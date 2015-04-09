《路透早报》--4月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国国家统计局公布3月CPI和PPI数据 (0130)

--澳洲2月房屋融资 (0130)

--瑞士3月失业率 (0545)

--法国年内迄今预算与2月工业生产 (0645)

--英国2月工业生产与制造业产出 (0830)

--加拿大3月房屋开工年率(1215)与3月失业率 (1230)

--美国3月进出口物价 (1230)与3月联邦预算 (1800)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就经济前景发表演说(1245)。

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话(1620)。

--20国集团(G20)/经济合作暨发展组织(OECD)公司治理论坛。

--德国央行理事Andreas Dombret在南非国际事务协会发表演讲，题为“货币联盟、银行联盟、资本市场联盟--欧洲的金融一体化”(0700)

--Andreas Dombret在南非-德国工商总会发表讲话，主题为“欧元区当前形势--我们的处境？”(1030)

以下为4月9日下午5:00至4月10日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国初请失业金数据显示就业市场继续改善

美国上周初请失业金人数增幅低于预期，四周均值触及2000年以来最低，说明3月就业增长突然放缓可能是个小插曲。劳工部周四公布，4月4日止当周初请失业金人数经季调后增长1.4万人至28.1万人。被视为可以更好地衡量劳动市场的指标--四周均值，在4月4日止当周下滑3,000人至282,250人，为2000年6月以来最低水平。

商务部公布的另一份报告显示，2月批发(趸售)库存增长，但销售依然疲弱，表明未来几月批发商可能没有什么动力去大举补充库存。

美国公债收益率(殖利率)上涨，受到该数据提振，而且希腊向国际货币基金组织(IMF)偿还4.5亿欧元贷款，也降低了公债的避险卖盘。美股上涨，美元指数也上扬。

--美国指人民币仍被大幅低估，警告欧洲勿过度依赖出口

美国财政部发布的半年度汇率政策报告称，人民币汇率仍被大幅低估。报告还警告欧洲不要过度依赖出口来提振增长，敦促决策者更多地使用财政政策，并称德国需求的增强至关重要。不过报告称北京对汇率的干预力度看来不像过去那样大，最近还抛售外汇推升人民币汇率。华盛顿警告日本避免过度整顿财政，切勿过度依赖货币政策。该报告没有正式给任一国家贴上汇率操纵国标签，自1994年以来一直如此。

--希腊向IMF偿还一笔贷款并获得更多紧急贷款，但疑虑犹存

希腊周四向国际货币基金组织(IMF)支付了一笔重要款项，并为本国银行业者赢得额外的紧急贷款，但希腊政府能否在现金告罄之前，让质疑该国经济改革的债权人满意，目前仍不得而知。欧元区伙伴给予希腊六个工作日的时间来完善拟议中的改革计划，在4月24日召开的欧元区财长会议将据此研究能否向希腊拨付更多资金。

--英国央行维持指标利率在0.5%不变，关注通胀动向

英国央行维持指标利率在纪录低点0.5%不变，决策官员将观察通胀下跌究竟是短期现象，或者会转变为对经济更大的威胁。央行亦维持量化宽松规模在3,750亿英镑不变。这是英国央行在5月7日全国大选前的最后一次利率决议。

--OECD领先指标显示欧元区及印度成长有所改善，整体展望稳定

经济合作暨发展组织(OECD)表示，领先指标显示欧元区(尤其是意大利及法国)及印度经济成长有所改善，但中国、俄罗斯与巴西成长放缓。OECD在月度报告中表示，欧元区的意大利与法国显示成长较佳的迹象，欧元区最大经济体德国的展望也有所改善。

[市场摘要]

股市:

--美国股市周四收高，由能源股领涨。油价在上日大跌后反弹，且投资者押注美国企业本季业绩将可能好于已下调的预估。股市最近缺乏方向，投资者认为上行潜力有限，但除了股市以外也鲜有其它高收益资产。道琼工业指数收高56.22点，或0.31%，至17,958.73点；标准普尔500指数上涨9.28点，或0.45%，至2,091.18点；Nasdaq指数涨23.74点，或0.48%，至4,974.57点。

--欧洲股市劲升至近八年来最高，因预期将有更多企业并购交易，欧洲汽车业数据显示行业活动强劲反弹，以及德国经济数据亮丽。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.14%，报1,630.08点，触及2007年7月来最高水平，令今年迄今涨幅扩大至19%。

德国DAX指数收涨1.08%，报12,166.44点。英国富时100指数收升1.12%，收报7,015.36点。法国CAC 40指数上涨1.4%，收报5,208.95点。

汇市:

--美元触及近三周最高，因市场相信美国升息不可避免，以及尽管近期经济数据喜忧参半，但6月升息并非完全没有可能。欧元兑美元盘中跌至3月19日以来最低，在EBS交易平台下跌1.34%，报1.06370美元。美元兑瑞郎攀升1.28%，至近三周高位0.9790瑞郎。美元兑日圆上涨0.42%，报120.74日圆。英镑兑美元急跌1.24%，至三周低位1.4680美元。[FRX/CN]

债市:

--美国公债收益率上涨，因财政部标售的30年期公债需求疲弱，且上周初请失业人数据升幅小于预期，部分缓和对美国就业增长的忧虑。希腊向国际货币基金组织(IMF)偿还4.5亿欧元贷款，也降低早盘对美国公债的避险买需。在下午交易中，路透数据显示，10年期美国公债收益率升6.5个基点，报1.960%。美国30年期公债收益率尾盘报2.595%，较周三尾盘上升7.7个基点，此前触及约三周高位2.607%。

--西班牙30年期公债收益率持于略高于2%的水平，之前该国标售长债获强劲需求，得益于欧洲央行对长期二线公债的买需。在希腊如期偿还一笔关键的国际货币基金组织(IMF)贷款后，市场长舒了口气，他们认为希腊至少目前还未出现现金枯竭，希腊10年期公债收益率回落至11.17%，为本月最低水平。西班牙30年期公债收益率上扬6个基点，报2.099%。10年期德债收益率盘中触及纪录低位0.14%，后反弹至0.162%，日内持平。

油市:

--油价上扬，因德国经济数据强劲，且伊朗核计划磋商结果仍不确定，不过美元走强限制了油价反弹幅度。5月布兰特原油期货上扬1.02美元，收报每桶56.57美元，盘中触及58.02美元。5月美国原油期货攀升0.37美元，收报每桶50.79美元，日高为52.07美元。

金属市场:

--金价连跌第三日，因尽管近期经济数据欠佳，但美联储官员的讲话使市场预期仍可能在年内升息，令美元上涨。1839 GMT，现货金回落0.7%，报每盎司1,193.96美元。美国6月期金下跌9.50美元，或0.8%，收报每盎司1,193.60美元。现货银跌1.6%，报每盎司16.18美元。现货铂金下挫1.1%，报每盎司1,151.50美元。现货钯金上扬0.6%，报每盎司759.50美元。

--伦敦期铝触及三周低位，因担心供应过剩且中国下调电价，而期铅和期锌价格触及数个月高位，因库存进一步下降。今年迄今，期锌和期铅是表现最好的基本金属，因预计大型矿场关闭将导致供应收紧。LME三个月期铅上涨2%，收报每吨1,962美元。期锌收涨0.8%，报每吨2,177美元。期铝收跌0.5%，报每吨1,762.50美元，稍早下挫至三周低点1,759美元。在上海期货交易所，期铝合约大跌约2%。期铜买盘最后报每吨5,995美元，跌0.3%。期锡收低0.6%，报16,600美元。期镍下滑0.4%，收报12,525美元。(完)

(整理 张涛；审校 于春红)

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