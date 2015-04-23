《路透早报》--4月24日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国4月IFO企业景气判断指数(0800)

--美国3月建筑许可年率

--台湾央行公布3月M2货币总计数(0810)

--美国3月耐久财(耐用品)订单(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)财长非正式会议

--日本央行副总裁中曾宏就亚洲经济长期前景发表讲话(0300)

--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)发表讲话(0800)

--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话(1430)

--德国央行理事Joachim Nagel发表主题为“欧元危机，怎么办？”的讲话(1530)

重要企业公布业绩：

--道富银行、施乐

以下为4月23日下午5:00至4月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美国经济数据走软，暗示第二季经济成长温和

--美国上周初请失业金人口连续第三周小幅上升，但就业市场仍然保持动能稳健的基本趋势。不过请领失业金人口增加，以及周四公布的其他数据显示，3月新屋销售下降且本月制造业活动低迷，均可能加深对美国经济能否从年初的疲势中强劲反弹的担忧。疲弱的数据推低美元，并提振金价反弹。

详细数据：

* 美国上周初请失业金人数意外增至29.5万人，连续第三周上扬

* 4月Markit制造业PMI初值低于预估，行业动能为1月以来最慢

* 美国3月新屋销售较前月大跌11.4%，年率为48.1万户

广东自贸区珠海横琴新区片区启动，将创新人民币跨境业务

--新华社报导称，中国（广东）自由贸易试验区珠海横琴新区片区于周四正式启动，一批珠澳合作项目宣布自当日起在该片区落户，该区将创新人民币跨境业务，有效对接国家‘一带一路’战略。报导援引珠海市市长江凌称，横琴片区总面积28平方公里，将重点发展旅游休闲健康、商务金融服务和国际商务服务休闲旅游基地等，打造促进澳门经济适度多元化发展的新载体，试点有关货物贸易便利化和现代服务业发展的制度创新，与南沙、前海片区实现错位发展，发挥协同效应。

德银因操纵利率被罚25亿美元，创天价罚单纪录

--美国与英国当局对德意志银行罚款25亿美元，指控其妨碍监管，并命令其解雇七名员工。这是指标利率操纵案调查过程中达成的第八宗全球和解，且为此项调查开展以来开出的最高罚单。监管者批评德银“文化挫败”，严厉指责该行高管误导了监管者，没有坦诚且积极地配合，拖延了调查进程。对于德银参与操纵利率一事，美国监管机构对其罚款21.2亿美元，英国判罚3.4亿美元。该行的违规行为从2003年左右持续到2010年，参与操纵了伦敦银行间拆放款利率(Libor)等指标利率。

Comcast拟取消对时代华纳有线的收购--彭博

--彭博引述知情人士报导，因美国监管机构反对，Comcast计划取消以450亿美元收购时代华纳有线的交易。报导称，Comcast可能最早周五宣布这项决定。这两家公司是美国最大的两家有线电视运营商。消息人士告诉路透，美国联邦通讯委员会(FCC)的审查人员周三在一份简报中对内部员工称，计划建议将该并购案提交给行政法官举行听证会。此举将被视为FCC试图阻止这项交易的信号。两家公司代表拒绝对可能取消交易的计划置评。

重要企业财报：

谷歌公布季度营收及获利增长，盘后股价上扬

--谷歌公布季度营收及获利增长，因广告量增加抵销了美元走强的影响。该公司公布财报后，股价在盘后交易中大涨3.9%至579美元。谷歌3月止当季营收成长12%至172.6亿美元，上年同期为154.2亿美元；分析师平均预估营收为175亿美元。第一季广告营收成长11%至155.1亿美元。第一季净利增至35.9亿美元，或每股5.20美元，上年同期分别为34.5亿及50.4美元。

微软获利及营收优于预期，股价上涨

--微软营收和获利优于华尔街预期，因硬件和云计算业务营收帮助抵销了公司核心视窗(Windows)业务下滑的冲击。微软股价在盘后交易上涨3.1%至44.70美元。微软整体营收增长6%至217亿美元。据汤森路透I/B/E/S，市场预期为211亿美元。每股盈余(EPS)降至0.61美元，上年同期为0.68美元。分析师平均预期为0.51美元。

亚马逊首季营收优于预期，因北美和云计算部门营收增长

--线上零售商亚马逊季度营收优于预期，因其最大市场--北美市场营收成长，而迅速增长的云计算服务部门也表现亮丽。亚马逊第一季亏损5,700万美元，或每股亏损0.12美元，营收增长15%至227亿美元；分析师平均预估为每股亏损0.12美元，营收为223.9亿美元。该公司股价在盘后时段上涨约2%报398美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四上涨，和科技股最息息相关的Nasdaq指数创纪录最高收位，刷新2000年网络股崩盘前创下的前纪录。Nasdaq指数周四盘中最高涨至5,073.091点，苹果领涨；标普500指数也创盘中纪录高点，但收盘略低于纪录高位。道琼工业指数收高20.42点，或0.11%，至18,058.69点；标准普尔500指数上涨4.97点，或0.24%，至2,112.93点；Nasdaq指数上扬20.89点，或0.41%，至5,056.06点的纪录收盘高位。

--欧洲股市下跌，德国DAX指数表现欠佳，此前出炉的采购经理人指数(PMI)调查令人失望，爱立信(易利信,Ericsson)业绩疲弱拖累科技股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数受一些乐观的企业消息支撑开高，但收盘下跌0.46%，至1,620.82点。德国DAX指数收跌1.2%，报11,723.58点。英国富时100指数收高0.36%，收报7,053.67点。法国CAC 40指数下跌0.62%，收报5,178.91点。

汇市:

--美元下跌，美国新屋销售下降燃点对美国经济增长的担忧，欧元劲升逾1%报1.0835美元，因对希腊违约的担忧减退。美元指数下跌0.80%。美元兑日圆下滑0.3%，报119.52日圆。英镑兑美元上涨0.02%，报1.5061美元。

债市:

--美国公债收益率走低，指标公债收益率从三周半高位回落，因投资者在昨日美国、德国和英国公债遭全面抛售后重新入市。指标10年期公债收益率下跌3.5个基点，报1.937%，根据路透数据，该收益率周三曾触及三周半最高1.993%。30年期公债收益率较周三尾盘回落3个基点，报2.623%，昨日触及五周最高2.679%。

--德债收益率在近几日大幅攀升后企稳，因疲弱的民间企业活动成长数据再度确认，欧洲央行为提振区内脆弱经济而实施的量化宽松(QE)计划规模适合。在数据公布后，10年期德债收益率回落1个基点，报0.16%，早盘一度触及两周高位0.176%。

较低评级意大利和西班牙10年期公债收益率回落1-2个基点，分别报1.39%和1.36%。10年期葡萄牙公债收益率跌3个基点，重回2%之下。希腊公债收益率急挫41个基点，至12.50%，从本周触及的两年半高位回落，因希腊政府的现金似能撑到6月。

油市:

--油价收涨逾3%，盘中触及年内高位，美国汽油期货升至五个月峰值，之前沙特及其盟友继续轰炸也门，加剧对中东石油供应安全的担忧。油市买家押注在连续两周下降后，美国石油产量将进一步减少，这也为油价升势助力。

美国原油期货收涨1.58美元，或2.8%，报每桶57.74美元，盘中触及年内高位58.41美元。布兰特原油期货急升2.12美元，或3.3%，收报每桶64.85美元，盘中触及年内峰值65.58美元。近月美国汽油期货收涨0.07美元或4%，至每加仑1.9956美元，盘中升穿2美元，触及11月26日以来最高。

金属市场:

--金价在上日录得逾一个月来最大单日跌幅后从三周低位反弹，因美国数据弱于预期拖累美元走软。1831GMT，现货金上扬0.8%，报每盎司1,197.35美元，盘中触及4月1日以来最低1,183.65美元。美国6月期金收涨0.6%，报每盎司1,194.30美元。

--工业金属下跌，中国制造业数据疲弱加重需求忧虑，期铝价格也受压，因中国宣布将对铝杆和铝棒免出口关税。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中下挫至3月20日来最低每吨5,864.50美元，终场收报5,940美元。期铝收挫1.6%，报每吨1,777.5美元，周三收报1,806美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)

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