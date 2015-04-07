《路透早报》--4月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾公布3月CPI及进出口数据

--韩国2月L货供额 (0300)

--日本3月服务业景气判断指数 (0500)

--德国2月工业订单 (0600)

--法国2月贸易收支 (0645)

--瑞士3月消费者物价指数(CPI) (0715)

--欧元2月区零售销售 (0900)

--英国皇家测量师学会(RICS)3月房价差值 (2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行政策决定

--英国央行举行货币政策委员会会议(至4月9日)

--美联储公开市场委员会公布3月货币政策会议记录(1800)

--美联储理事鲍威尔在外交关系协会主办的活动上就“货币政策面临的挑战”发表演说(1200)

--加拿大财长奥利佛就经济形势发表讲话(1545)

--法国央行总裁诺亚出席法国金融媒体颁奖典礼(1700)。

以下为4月7日下午5:00至4月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国职位空缺升至14年高点，薪资增长或将承受上行压力

美国2月职位空缺升至14年高点，但雇聘平稳增长暗示雇主很难找到合适的员工，这一趋势可能令薪资增长承受上行压力。美国劳工部周二公布月度职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，2月职位空缺经季节调整后增加16.8万个，至510万个。2月企业雇聘员工数量基本持平于490万人，雇佣率持稳于3.5%。这暗示雇主将需要提高薪资。

尽管就业增长大幅加速，但薪资增长一直缓慢。在美联储官员考虑今年加息之际，职位空缺和劳动力流动报告是他们密切关注的数据之一。2月辞职率从1月的2.0%降至1.9%，但仍远高于经济衰退期间触及的1.3%水准。美联储把这一数据当作就业市场的信心指标。

--美国应等到2016年末开始升息--明尼亚波利斯联储总裁

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔提出，等到2016年下半年开始升息，之后逐步上调，到2017年底时仅升至2%。这是这位温和派决策者首次详细说明其“较晚并缓慢”加息的立场。后来他对记者的讲话表明，他愈发担心市场对较早加息的预期可能损及经济复苏。美联储其他一些官员的讲话之前助涨对较早加息的预期。他称，美联储最终将把短期贷款利率上调至3%或3.25%，但至少在2018年前不会这样。大多数美联储官员预计，利率将在2017年底时接近这一水准。

--IMF预估全球潜在经济增速将维持低位

国际货币基金组织(IMF)在一份研究中称，2007-09年金融危机过后，全球经济成长潜能严重受创，而且这种影响可能会持续数年，研究似乎暗示一段时间内利率应会维持在低位。IMF称，未来五年，发达国家潜在年增速应会升至1.6%，仍低于危机前增幅，因此要减少公共和民间负债变得更加困难。IMF同时指出，欧元区及日本需求疲弱，可能使其潜在成长力道低于预期。这份研究成果发布之后，IMF将于下周公布全球经济预估。

新兴市场方面，潜在年成长率未来五年将进一步降至5.2%，因人口老化、结构性限制抑制资本增长、以及生产力成长放缓等。IMF提到，中国潜在成长率可能面临更为严重的下修。

--伊朗代表团访问中国，讨论石油供应和油气项目

伊朗石油官员告诉路透，一个伊朗代表团本周访问北京，推动更多石油销售，并讨论中国对伊朗石油和天然气项目的投资。几天前，伊朗和世界大国就伊朗核问题达成框架协议。中国是伊朗的最大贸易伙伴，同时也是伊朗原油的最大买家。自2012年针对伊朗的制裁加强以来，伊朗的原油出口中有约一半卖给了中国。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周二微幅收低，尾盘由升转跌，因美元上涨盖过对企业并购消息的乐观情绪。投资者重新忧虑美元升值将影响美国企业盈利。联邦快递劲升2.7%，报171.16美元，联邦快递提出以48亿美元收购荷兰包裹递送公司TNT Express。道琼工业指数收跌5.43点，或0.03%，至17,875.42点；标准普尔500指数下跌4.29点，或0.21%，至2,076.33点；Nasdaq指数下滑7.08点，或0.14%，至4,910.23点。

--欧洲股市上扬，因联邦快递出价44亿欧元(48亿美元)收购荷兰包裹递送公司TNT Express的消息带动其他同类股票上扬。TNT暴涨28.1%，该公司最大股东PostNL急升12.4%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.6%，报1,612.25点，英国富时FTSE 100指数上扬1.88%，收报6,961.77点。德国DAX指数升1.3%，报12,123.52点。法国CAC 40指数收涨1.52%，报5,151.19点，触及数年高位。

汇市:

--美元收复失地，市场人士结束复活节假期后回到市场，且美元继续上涨的潜在趋势再次出现，尽管经济数据良莠不齐令美元留守在狭窄交投区间内。澳洲央行没有降息令市场意外，澳元受到提振。在EBS交易平台，欧元兑美元下挫1%，至1.08145美元的日内低位。美元指数劲升1.20%，至97.937日内高位。美元兑日圆升至3月20日来最高120.45日圆，今日上涨0.77%。

澳元兑美元上涨至0.7711美元的一周高位，延续从周四触及六年低位0.7534美元的反弹之势。澳元稍后缩减升幅，最新报0.7636美元，升0.61%。

债市:

--美国长期公债价格上扬，因在上周美国公布疲弱的就业数据后，投资者在通常成交较为清淡的一周整理头寸。尾盘，10年期公债价格上扬5/32，收益率报1.883%，周一为1.900%。五年期公债价格跌2/32，收益率报1.321%。美国30年期公债价格上扬1个大点，收益率报2.517%，周一尾盘为2.553%。

--欧元区公债收益率下滑，之前美国公布意外疲弱的就业数据，市场因而认为全球宽松货币政策支撑资产价格的时间将长于原先预期。德国指标10年期公债收益率(殖利率)小跌至0.18%。西班牙10年期公债收益率和意大利10年期公债收益率下跌6-7个基点，分别报1.19%和1.20%。希腊10年期公债收益率下挫22个基点，报11.77%。

油市:

--原油期货攀升，抹去稍早的跌幅，因美国就业数据强劲，且美国政府下调了国内原油生产增长预估，并上调全球石油需求增长预估。美国劳工部月度报告显示，2月职位空缺增至14年高位。美国5月原油期货上扬1.84美元，收报每桶53.98美元。5月布兰特原油期货收涨0.98美元，收报每桶59.10美元。

金属市场:

--金价小跌，因美元反弹和全球股市上扬，但美国升息时机的不确定性使金价仍接近1,200美元之上的七周高位。1824 GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,208.55美元。美国6月期金下跌0.7%，收报每盎司1,210.60美元。ActivTrades的首席分析师Carlo Alberto de Casa说，黄金后市表现可能仍将取决于美元走势以及美国升息的预期。

--期镍大跌逾3%，因看空的投资者重新抛售，供应过剩和处于纪录高位的镍库存一直令期镍价格承压。渣打银行分析师Nicholas Snowdon说，尽管镍价短期可能再度受挫，但长期下行趋势不可持续，因中国市场非常活跃。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收低3.7%，报每吨12,550美元。LME期铜收高1.4%，报每吨6,065美元。期锌涨1.2%，收报每吨2,153美元。期铅收高1.4%，报每吨1,906美元。期铝收涨0.1%，报1,784美元。期锡收平在每吨16,750美元。(完)

(整理 张涛；审校 于春红)

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