《路透早报》--4月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港3月外汇数据

--德国2月工业生产，贸易收支 (0600)

--英国2月贸易收支 (0830)

--加拿大2月建筑许可，新屋销售价格 (1230)

--美国一周初请失业金人数 (1230)

--美国2月批发(趸售)库存与批发销售 (1400)

--美国农业部公布作物产量、全球农产品供需预估月报 (1600)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行利率决议

--英国央行利率决定 (1100)

--希腊财政部长瓦鲁法基斯在一次经济会议上发言(0800)

以下为4月8日下午5:00至4月9日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美联储官员称6月仍有可能加息，取决于未来两月数据表现

美联储两位颇具影响力的官员周三表示，即便最近美国经济数据疲弱且投资者持怀疑看法，但美联储仍可能在6月加息，这要取决于接下来两个月的经济表现。纽约联储总裁杜德利和美联储理事鲍威尔提出一种可能的情境，即美联储开始加息时间早于目前许多人的预期，然后缓慢且循序渐进地进一步加息。

美联储3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为今年晚些时候升息奠定基础。

会议记录公布后，美国股市转跌，美国政府公债价格下滑，美元指数则上扬。

--希腊总理从俄罗斯获得精神支持，而非金融援助

俄罗斯总统普京向希腊总理齐普拉斯提供道义支持和长期合作，但没有提供金融援助，希腊要自己想办法解决与西方债权人之间迫在眉睫的债务问题。希腊政府与欧元区和国际货币基金组织(IMF)债权人陷入僵局，若不能达成现金换改革的新协议，恐几周内资金耗尽。

--美国铝业第一季实现获利，但营收逊于预期

美国铝业开启第一季财报季，公布录得季度获利，扭转了上年同期的亏损局面，主要归因于继续从传统的冶炼向汽车和航空等增值业务转型。美国铝业还确认了对2015年其主要市场的预测。该公司扣除重组成本后的获利优于市场预期，但营收低于分析师预估，这打压美铝股价在周三盘后交易中跌逾3%。美铝第一季净利为1.95亿美元，或每股盈余(EPS)0.14美元；上年同期为亏损1.78亿美元，或每股亏损0.16美元。美铝营收为58.2亿美元，较上年同期增长近7%，但不及分析师预期的59.4亿美元。

--美国非专利药企Mylan提出以290亿美元收购同业Perrigo

非专利药生产商Mylan提出以约290亿美元的现金加股票收购Perrigo Co。该交易若能成功，Mylan将成为非处方药市场一家举足轻重的企业，其业务涉及地域也将大大扩展。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周三在交投震荡中微幅收高，此前美联储会议记录显示仍可能在2015年升息，但委员们对具体月份意见分歧。道琼工业指数收高27.09点，或0.15%，至17,902.51点；标准普尔500指数上涨5.57点，或0.27%，至2,081.90点；Nasdaq指数涨40.59点，或0.83%，至4,950.82点。在收市后，美国铝业公布的第一季营收低于预期，股价在盘后交易中持平。美国铝业为美国业绩期拉开帷幕。

--欧洲股市小跌，但皇家荷兰/壳牌石油集团以700亿美元收购BG的交易提振能源股急升。STOXX Europe 600油气股分项指数收涨2.5%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小跌0.04%，报1,611.68点。

德国DAX指数收跌0.72%，报12,035.86点，受累于汽车股跌势。英国富时100指数跌0.35%，收报6,937.41点。法国CAC 40指数回落0.28%，收报5,136.86点。

汇市:

--美元上扬，兑其他主要货币连升第三日，因美联储会议记录显示决策者准备好在年内升息。美元指数在会议记录公布后逆转颓势，尾盘上扬0.21%。欧元兑美元跌至1.08美元之下，尾盘回落0.25%，报1.0787美元。美元兑日圆尾盘跌0.14%，报120.10日圆。

债市:

--美国短债收益率上升，美联储会议记录显示仍可能在今年升息。在下午交易中，10年期公债价格下跌1/32，收益率从周二尾盘1.893%升至1.895%。美国30年期公债价格上涨7/32，收益率报2.518%，周二收报2.523%。在美联储会议记录公布后，两年期和三年期公债收益率触及一周高位。

--德债收益率逼近纪录低位，因希腊必须在明日偿还一项国际货币基金组织(IMF)的贷款，投资者担忧希腊是否有能力解决其债务危机。德国10年期公债收益率回落3个基点，报0.156%，逼近上周触及的纪录低位。意大利和西班牙10年期公债收益率小涨1-2个基点，分别报1.21%与1.20%。

油市:

--原油价格劲跌6%，上日触及今年最高收位。美国原油库存大幅增加和沙特产量创纪录，打破了油市将持续复苏的说法。布兰特5月原油期货结算价报每桶55.55美元，大跌3.55美元，或6%。美国5月原油期货结算价报每桶50.42美元，劲跌3.56美元，或6.6%。美国原油周二收报近54美元，此为12月30日来最高收位。

金属市场:

--金价延续跌势，跌至每盎司1,200美元以下，美联储会议记录暗示联储可能最早在6月升息，导致美元走强。1834 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,199.30美元。美国6月期金收跌7.50美元，或0.6%，报每盎司1,203.10美元。市场在美联储会议记录公布前收市。

现货银大跌2.3%，报每盎司16.42美元。现货铂金下滑1%，报每盎司1,159.50美元。现货钯金劲跌1.8%，报每盎司753美元。

--伦敦期铅触及约四个月来最高水平，因库存下降。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅收涨0.9%，报每吨1,924美元。LME期镍反弹，因一些投资者押注近期价格跌势将不能持续，期镍收涨0.2%，报每吨12,580美元。LME期铜收挫0.9%，报每吨6,010美元。期铝下滑0.7%，报1,771美元。期锌收涨0.3%，报2,159美元。期锡收低0.3%，报16,700美元。(完)

(整理 张涛；审校 于春红)

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