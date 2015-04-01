《路透早报》--4月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲2月商品/服务贸易收支(0030)

--汇丰香港3月采购经理人指数(PMI)(0230)

--意大利第四季公共赤字与国内生产总值(GDP)之比(0800)

--英国3月Markit/CIPS建筑业PMI(0830)

--美国3月Challenger企业计划裁员人数(1130)

--美国2月国际贸易收支及一周请领失业金数据(1230)

--加拿大2月贸易收支(1230)

--美国2月工厂订单及2月耐久财订单修正值(1400)

--韩国3月外汇储备(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，会议主题为“经济流动性：加强家庭、社区和经济力量的研究与构想”(1230)

--经济合作暨发展组织(OECD)发布法国2015年经济调查报告。OECD秘书长葛利亚和法国财长萨潘将举行联合记者会(1430)

以下为4月1日下午5:00至4月2日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国3月民间就业和制造业数据疲弱，第一季经济笼罩阴霾

美国3月ADP民间就业人数增加18.9万人，为2014年1月以来的最低增幅，且远低于经济学家预期的22.5万。几乎所有部门的就业增长均放缓，其中制造业就业人数为2014年1月以来首次下降。另外，美国供应管理协会(ISM)3月制造业指数降至51.5，为2013年5月以来最低。这些新迹象表明第一季经济成长大幅减速。

受聘雇及制造业报告所影响，美股下跌，美国政府公债价格上涨，美元指数则下跌。

--美国务卿克里同意延长伊朗核问题谈判，法国外长去而复返

美国国务卿克里以及德国和法国的外交部长周三决定将与伊朗的马拉松谈判再延长一天。一位接近谈判的外交人员称，有可能在几个小时内宣布协议，但协议仍未达成，且会谈还是有破裂的可能。克里与德国外长宣布他们会至少待到周四。可能给人带来一丝希望的是，法国外长法比约斯重新回到谈判中。

--国务院称扩大全国社保基金投资范围，可投资地方政府债券

国务院常务会议决定，在依法审慎合规、确保安全的前提下，适当扩大全国社会保障基金投资范围，其中包括把社保基金债券投资范围扩展到地方政府债券，并将企业债和地方政府债投资比例从10%提高到20%。其他还包括：将基金直接股权投资的范围，从中央管理企业的改制或改革试点项目，扩大到中央企业及其子公司，以及地方具有核心竞争力的行业龙头企业包括优质民营企业。将基金的信托贷款投资比例上限由5%提高到10%，加大对保障性住房、城市基础设施等项目的参与力度；同时，允许基金按规定在全国银行间一级市场直接投资同业存单，并按照银行存款管理。

--路透调查：金融机构固收部门对中国4月降息预期消退，但降准预期浓厚

2015年第四期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构及人士预期，中国央行4月料维持存款基准利率不变，但准备金率下降概率较大。调查结果显示，88%的参与机构认为，央行4月会维持一年期存款基准利率在2.5%；而未来三个月来看，仍有超过四成的机构预期该基准利率会继续降至2.25%。同时，对于4月及未来三个月大型存款类机构法定存款准备金率，参与机构预期会下降至19%的比例均近七成，显示当前降准预期较强，且具体降准时间预期更为集中在4月份。

--希腊提交最新改革计划清单，并承诺按时向IMF还钱

希腊向贷款人提交了最新改革计划清单，希望以此解冻援助资金，避免陷入债务违约，但欧元区官员表示，在新资金拨付前还需进一步的工作。希腊政府称将在4月9日按期向国际货币基金组织(IMF)还款，且未计划出售对最大港口的所有持股。

--香港免费电视市场洗牌，亚视不获续牌而香港电视娱乐获新牌照

香港政府周三傍晚宣布，决定不续牌予陷于财困的亚洲电视，为香港广播史上首次不为现有广播机构续牌；与此同时，电讯盈科旗下香港电视娱乐则最终获发新免费电视牌照。这或令目前由电视广播一台独大的免费电视市场重新洗牌。这亦意味着刚于下午宣布觅得＂白武士＂收购亚视控股权的交易可能告吹，令这家已有58年历史的香港免费电视台走上结业之路。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周三下跌，因弱于预期的经济数据引发对经济成长和企业第一季盈利的担忧。市场静待周五出炉的美国非农就业报告。

道琼工业指数收跌77.94点，或0.44%，至17,698.18点；标准普尔500指数下跌8.20点，或0.4%，至2,059.69点；Nasdaq指数下滑20.66点，或0.42%，至4,880.23点。

--欧洲股市上扬，为第二季开了个好头，因数据显示3月欧元区制造业活动扩张的速度超过预期。利好的PMI数据扶助推动西班牙IBEX指数攀升0.6%，意大利FTSE MIB指数上扬1%。两个指数均触及2010年以来最高。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，报1,589.87点。该指数首季急升16%。英国富时FTSE 100指数上扬0.54%，收报6,809.50点。德国DAX指数升0.29%，报12,001.38点。法国CAC 40指数收涨0.57%，报5,062.22点。

汇市:

--美元走软，第二季开局受挫，因美国制造业和就业数据令人失望，导致对美联储最早可能也要等到今年很晚以后才会升息的押注升温。多数美国金融市场周五将因假休市，许多欧洲主要市场也将在周五休市，周二恢复交易。

在新一季首个交易日，美元指数回落0.2%，报98.198，较3月触及的12年高位低几个点。美元兑日圆下跌0.4%，报119.62日圆，因日本企业信心数据疲弱，重创日本股市，但提振了避险日圆。欧元兑美元上扬0.3%，报1.0761美元。欧元兑日圆跌0.2%，报128.71日圆。欧元兑瑞郎跌至七周低位1.040瑞郎。

债市:

--美国公债价格攀升，指标10年期公债收益率跌至1.9%以下，弱于预期的就业报告巩固了对美联储可能缓慢升息的观点。许多外国投资者青睐的30年期公债价格跳升，汤森路透数据显示，价格最新上涨1-12/32，收益率报2.4776%。10年期公债最新上涨18/32，收益率报1.8711%。稍早，该收益率跌穿1.86%阻力位，至1.852%日内低位。

--德国以创纪录的低收益率发售五年期公债，且较长期德债收益率也跌至历来低点，因一些投资者押注欧洲央行购债计划将盖过欧元区经济复苏迹象。在二级市场，10年期德债收益率降至纪录低位0.152%。

希腊10年期公债收益率升27个基点，报11.94%。葡萄牙、意大利和西班牙等低评级公债收益率下滑1-2个基点不等。

油市:

--油价上涨多达5%，结束连跌三日的頽势，因美国原油产量在两个月来首次下降，且美国政府公布的最新一周原油库存增幅没有原先担心的多。美国原油期货收涨2.49美元，或5.2%，报每桶50.09美元。布兰特原油收高1.99美元，或3.6%，报57.10美元。

金属市场:

--金价跳升2%，因低迷的美国民间就业数据引发市场预期美联储在收紧货币政策时可能更加谨慎，美元因此走低。现货金急升2.2%，至日高1,208.90美元， 1812GMT，上扬1.8%，报每盎司1,204.90美元。美国6月期金收涨2.1%，报每盎司1,208.20美元。

现货银攀升1.9%，报每盎司16.93美元。现货铂金急升2%，报每盎司1,161.60美元。现货钯金上扬1.9%，报每盎司746.50美元。

--期镍从近六年最低水平反弹，因一些押注价格下跌的投资者获利了结，但对中国经济成长的忧虑拖累其他基本金属表现。LME三个月期镍收盘时在场内交易中没有成交，最后买入价报每吨12,705美元，上涨2.5%，稍早触及近六年低位12,310美元。

期锡收跌0.2%，报每吨16,575美元，盘中跌至2010年6月来最低16,389美元。期铜收盘基本持稳，小涨0.1%，报每吨6,045美元。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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