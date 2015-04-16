《路透早报》--4月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月消费者信心指数(0500)

--欧元区2月未经季节调整的经常帐(0800)

--欧元区3月HICP终值(0900)

--美国3月消费者物价指数(CPI)(1230)

--加拿大3月CPI(1230)、2月零售销售

--美国3月领先指标(1400)

--美国4月路透/密西根大学消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至4月19日)

重要企业公布业绩：

--通用电气(奇异，GE)

--霍尼韦尔(Honeywell)

以下为4月16日下午5:00至4月17日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--美国房屋开工增幅不及预期，初请失业金人口意外增加

美国3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。商务部周四公布，3月房屋开工经季节性调整后增长2.0%，年率为92.6万户。未能完全扭转2月房屋开工骤降的颓势。市场将2月房屋开工骤降归因于恶劣天气。尽管上月独栋屋房屋开工增长，但较之过去两个月录得的巨大跌幅，不过是杯水车薪。多户房屋开工下降。

尽管劳工部数据显示，上周初请失业金人口增加，但潜在趋势仍暗示，就业市场供应正在收紧，因续请失业金人口减少，表明更多长期失业的人找到工作。截至4月11日当周，初请失业金人口增加1.2万，经季节性调整后为29.4万。

--美联储官员对升息各持己见，经济数据成为焦点

美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周四对于究竟何时应该开始升息，再度公然意见相左，突显出主席叶伦在今年稍晚某个时候升息一事上难以建立共识。委员会委员对于拖太久才升息，或太快升息，何者风险较大的看法不相上下，如此一来，似乎最终可能要取决于叶伦的倾向。

美联储副主席费舍尔周四强调数据在决定升息具体时间方面的决定性作用。不过他没有透露其认为升息会在何时实施。

另外三名联储官员对于升息时间的看法分歧很大。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，“暗淡的”数据说明可以再等一等。波士顿联储总裁罗森格伦在伦敦的讲话则更进一步，称“即便我们等待更长时间，可能也不用特别突然地加息。”

但克利夫兰联储总裁梅斯特在纽约指出，虽然第一季经济表现疲弱令她的预期承受压力，但她仍倾向于认为升息会“相对较早”开始，并警告称等太久才升息会令金融市场不稳。

--希腊总理坚信能够在最后期限前与国际债权人达成协议

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四对路透表示，他对希腊政府能够在4月底前与国际债权人达成协议感到“坚定乐观”，即便双方在养老金和就业改革等方面存在分歧。

齐普拉斯在声明中称，谈判开始以来已经达成了若干共识，特别是在税收、反腐和让有能力承受的人分摊税务负担等方面。

但欧洲伙伴则认为下周不太可能达成协议，并使希腊能获得急需的援助。希腊资金即将耗尽，并面临债务违约的风险。

--IMF总裁拉加德称希腊不应推迟还款

IMF总裁拉加德称金融风险并非“末日审判”，是可以被解决的。在过去30年间，尚无理事会批准延迟偿还IMF贷款的先例，在目前情况下，希腊延迟偿还贷款不会是建议的行动方案，建议希腊继续工作，并希望相关各方可以继续以更快的步伐处理希腊问题。

拉加德还表示，中国当局经济政策传递的信息将有助于人民币‘可自由使用’，并表示称IMF计划与亚洲基础设施投资银行(AIIB)合作。

--美国金融业财报捷报频传，高盛花旗季度获利创多年高位

花旗银行公布的第一季获利为近八年来最高，因成本大幅下降，显示出公司调整业务的努力开始见效。花旗一直在逐步削减成本并剥离非主营业务资产。第一季扣除特殊项目的每股盈余为1.52美元，预估为1.39美元。第一季营运支出下降了10%至108.8亿美元。[nL4S0XD65G]

高盛公布业绩显示，季度获利创五年来最高，随着今年前三个月全球市场波动，债券和外汇交易获利大幅提升。3月31日止当季，该银行整体交易业务营收增长23%至54.6亿美元。但高盛股价周四仍收低0.44%至200.21美元，因投资者怀疑这样的业绩表现能否可以持续。

----AMD首季亏损大于预期，预计PC需求继续保持疲弱

美国晶片生产商超微半导体(AMD公布，第一季经调整的亏损大于预期，且营收大幅下降，并称预计个人电脑(PC)需求未来一段时间将继续保持疲弱。AMD亦表示退出高密度服务器(伺服器)系统业务。

在截至3月28日的第一季，AMD净亏损扩大至1.80亿美元，合每股亏损0.23美元，上年同期为亏损2,000万美元，合每股亏损0.03美元。营收大跌26.2%至10.3亿美元，低于分析师预期的10.5亿美元。AMD预计第二季营收较第一季下降3%，上下浮动3%。其股价在盘后交易中重挫逾8%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市微幅下跌，因投资者仍然担忧即将公布的企业业绩，这抵销了今日上市交易的三只新股急升引发的乐观人气。道琼工业指数微幅收低6.84点，或0.04%，至18,105.77点；标准普尔500指数下跌1.64点，或0.08%，至2,104.99点；Nasdaq指数下滑3.23点，或0.06%，至5,007.79点。

--欧洲股市从14年高位回落，法国零售商Casino CASP.PA 公布销售增长放缓，且报导称Pearson PSON.L 旗下一项教育技术项目出现问题，两家公司股价下跌，领跌欧洲股市。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.87%，报1,635.76点。德股DAX指数下挫1.9%，收报11,998.86点，表现落后于较广泛市场。英国富时100指数下跌0.51%，报7,060.45点；法国CAC 40指数下滑0.57%，收报5,224.49点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币大跌，此前美联储官员发表的讲话以及疲弱的美国数据令市场推后对联储开始升息时机的预期。欧元兑美元纽约尾盘升0.9%，报1.07800美元。美元兑瑞郎跌0.93%，报0.95550瑞郎。美元兑日圆跌0.13%，报118.980日圆。美元指数纽约尾盘跌0.78%，报97.553。

债市:

--多数年期的美国公债收益率小幅走低，盘中走势震荡，投资者消化喜忧参半的美国经济数据，并担忧希腊与债权人间的僵持局面。指标10年期公债价格尾盘上扬3/32，收益率报1.88%。

--最高评级欧元区公债收益率下跌至纪录低位，此前欧洲央行的言论平息对央行可能提早结束资产购买计划的传闻，且希腊忧虑引发对避险公债的需求。投资者对希腊债务危机恶化的忧虑加重，令两年期希腊公债收益率急升逾4个百分点，至28%以上，为该公债在2014年7月发售来最高水平。法国10年期公债收益率挫跌至纪录低位0.33%。10年期德债收益率降3.5个基点，至0.073%。

油市:

--原油期货跳升至2015年新高，前盖达组织(al Qaeda/基地组织)武装份子组成的也门叛军控制了也门南部一个主要油港的消息，刺激油价转跌为升。6月布兰特原油上涨0.66美元，收报每桶63.98美元，从62.00美元日内低位攀升，且触及近月布兰特原油今年最高64.95美元。5月美国原油上升0.32美元，收报每桶56.71美元，在跌至日内低位55.07美元反弹后触及今年高位57.42美元。

金属市场:

--金价在1,200美元附近持稳，因美元延续跌势而缩减跌幅，而实货黄金需求疲弱令市场压力加重，但对美联储升息时机的不确定性支撑金价。1826 GMT，现货金微跌0.05%，报1,200.66美元，盘中在1,194.56-1,209.10美元之间交投。美国6月期金收低3.30美元，报每盎司1,998美元。

--伦敦期铜录得四周最大单日升幅，因中国股市大涨，且市场寄望中国这一全球最大金属消费国将出台更多刺激措施提振经济。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.76%，收报每吨6,060美元。三个月期铅大涨2.25%，报2,045美元。三个月期锌攀升1.15%，报2,228美元。三个月期镍收高1.3%，报12,845美元。期锡由周三收盘的15,900美元大跌至14,995美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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