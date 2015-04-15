《路透早报》--4月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国商务部公布3月FDI数据

--澳洲3月就业人口(0130)

--瑞士3月生产者/进口物价(0715)

--美国3月房屋开工年率(1230)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--美国4月费城联邦储备银行制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家发改委举行新闻发布会，解读《长江中游城市群发展规划》

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演讲(1710)

--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加查塔姆社主办活动(1730)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表讲话(1300)

--IMF副总裁朱民、马来西亚央行总裁洁蒂以及土耳其副总理、伊斯兰开发银行总裁等官员参加伊斯兰金融会议(1630)

--德国财长朔伊布勒发表演讲(1700)

--美联储副主席费舍尔参加IMF/世行会议讨论，IMF第一副总裁利普顿和欧洲央行执委普雷特也将参加(1900)

--希腊财长瓦鲁法基斯发表演讲(2000)

--欧洲投资银行总裁Werner Hoyer、乌克兰财长Natalie Jaresko和比利时财长Johan Van Overtveldt等官员参与全球经济讨论(2000)

--IMF副总裁朱民、美国前财长萨默斯以及印度央行总裁拉詹参加亚洲经济讨论

--瑞典央行委员Heidi Elmer和David Vestin发表讲话

重要企业公布业绩：

--美国运通

--贝莱德(BlackRock)

--花旗(Citigroup Inc)

--高盛(Goldman Sachs Group Inc)

--美泰儿(Mattel)

--菲利普莫里斯(Philip Morris)

--斯伦贝谢(Schlumberger NV)

以下为4月15日下午5:00至4月16日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--ECB总裁德拉吉承诺“坚定”实施QE，继续支持希腊银行业

欧洲央行周三维持利率在纪录低点不变，与此同时展开大规模的印钞计划以拉抬经济。欧洲央行维持利率不变的举动符合外界广泛预期。欧洲央行在去年9月将利率降至纪录低位，总裁德拉吉当时表示利率已经达到“下限”。欧洲央行在周三的会议上维持主要再融资利率在0.05%不变。

欧洲央行总裁德拉吉随后在记者会上誓言将“坚定地”推行印钞计划，并继续向希腊提供支持，表示目前还无需限制向希腊银行业提供紧急资金援助。“我们将把重点放在全面推行货币政策举措方面。”

--美联储褐皮书称经济继续扩张，但美元上涨损及制造业活动

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，2月中至3月底美国经济活动继续扩张，但美元强劲、油价下挫损及制造业活动。最新公布的褐皮书称，多数地区联储形容经济以“温和”或“小幅”步伐长。“在这次报告期间，制造业产品需求表现不一。美元强劲、油价下挫以及严寒天气都是影响活动疲弱的部份原因，”褐皮书称。

而美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，失业率下降和美国经济状况改善，说明美联储应该开始升息。他提到，如果利率维持在过低水平太长时间，存在造成资产泡沫的风险。布拉德表示，中期来看，预计失业率将降到4%左右，美国经济将保持接近3%的成长率。

--中国人事：李波将任央行货币政策司司长--消息

三位消息人士透露，中国央行货币政策二司司长李波将任货币政策司司长；此前司长张晓慧已升任中国央行行长助理。金融界资深人士评价道，重点负责汇率政策和人民币国际化事宜的李波出任中国货币政策操作第一线的关键人物，可谓是“恰逢其时 ”。“今年中国央行重大任务之一是推进人民币国际化，在外汇占款大幅减少情况下，外汇政策和利率政策的相互作用，需要一位对外汇市场、对国际货币政策框架均熟悉，且对人民币国际化未来发展路径了然在胸的人物担纲，李波是比较好的选择。”上述人士称。

中国央行新闻处对上述消息尚未给予置评。

--标普调降希腊评级，德国对达成希腊协议仍信心不足

标普将希腊的主权信用评级从B-/B下调至CCC+/C，主权信用评级展望从信用观察负面调整至负面。标普表示，希腊的展望为负面，因该国政府、银行业和经济面临流动性进一步恶化的风险。“下调希腊评等反映我们认为，希腊的偿债能力越来越多地取决于有利的商业、金融和经济状况。”

而德国财长周三表示，下周欧元区与希腊无望就经济改革达成协议。而惟有达成协议才能释出纾困资金，因此希腊将濒临资金告罊的危急情况。希腊尚未提出令人满意的改革计划。该国已表示，5月恐怕没有足够的资金继续向国际债权人偿债。德国财政部长朔伊布勒表示，没有人预期能在里加会议上达成协议，未来几周也不看好。

--美国官员称将继续接洽中国，使亚投行符合较高治理标准

美国一官员周三表示，美国将进一步与中国接洽，鼓励中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)采取较高治理标准。

华府对成立亚投行的反应基本不太友好，警告称其需符合过去70年来世界银行等全球大型发展机构确立的标准。中国计划通过亚投行来提升全球影响力。美国虽然发出警告，但随着英国、法国和德国等欧洲盟国纷纷加入亚投行，外交打击还是未能避开。

中国财政部周三表示，亚投行已有57个意向创始国。但在七国集团(G7)中，美国、日本和加拿大仍未加入。中国已经表态，将在亚投行持有最大份额，但不会拥有否决权。

--中国央行上海总部摸底辖区银行两融收益权业务风险--消息

两位消息人士周三透露，央行上海总部要求辖内商业银行上报截至今年3月末两融业务的经营台账，并提供两融业务资产对应理财产品明细表。

消息人士引述央行上海总部近期下发的文件称，商业银行需上报开展两融业务存在哪些潜在风险，以及采取何种防范措施。该份文件表示，2014年下半年以来，沪深两市融资融券余额迅速扩张，数据显示，两融业务中银行理财资金是主要来源之一，需摸清相关业务发展及风险防控情况。

针对路透查询，央行上海总部表示不予置评。

--联想控股向联交所递交IPO申请，计划募资20-30亿美元

根据汤森路透旗下IFR周三报导，联想控股已经向香港联交所提交首次公开发行(IPO)申请，拟筹资20-30亿美元。IFR援引知情人士称，此次IPO预计在今年第三季进行。

联想控股是在港上市的联想集团母公司，旗下还拥有地产公司融科智地、私募股权公司弘毅投资和风投君联资本。IFR称联想集团已聘请中金和瑞银作为此次IPO的联席保荐人。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收涨，受助于油股升势，以及市场臆测即将公布的首季业绩可能不如之前预想的那么差。道琼工业指数收高75.91点，或0.42%，至18,112.61点；标准普尔500指数上升10.79点，或0.51%，至2,106.63点；Nasdaq指数上扬33.73点，或0.68%，至5,011.02点。

--欧洲股市上扬，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数触及2000年底以来最高，因欧洲央行表示，仍致力于全面执行资产购买计划以重振区内经济。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.6%，报1,650.15点，盘中触及近15年高位1,653.85点。英国富时100指数上扬0.3%，报7,096.78点；德国DAX指数微升0.03%，收报12,231.34点； 法国CAC 40指数上涨0.7%，收报5,254.35点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，此前美国公布的经济数据疲弱，美国联邦储备委员会(FED/美联储)近10年来首次升息的时机不明朗，带动交易商购回欧元，抛售美元。欧元兑美元纽约尾盘升0.18%，报1.06755美元，稍早触及1.07030美元的日高。尽管上涨，但欧元未能突破周二日高1.07080美元。美元兑日圆尾盘下跌0.15%，报119.20日圆，盘中触及一周半最低的118.790日圆。美元兑瑞郎跌0.72%，报0.96550瑞郎，稍早曾跌至0.96365瑞郎的一周低点。美元指数尾盘跌0.38%，报98.355，盘中触及近一周低点98.216。

债市:

--美国公债价格基本持平，因稍早公布的经济数据不及预期，使有关美联储可能推迟升息的押注增加。指标10年期公债价格持稳，收益率报1.90%，稍早跌至1.87%的低位。

--德国10年期公债收益率(殖利率)逼近零水准 ，因欧洲央行坚定其购债决心，而一德债标售显示民间投资人仍热衷于最高评等公债。欧洲央行记者会后，指标10年期德债收益率跌至0.106 %的纪录低点。法国10年期公债收益率降至0.355%，爱尔兰10年期公债收益率跌至0.657%，奥地利10年期公债收益率跌至0.222%，芬兰10年期公债收益率跌至0.208%，荷兰10年期公债收益率报0.169%。德国30年期公债收益率触及0.50%的纪录低点，同美国两年期公债收益率一致。

油市:

--油价上涨，美国原油跳涨近6%至今年峰值，此前政府数据显示上周美国原油库存增幅小于市场预期。5月美国原油劲涨3.10美元，收报每桶56.39美元，为今年最高收位。6月布兰特原油上升3.51美元，收报每桶63.32美元[O/NCN] 金属市场: --金价上扬1%，升穿1,200美元，因在美国公布逊于预期的经济数据后，美元尾盘转跌，但美股和欧股走强限制了黄金的升势。1842GMT，现货金升0.8%，报1,203.10美元。美国6月期金收高8.70美元或0.7%，报每盎司1,201.30美元。

--伦敦期铜获得支撑，因在中国第一季国内生产总值(GDP)增速跌至六年低点后，政府将出台刺激措施的预期升温。而对市场供应过剩的担忧拖累期锡下滑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨5,955美元。期铝收盘报1,812美元。期锡大跌至15,850美元。期铅收盘价由周二的1,979美元升至2,000美元。期锌由2,194美元升至2,203美元。LME期镍收报12,680美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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