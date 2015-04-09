《路透早报》--4月10日

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--中国国家统计局公布3月CPI和PPI数据 (0130)
--澳洲2月房屋融资 (0130)
--瑞士3月失业率 (0545)
--法国年内迄今预算与2月工业生产 (0645)
--英国2月工业生产与制造业产出 (0830)
--加拿大3月房屋开工年率(1215)与3月失业率 (1230)
--美国3月进出口物价 (1230)与3月联邦预算 (1800)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就经济前景发表演说(1245)。
--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话(1620)。
--20国集团(G20)/经济合作暨发展组织(OECD)公司治理论坛。
--德国央行理事Andreas Dombret在南非国际事务协会发表演讲，题为“货币联盟、银行联盟、资本市场联盟--欧洲的金融一体化”(0700)
--Andreas Dombret在南非-德国工商总会发表讲话，主题为“欧元区当前形势--我们的处境？”(1030)
以下为4月9日下午5:00至4月10日早上7:00重大新闻与市场摘要
[重大数据或新闻]
--美国初请失业金数据显示就业市场继续改善
美国上周初请失业金人数增幅低于预期，四周均值触及2000年以来最低，说明3月就业增长突然放缓可能是个小插曲。劳工部周四公布，4月4日止当周初请失业金人数经季调后增长1.4万人至28.1万人。被视为可以更好地衡量劳动市场的指标--四周均值，在4月4日止当周下滑3,000人至282,250人，为2000年6月以来最低水平。
商务部公布的另一份报告显示，2月批发(趸售)库存增长，但销售依然疲弱，表明未来几月批发商可能没有什么动力去大举补充库存。
美国公债收益率(殖利率)上涨，受到该数据提振，而且希腊向国际货币基金组织(IMF)偿还4.5亿欧元贷款，也降低了公债的避险卖盘。美股上涨，美元指数也上扬。
--美国指人民币仍被大幅低估，警告欧洲勿过度依赖出口
美国财政部发布的半年度汇率政策报告称，人民币汇率仍被大幅低估。报告还警告欧洲不要过度依赖出口来提振增长，敦促决策者更多地使用财政政策，并称德国需求的增强至关重要。不过报告称北京对汇率的干预力度看来不像过去那样大，最近还抛售外汇推升人民币汇率。华盛顿警告日本避免过度整顿财政，切勿过度依赖货币政策。该报告没有正式给任一国家贴上汇率操纵国标签，自1994年以来一直如此。
--希腊向IMF偿还一笔贷款并获得更多紧急贷款，但疑虑犹存
希腊周四向国际货币基金组织(IMF)支付了一笔重要款项，并为本国银行业者赢得额外的紧急贷款，但希腊政府能否在现金告罄之前，让质疑该国经济改革的债权人满意，目前仍不得而知。欧元区伙伴给予希腊六个工作日的时间来完善拟议中的改革计划，在4月24日召开的欧元区财长会议将据此研究能否向希腊拨付更多资金。
--英国央行维持指标利率在0.5%不变，关注通胀动向
英国央行维持指标利率在纪录低点0.5%不变，决策官员将观察通胀下跌究竟是短期现象，或者会转变为对经济更大的威胁。央行亦维持量化宽松规模在3,750亿英镑不变。这是英国央行在5月7日全国大选前的最后一次利率决议。
--OECD领先指标显示欧元区及印度成长有所改善，整体展望稳定
经济合作暨发展组织(OECD)表示，领先指标显示欧元区(尤其是意大利及法国)及印度经济成长有所改善，但中国、俄罗斯与巴西成长放缓。OECD在月度报告中表示，欧元区的意大利与法国显示成长较佳的迹象，欧元区最大经济体德国的展望也有所改善。
[市场摘要]
股市:
--美国股市周四收高，由能源股领涨。油价在上日大跌后反弹，且投资者押注美国企业本季业绩将可能好于已下调的预估。股市最近缺乏方向，投资者认为上行潜力有限，但除了股市以外也鲜有其它高收益资产。道琼工业指数收高56.22点，或0.31%，至17,958.73点；标准普尔500指数上涨9.28点，或0.45%，至2,091.18点；Nasdaq指数涨23.74点，或0.48%，至4,974.57点。
--欧洲股市劲升至近八年来最高，因预期将有更多企业并购交易，欧洲汽车业数据显示行业活动强劲反弹，以及德国经济数据亮丽。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.14%，报1,630.08点，触及2007年7月来最高水平，令今年迄今涨幅扩大至19%。
德国DAX指数收涨1.08%，报12,166.44点。英国富时100指数收升1.12%，收报7,015.36点。法国CAC 40指数上涨1.4%，收报5,208.95点。
汇市:
--美元触及近三周最高，因市场相信美国升息不可避免，以及尽管近期经济数据喜忧参半，但6月升息并非完全没有可能。欧元兑美元盘中跌至3月19日以来最低，在EBS交易平台下跌1.34%，报1.06370美元。美元兑瑞郎攀升1.28%，至近三周高位0.9790瑞郎。美元兑日圆上涨0.42%，报120.74日圆。英镑兑美元急跌1.24%，至三周低位1.4680美元。[FRX/CN]
债市:
--美国公债收益率上涨，因财政部标售的30年期公债需求疲弱，且上周初请失业人数据升幅小于预期，部分缓和对美国就业增长的忧虑。希腊向国际货币基金组织(IMF)偿还4.5亿欧元贷款，也降低早盘对美国公债的避险买需。在下午交易中，路透数据显示，10年期美国公债收益率升6.5个基点，报1.960%。美国30年期公债收益率尾盘报2.595%，较周三尾盘上升7.7个基点，此前触及约三周高位2.607%。
--西班牙30年期公债收益率持于略高于2%的水平，之前该国标售长债获强劲需求，得益于欧洲央行对长期二线公债的买需。在希腊如期偿还一笔关键的国际货币基金组织(IMF)贷款后，市场长舒了口气，他们认为希腊至少目前还未出现现金枯竭，希腊10年期公债收益率回落至11.17%，为本月最低水平。西班牙30年期公债收益率上扬6个基点，报2.099%。10年期德债收益率盘中触及纪录低位0.14%，后反弹至0.162%，日内持平。
油市:
--油价上扬，因德国经济数据强劲，且伊朗核计划磋商结果仍不确定，不过美元走强限制了油价反弹幅度。5月布兰特原油期货上扬1.02美元，收报每桶56.57美元，盘中触及58.02美元。5月美国原油期货攀升0.37美元，收报每桶50.79美元，日高为52.07美元。
金属市场:
--金价连跌第三日，因尽管近期经济数据欠佳，但美联储官员的讲话使市场预期仍可能在年内升息，令美元上涨。1839 GMT，现货金回落0.7%，报每盎司1,193.96美元。美国6月期金下跌9.50美元，或0.8%，收报每盎司1,193.60美元。现货银跌1.6%，报每盎司16.18美元。现货铂金下挫1.1%，报每盎司1,151.50美元。现货钯金上扬0.6%，报每盎司759.50美元。
--伦敦期铝触及三周低位，因担心供应过剩且中国下调电价，而期铅和期锌价格触及数个月高位，因库存进一步下降。今年迄今，期锌和期铅是表现最好的基本金属，因预计大型矿场关闭将导致供应收紧。LME三个月期铅上涨2%，收报每吨1,962美元。期锌收涨0.8%，报每吨2,177美元。期铝收跌0.5%，报每吨1,762.50美元，稍早下挫至三周低点1,759美元。在上海期货交易所，期铝合约大跌约2%。期铜买盘最后报每吨5,995美元，跌0.3%。期锡收低0.6%，报16,600美元。期镍下滑0.4%，收报12,525美元。(完)
(整理 张涛；审校 于春红)
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路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”