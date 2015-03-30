《路透早报》--3月31日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布2014年四季度外债数据(正式数)及2月货物和服务贸易数据

--香港公布2月零售销售数据、外汇基金总资产、M-3货币供应，以及人民币存款数据

--澳洲2月民间部门信贷(0030)

--日本2月加班工资(0130)

--日本2月建筑订单和房屋开工(0500)

--德国2月实质零售销售(0600)

--法国2月消费者支出和生产者物价指数(0645)

--德国3月失业率(0755)

--意大利2月失业率(0800)

--英国第四季国内生产总值和企业投资终值、及第四季经常帐收支(0830)

--欧元区3月消费者物价调和指数初值和2月失业率(0900)

--意大利3月消费者物价指数和消费者物价调和指数初值(0900)

--意大利2月生产者物价指数(1000)

--加拿大1月国内生产总值(1230)

--美国1月CaseShiller 20个城市房价指数(1300)

--美国3月芝加哥采购经理人指数(1345)

--美国3月消费者信心指数(1400)

--韩国3月消费者物价指数(2300)

--日本央行第一季短观调查报告(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲话(1200)

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上主持小组讨论(1415)

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在经济教育委员会就美国经济发表讲话(1900)

--2015年全球发展论坛(至4月1日)

以下为3月30日下午5:00至3月31日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--稳经济中国楼市调控全面松绑，短期刺激难改长期疲势

面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行和财政部等多部委联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，无疑给疲弱的房地产市场带来曙光。市场人士认为，新一轮放松政策短期有助于缓解房地产市场压力，从而提振中国经济，但实际效果仍有待观察，楼市的长期趋势难有改善。

--中国四大行不良贷款上升压力大，多元化处置增强抗风险能力

中国四大国有商业银行年报出炉，净利润增速悉数徘徊在个位数区间；而利率市场化及经济放缓，则令各行的资产质量压力陡增，不良贷款率在连续下降多年后，首次集体回升。高管们指出，国有银行今明两年面临的不良贷款上升压力仍大。不过，由于银行处理不良贷款的方式呈现多元化，且各行拨备水平较高，银行整体不良贷款风险可控。

同时银行业分析师也指出，尽管今年大行的利润增速放缓已成定局，但在不良贷款见顶后，利润增速仍有望回升。此外，大行对利率市场化免疫力强。“一带一路”作为国家战略也为商业银行带来新机遇，但具体到各个银行，利好程度却有所不同。

--美国2月消费支出成长微弱，储蓄率升至两年最高

美国消费支出2月仅微增，家庭把因汽油价格下跌而省下来的钱存了起来，将储蓄率推升至逾两年最高水平。这是经济在第一季表现疲弱的最新迹象。尽管经济活动放缓可能是暂时的，但这可能促使美联储将升息推迟到今年较晚的时候。商务部公布消费者支出2月小幅上升0.1%，而分析师预测为增加0.2%。华尔街投资者基本忽视该数据，关注焦点放在生物科技业的并购案上，美股因而走扬。美元指数上涨，美国政府公债价格亦走升。

--时间所剩无几，而伊朗与六大国在核谈判中互不让步

伊朗与主要大国周一竭力就核问题达成初步协议，与此同时形势却变得“黯淡”，双方都坚持各自立场，而距离他们设定的截止期限只剩下一天。本次瑞士洛桑谈判希望达成框架协定，为6月底之前缔结全面协议做准备。这是自去年11月以来伊朗与六大国首次举行部长级会议。但参与的官员透露，会谈仍有可能谈崩，无论如何他们将继续努力直至周二午夜(2200GMT)的截止期限，甚至在期限过后也不放弃。

--希腊总理称希望达成“诚实的妥协”，但不会不惜代价

希腊总理齐普拉斯呼吁与贷款方达成“诚实的妥协”，但同时警告希腊不会同意“无条件的”妥协。德国表示仍在期待希腊提出全面的改革计划清单，欧元区工作组将在周三讨论改革计划清单。希腊调低资产出售目标，提议建立坏账银行。在计划出售的资产中，有希腊最大港口比雷埃夫斯港的股份，中国已经对该港口表现出兴趣。经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚对路透称，债务减免不在讨论之内，他还排除了希腊退出欧元区的可能。

--企业面消息：

路透和三名知情人士获得的一份文件显示，摩根士丹利已同意出售一项压缩天然气业务。该业务去年启动不久即受到监管机构调查。知情人士称，该行将把这项名为Wentworth的业务出售给新成立的公司Pentagon Energy。

汤森路透旗下IFR报导，美国国际集团(AIG)寻求出售中国财险的股份，套现高至5亿美元(约39.3亿港元)。报导称，AIG是次出售中国财险2.54亿股股份，配售价每股15.00-15.48港元，较中国财险周一收市价15.8港元折让最多5.1%。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周一上扬逾1%，在上周急跌后反弹，受助于医疗保健行业的并购活动和能源股升势，中国股市攀升至七年高位也扶助提振投资者风险意愿。道指录得2月3日以来最大单日涨幅，标普500指数10大类股全面上扬，能源股领涨，涨幅达2.1%，未受布兰特和美国原油期价回落影响。

道琼工业指数收高263.65点，或1.49%，至17,976.31点；标准普尔500指数升25.22点，或1.22%，至2,086.24点；Nasdaq指数收高56.22点，或1.15%，至4,947.44点。

--欧洲股市上扬，从上周跌势中反弹，受助于科技股在行业购并磋商消息刺激下大涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.2%，报1,596.31点，逼近本月稍早触及的七年半高位1,613.80点。

德股DAX指数收高1.83%，报12,086.01点，接近3月中触及的12,219.05点纪录高位。法国CAC指数上扬0.98%，收报5,083.52点。英国富时100指数收高0.53%，报6,891.43点。希腊股市ATG指数表现落后，仅升0.5%，因对该国经济和政治局势的担忧挥之不去。

汇市:

--欧元兑美元急跌，因担忧希腊能否在三周后耗尽现金前获得救助。美元兑其他货币走强，因市场认为美联储将在今年升息。欧洲央行和美联储政策前景背道而驰继续重压欧元，分析师称，这支撑了欧元/美元将在今年跌至平价的观点。

欧元兑美元跌0.7%，报1.0813美元。欧元兑美元本季累积下跌10.6%，将是1992年第四季以来最大季度跌幅。欧元兑日圆上扬0.2%，报129.94日圆。美元指数攀升0.8%，报98.054，之前连跌两周。美元兑日圆升0.9%，报120.18日圆。英镑兑美元回落0.6%，报1.4796美元。

债市:

--美国公债价格大多变动不大，较长期公债回吐上周部分升幅，因有迹象显示中国将进一步提振经济，带动股市上扬。指标10年期公债收益率保持在远低于上周触及的2%水准下方，尾盘报1.96%，价格下滑4/32。根据汤森路透数据，30年期长债价格跌20/32，收益率报2.55%。

--希腊公债收益率小升，因其最大债权国德国称希腊要提供更多改革细节，欧元区才能给予希腊进一步金援。希腊10年期公债收益率上升12个基点，至11.16%， 较短期公债收益率上涨约46个基点，至20.96%。葡萄牙10年期公债收益率升2个基点，报1.79%。

意大利10年期公债收益率跌3个基点，报1.32%；意大利周一标售公债，五年和10年期借款成本小幅降至纪录新低，重演上周标售的良好买兴。德国10年期公债收益率下跌2个基点至0.19%，数据显示德国3月消费者物价升0.1%。

油市:

--油价延续上一交易日跌势，因伊朗与六大国试图达成协议，这可能令西方结束针对伊朗的制裁，那么将增加本已充裕的油市供应。不过油价收盘远高于日低，因距离达成协议最后限期所剩无几。

布兰特原油期货结算价跌0.12美元至每桶56.29美元，稍早一度下挫1.21美元。美国原油期货结算价跌0.19美元报48.68美元，盘中一度下滑1.26美元。

金属市场:

--金价下跌超过1%，为逾三周来最大单日跌幅，因美联储在今年开始升息的可能性不断增加，推动美元走强。现货金一度回落1.4%，至一周低位1,182.05美元，之后小幅缩减跌幅，1833GMT时下跌1.1%，报每盎司1,198美元。美国4月期金收跌1.3%，报每盎司1,184.80美元。

--期镍触及近六年最低，因担忧需求疲弱和库存创纪录。但期铜反弹，部分收复上周五录得的近2%的跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收跌3.1%，报每吨12,880美元，延续周五急跌2.9%的颓势。期镍稍早一度跌至2009年5月以来最低12,795美元。

相反，LME期铜收复上周五录得的部分失地，收涨0.5%，报每吨6,082美元，尽管最大消费国中国的买需因近期价格上涨而受到遏制。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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