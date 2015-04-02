《路透早报》--4月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)(0145)

--意大利3月Markit/ADACI服务业PMI(0745)

--美国3月非农就业报告(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在美联储会议上致欢迎辞(1230)

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在午餐会上发表演讲(1630)

以下为4月2日下午5:00至4月3日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--伊朗与六国达成初步协议，为全面解决伊核问题扫清道路

伊朗与六大国周四就至少在10年内限制伊朗核计划一事达成框架性协议，向着达成全面协议从而结束12年来的边缘外交政策、威胁和对抗迈出了一步。这个框架协议的成功还取决于6月30日前是否可以达成协议，而且在最终协议达成之前，对伊朗的制裁仍将保持不变。双方表示，细节方面仍有待敲定。受该消息影响，布兰特原油大跌近4%。

--证监会下发新一批共30家新股批文，扩容节奏加快

中国证监会周四晚间下发新一批首次公开发行(IPO)企业的发行批文，共有30家新股获准启动发行程序，扩容节奏明显加快。获得首发申请的企业其中上海证交所11家，包括老百姓大药房和江苏广电有线信息网络股份公司等；深交所19家，包括两家中小板企业，以及福建广生堂药业等17家创业板企业。

--美国初请失业金数据显示就业继续改善，贸易逆差锐减

美国上周初请失业金人数减少2万人至26.8万，创下1月以来的最低水平并低于分析师预期的28.5万。这显示就业市场继续稳步改善。美国2月工厂订单较上月增长0.2%，结束连续六个月的下滑之势；2月贸易逆差大减16.9%至354亿美元，为2009年10月以来低位。悲观的第一季经济成长预估从这些数据中寻获提振。

--独家：希腊对债权人表示，该国将在4月9日现金告罄

欧元区官员称，希腊已对债权人表示该国将在4月9日现金告罄。但债权人在改革协议达成前拒绝希腊要求新贷款的呼吁。在4月24日欧元区财长会议之前，就希腊改革达成协议至关重要。希腊的新改革清单尚在进行中，尚未令人感到满意。希腊财政部否认政府告诉债权人该国将在4月9日现金告罄。

--三星电子第一季获利可能续降，投资者对Galaxy S6寄予厚望

韩国三星电子将于周二发布第一季获利初估，1-3月获利可能连续第六个季度下降。分析师称，营业利润预计为48亿美元。但投资者押注今年业绩回升，对其芯片销售与新款旗舰智能手机寄望厚望。

--热点聚焦：中国人民币叩关IMF一篮子货币俱乐部，美国态度松动

国际金融官员指出，中国人民币距离跻身主要储备货币之列愈来愈近，今年稍晚可能达成一项协议，将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)的一篮子货币。该官员称，七国集团中欧洲成员国--德国、英国、法国和意大利，倾向于今年就将人民币纳入该货币篮子。日本像美国一样更多的是持保留态度。为避免亚投行情况重演，美国强调纳入条件而非时间。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周四从之前两日跌势中反弹，因就业市场数据令人鼓舞，但在周五美国非农就业数据出炉前，本周良莠不齐的数据令市场不确定性仍高。标普非必需消费品类股指数上扬0.7%，为表现最佳的板块之一，受助于CarMax公布强于预期的业绩后激升9.3%至74.73美元。

道琼工业指数收高65.06点，或0.37%，至17,763.24点；标准普尔500指数上涨7.27点，或0.35%，至2,066.96点；Nasdaq指数涨6.71点，或0.14%，至4,886.94点。

--欧洲股市大致持平，矿业股和能源股下挫抵消了零售商玛莎百货公布业绩后的大涨。主要欧洲市场周五至周一休市，周二恢复交易。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.2%，报1,586.76点。

英国富时100指数上扬0.35%，收报6,833.46点。德国DAX指数跌0.28%，报11,967.39点。法国CAC 40指数收涨0.24%，报5,074.14点。

汇市:

--美元连跌第二日，因在备受瞩目的美国非农就业报告公布前，投资人继续缩减大量仓位。周五的就业报告可能令那些看多美元的投资人失望。纽约尾盘，美元指数跌0.7%，报97.485，美元兑瑞郎下挫0.8%，报0.9593。美元兑日圆持平，报119.705日圆。欧元兑美元大涨逾1%，报1.0886美元。

债市:

--美国公债价格下滑，指标10年期公债收益率从两个月低点反弹，因又有迹象显示美国就业市场继续成长。非农就业报告公布前市场交投清淡。根据汤森路透数据，10年期公债价格跌10/32，收益率报1.9039%。30年期长债跌30/32，收益率报2.5186%。较短期公债价格多数小跌。

--欧元区公债收益率守在纪录低位略上方，由于美国周五将公布重要就业数据，且欧洲即将进入长周末假期，而希腊融资问题尚未解决，因此投资人不太愿意押注收益率进一步下跌。

10年期德国公债收益率升2个基点，报0.19%，欧元区几乎其他所有公债走势亦与德债雷同。希腊10年期公债收益率升11个基点，报11.99%，两年期公债收益率升76个基点，报23.76%。

油市:

--布兰特原油大跌近4%，伊朗和国际六方就伊朗核计划达成初步协议，尽管官方定下六月举行进一步会谈，且分析师不清楚伊朗何时可获准出口更多原油。

布兰特原油期货收低2.15美元，或3.8%，报每桶54.95美元，较日内低位高约1美元。美国原油期货收低0.95美元，或2%，报每桶49.14美元，稍早下挫约2美元。

金属市场:

--金价下滑，因美元走软的影响被美国经济数据强劲所抵消。在周五美国公布重要的非农就业报告前，初请失业金数据为就业市场在经济成长停滞的情况下继续扩张带来了希望。1901GMT，现货金跌0.3%，报1,200.10美元。美国6月期金下滑7.30美元，报每盎司1,200.90美元。

现货银跌1.2%，报每盎司16.68美元。现货铂金下挫0.7%，报每盎司1,150.50美元。现货钯金升0.1%，报每盎司743美元。

--期镍延续反弹之势，因一些投资者认为近期价格跌势过度，而复活节长周末前美元走低，扶助提振其他基本金属。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍上涨2.5%，收报每吨13,025 美元，延续从昨日低位12,310美元反弹的势态。本周期镍跌幅大约2%。

LME期铜收跌1.1%，报每吨5,980美元。期锌上涨1.2%，收报每吨2,129美元，盘中触及六周高位2,134美元。(完)

(整理 许娜；审校 王兴亚)

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