经济一季度“破7”的可能性很大，要高度关注通缩；货币政策和财政政策均面临较大压力，真正的稳健很难守住。他接受路透采访时指出，经济增长和人民币汇率均在可控区间，目前还看不到会进一步放开汇率的浮动区间。

--美联储主席叶伦预计今年晚些时候开始逐步加息

美联储主席叶伦暗示，美联储可能在今年晚些时候开始升息，甚至可能先于通胀和薪资恢复稳健的时间，但强调恢复正常利率水准将是一个逐步的过程。她补充称，美联储正“认真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，但升息时间和路径还要看未来数据表现如何。叶伦发表略微偏强硬的言论后，随着投资者在月底仓位调整前买入债券，美国公债收益率下跌，并守在日内低点附近。但美国利率期货交易员仍预计，美联储将等到10月再加息。

--美国第四季经济成长减缓，企业获利下降

美国第四季经济成长降温，一如此前估计的情况，且美元强劲冲击企业税后获利。商务部公布，第四季国内生产总值(GDP)终值环比年率成长2.2%，与政府上月公布的估值一致。消费者支出速度创2006年第一季以来最快。2014年全年企业税后获利下降8,3%，创2008年最大年度降幅。数据公布后，美股略微上扬，因投资人押注疲弱经济承长数据将使美联储升息时点延后至2015年稍晚；美元指数小跌，美国公债价格上扬。

--希腊提交改革清单，总理称不会和欧洲撕破脸

希腊总理齐普拉斯表示，他不会和欧洲撕破脸，之前希腊向其金主提交了一份改革清单，以获得亟需的资金。在希腊极力筹资之际，希腊副总理德拉加萨基斯对新华社表示，希腊将在几周内出售比雷埃夫斯港口的多数股权，立场较此前出现反转。

惠誉下调希腊发行人违约评等至CCC，称这是因该国入市发债的机会匮乏，以及及时获得官方机构发放贷款的前景不确定。惠誉还将希腊的短期外币发行人违约评等从B调降至C，将该国评级上限从BB下修至B-。

--英国央行总裁称下次调整利率可能是加息，与首席经济学家看法分歧

英国央行总裁卡尼表示，尽管通胀处纪录低位，该央行预计下次利率调整是加息，而非降息。这凸显其观点与央行首席经济学家看法分歧。英国央行首席经济学家霍尔丹此前曾表示，最近通胀率大幅下滑意味着央行升息与降息的机率相当。英国央行其他几位决策者近几日的讲话让霍尔丹的看法遭孤立。英国央行副总裁布罗德班特就不太重视通胀大幅下降，他表示英国不太可能出现长期通缩。

--消息：英特尔协商收购芯片商Altera，或成其史上最大手笔

据知情消息人士，英特尔正在协商收购芯片厂商Altera，交易作价可能超过100亿美元，若交易成功，将成为英特尔史上规模最大的一笔收购，也是半导体行业迅速整并进程中的最新并购案例。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周五小涨，三大股指结束四日连跌，此前半导体行业洽商购并的消息扶助提振科技股。美联储主席叶伦收盘前的讲话对股市无甚影响。道琼工业指数收高34.43点，或0.19%，至17,712.66点；标准普尔500指数升4.87点，或0.24%，至2,061.02点；Nasdaq指数收高27.857点，或0.57%，至4,891.219点。

在业绩期开始前，投资人表现谨慎，交易商关注美元大涨对企业盈利的影响到底有多大。本周道指跌2.3%，标普500指数跌2.2%，Nasdaq指数跌2.7%。

--欧洲股市主要股指结束两日连跌反弹，跟随丹麦制药股诺和诺德急升之势，但本周录得年内最大单周跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%，但本周下跌2.1%，为去年12月以来最大周度跌幅。德股DAX指数收高0.21%，报11,868.33点，法国CAC指数上扬0.55%，收报5,034.06点。英国富时100指数跌0.58%，报6,855.02点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币小跌，在下周美国公布就业数据前以及美联储主席叶伦讲话后，交易商不愿买入美元。美元指数连跌第二周。分析师表示，美元长期升势犹在，因今年美联储仍可能升息，但交易商在等待关键的经济数据，包括下周将出炉的3月就业报告。

纽约尾盘，欧元兑美元小涨至1.08910美元。美元兑日圆小跌至119.150日圆，美元兑瑞郎跌0.12%，报0.96180瑞郎。美元指数跌0.06%，报97.374。

债市:

--美国公债价格上涨，收益率下滑，在美联储主席叶伦讲话后守在日低附近，叶伦的讲话对今年可能升息的态度略为强硬，且投资人在月底再平衡仓位买入公债。投资人空头回补以及月底需求拖累公债收益率下滑，公债价格收复周四因七年期公债标售需求平平造成的部分失地。美国指标10年期公债升9/32，收益率报1.96%，周四尾盘报2.00%。

--葡萄牙公债收益率下滑，因预计评级机构惠誉可能把该国主权债信评级上调回投资等级。葡萄牙已在去年成功走出国际纾困。葡萄牙10年期公债收益率下跌3个基点，至1.77%，稍早低见1.75%；西班牙与意大利10年期公债收益率小涨，分别报1.32%与1.35%。短期希腊公债收益率小涨，而10年期希腊公债收益率跌11个基点，报11.04%。

油市:

--油价重挫5%，回吐昨日升幅，因也门冲突看来影响中东原油运输的可能性降低，且投资人将焦点转向可能达成伊朗核协议的谈判，这可能给市场带来更多供应。美国原油期货和布兰特原油期货盘中多数时间在窄幅区间内波动，跌约2%，但尾盘跌势扩大。

布兰特原油期货结算价跌2.78美元至每桶56.41美元，美国原油期货结算价跌2.56美元报48.87美元，市场结算后两个期货均进一步下跌。

金属市场:

--金价下滑，结束七日连升，因投资人在美联储主席叶伦稍后的讲话前保持谨慎，但金价仍势将连升第二周。尽管周五下滑，但金价本周有望升约1.5%，此前录得2012年8月来最长日线升势。

1836 GMT，现货金跌0.4%，报1,203.98美元，周四一度大涨2%，至3月2日来最高的1,219.40美元。美国4月期金收低5美元，报每盎司1,199.80美元。

--期铜跟随油价跌势，降至本周最低水准，因交易商等待美联储主席叶伦的讲话。但期铜仍录得连续第三周的上涨，受助于主要出产国智利铜矿关闭。伦敦金属交易所三个月期铜收低1.9%，报每吨6,055美元，稍早触及一周低点6,046.50美元。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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