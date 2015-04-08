《路透早报》--4月9日

焦点：监管利剑高悬中国债市节节败退 熊途漫漫短期宜防御观望
路透上海5月10日 - 随着近阶段中国金融监管政策紧锣密鼓出台，加上最高决策层维护金融安全喊话定调，金融监管趋严已是板上钉钉，本已如履薄冰的中国债市投资者悲观情绪加重，现券收益率加速上行，连连破位。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--香港3月外汇数据
--德国2月工业生产，贸易收支 (0600)
--英国2月贸易收支 (0830)
--加拿大2月建筑许可，新屋销售价格 (1230)
--美国一周初请失业金人数 (1230)
--美国2月批发(趸售)库存与批发销售 (1400)
--美国农业部公布作物产量、全球农产品供需预估月报 (1600)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--韩国央行利率决议
--英国央行利率决定 (1100)
--希腊财政部长瓦鲁法基斯在一次经济会议上发言(0800)
以下为4月8日下午5:00至4月9日早上7:00重大新闻与市场摘要
[重大数据或新闻]
--美联储官员称6月仍有可能加息，取决于未来两月数据表现
美联储两位颇具影响力的官员周三表示，即便最近美国经济数据疲弱且投资者持怀疑看法，但美联储仍可能在6月加息，这要取决于接下来两个月的经济表现。纽约联储总裁杜德利和美联储理事鲍威尔提出一种可能的情境，即美联储开始加息时间早于目前许多人的预期，然后缓慢且循序渐进地进一步加息。
美联储3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为今年晚些时候升息奠定基础。
会议记录公布后，美国股市转跌，美国政府公债价格下滑，美元指数则上扬。
--希腊总理从俄罗斯获得精神支持，而非金融援助
俄罗斯总统普京向希腊总理齐普拉斯提供道义支持和长期合作，但没有提供金融援助，希腊要自己想办法解决与西方债权人之间迫在眉睫的债务问题。希腊政府与欧元区和国际货币基金组织(IMF)债权人陷入僵局，若不能达成现金换改革的新协议，恐几周内资金耗尽。
--美国铝业第一季实现获利，但营收逊于预期
美国铝业开启第一季财报季，公布录得季度获利，扭转了上年同期的亏损局面，主要归因于继续从传统的冶炼向汽车和航空等增值业务转型。美国铝业还确认了对2015年其主要市场的预测。该公司扣除重组成本后的获利优于市场预期，但营收低于分析师预估，这打压美铝股价在周三盘后交易中跌逾3%。美铝第一季净利为1.95亿美元，或每股盈余(EPS)0.14美元；上年同期为亏损1.78亿美元，或每股亏损0.16美元。美铝营收为58.2亿美元，较上年同期增长近7%，但不及分析师预期的59.4亿美元。
--美国非专利药企Mylan提出以290亿美元收购同业Perrigo
非专利药生产商Mylan提出以约290亿美元的现金加股票收购Perrigo Co。该交易若能成功，Mylan将成为非处方药市场一家举足轻重的企业，其业务涉及地域也将大大扩展。
[市场摘要]
股市:
--美国股市周三在交投震荡中微幅收高，此前美联储会议记录显示仍可能在2015年升息，但委员们对具体月份意见分歧。道琼工业指数收高27.09点，或0.15%，至17,902.51点；标准普尔500指数上涨5.57点，或0.27%，至2,081.90点；Nasdaq指数涨40.59点，或0.83%，至4,950.82点。在收市后，美国铝业公布的第一季营收低于预期，股价在盘后交易中持平。美国铝业为美国业绩期拉开帷幕。
--欧洲股市小跌，但皇家荷兰/壳牌石油集团以700亿美元收购BG的交易提振能源股急升。STOXX Europe 600油气股分项指数收涨2.5%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数小跌0.04%，报1,611.68点。
德国DAX指数收跌0.72%，报12,035.86点，受累于汽车股跌势。英国富时100指数跌0.35%，收报6,937.41点。法国CAC 40指数回落0.28%，收报5,136.86点。
汇市:
--美元上扬，兑其他主要货币连升第三日，因美联储会议记录显示决策者准备好在年内升息。美元指数在会议记录公布后逆转颓势，尾盘上扬0.21%。欧元兑美元跌至1.08美元之下，尾盘回落0.25%，报1.0787美元。美元兑日圆尾盘跌0.14%，报120.10日圆。
债市:
--美国短债收益率上升，美联储会议记录显示仍可能在今年升息。在下午交易中，10年期公债价格下跌1/32，收益率从周二尾盘1.893%升至1.895%。美国30年期公债价格上涨7/32，收益率报2.518%，周二收报2.523%。在美联储会议记录公布后，两年期和三年期公债收益率触及一周高位。
--德债收益率逼近纪录低位，因希腊必须在明日偿还一项国际货币基金组织(IMF)的贷款，投资者担忧希腊是否有能力解决其债务危机。德国10年期公债收益率回落3个基点，报0.156%，逼近上周触及的纪录低位。意大利和西班牙10年期公债收益率小涨1-2个基点，分别报1.21%与1.20%。
油市:
--原油价格劲跌6%，上日触及今年最高收位。美国原油库存大幅增加和沙特产量创纪录，打破了油市将持续复苏的说法。布兰特5月原油期货结算价报每桶55.55美元，大跌3.55美元，或6%。美国5月原油期货结算价报每桶50.42美元，劲跌3.56美元，或6.6%。美国原油周二收报近54美元，此为12月30日来最高收位。
金属市场:
--金价延续跌势，跌至每盎司1,200美元以下，美联储会议记录暗示联储可能最早在6月升息，导致美元走强。1834 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,199.30美元。美国6月期金收跌7.50美元，或0.6%，报每盎司1,203.10美元。市场在美联储会议记录公布前收市。
现货银大跌2.3%，报每盎司16.42美元。现货铂金下滑1%，报每盎司1,159.50美元。现货钯金劲跌1.8%，报每盎司753美元。
--伦敦期铅触及约四个月来最高水平，因库存下降。伦敦金属交易所(LME)三个月期铅收涨0.9%，报每吨1,924美元。LME期镍反弹，因一些投资者押注近期价格跌势将不能持续，期镍收涨0.2%，报每吨12,580美元。LME期铜收挫0.9%，报每吨6,010美元。期铝下滑0.7%，报1,771美元。期锌收涨0.3%，报2,159美元。期锡收低0.3%，报16,700美元。(完)
(整理 张涛；审校 于春红)
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韩国自由派领导人文在寅宣誓就任总统，肩负起带领韩国应对朝鲜核计划争端升级、并化解与美国关系失和风险等任务。文在寅表示，他已准备好访问朝鲜，并准备在上任后很快与中国和美国就萨德系统问题进行协商。文在寅计划在第一时间宣布重要内阁成员和总统办公室工作人员的任命，以快速结束权力真空的局面。大选结果推动韩国股市触及纪录高位但终场收低，韩元下跌。
路透香港5月10日 - 中国决策者计划以前所未有的力度对外资开放规模为3万亿美元的中国债市，其中部分原因是为支撑人民币。但人民币也成为该计划成功道路上的一个重要障碍。