《路透早报》--4月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国4月消费者信心指数(0645)

--英国第一季国内生产总值(GDP)初值(0830)

--美国2月标普/Case-Shiller房价指数(1300)

--美国4月消费者信心指数(1400)

--美国里奇蒙联储4月综合制造业指数(1400)

--韩国央行5月制造业景气判断指数(2100)

--新西兰3月贸易收支(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储联邦公开市场委员会召开为期两天的利率会议

--希腊财政部长瓦鲁法基斯和国务部长会见瑞士财政部官员代表团(0900)

--欧洲央行管理委员会委员魏德曼发表讲话(1730)

--瑞典央行召开货币政策会议(至4月29日)

重要企业公布业绩：

--安泰、必治妥施贵宝、康明斯、福特汽车、康宁公司、卡夫食品、默克、辉瑞、德事隆、联合包裹、惠而浦、本田汽车、东京电力

以下为4月27日下午5:00至4月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

希腊调整债务谈判团队，股市和债市大涨

--希腊总理齐普拉斯周一调整与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人进行谈判的团队，外界认为此举是为削弱财长瓦鲁法基斯在谈判中发挥的作用。希腊一位政府官员表示，副外长Euclid Tsakalotos被任命为谈判团队的协调人，他将在谈判中扮演更为积极的角色，削弱瓦鲁法基斯的作用。Tsakalotos是齐普拉斯的盟友，也是位语气温和的经济学家，受到债权方官员的的欢迎。最新的发展情况表明，齐普拉斯加大力度缓解与债权人之间的紧张关系，以达成协议获得援助金，从而能避免违约。

该消息刺激希腊股债市上涨。希腊两年期公债收益率下跌250个基点至两周低点23.55%，逆转先前的升势。希腊股市走升4%；希腊银行股则跳涨9%。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧对此的回应是，称有信心能同希腊达成协议。

惠誉下调日本评级至A，继穆迪之后对该国财政政策发出警告

--惠誉将日本评级下调一个级距至A，比AAA的最高评等低五个级距，此前日本政府未能在当前财年预算案中采取措施，抵消推迟上调消费税的影响。惠誉并称日本评级展望稳定。

“将日本评级下调至较低评等A的原因是，该国公共债务基本情况脆弱，”惠誉亚太评级主管Andrew Colquhoun说，“应对增长和利率波动的能力较低。” 惠誉在一份声明中称，降低企业税率的计划，也让政府是否会有足够收入来解决债务负担的不确定性升高。

日圆兑美元从惠誉公布降评前的119.17短暂跌至119.42日圆，但随后缩减跌幅，报约119.30。

德意志银行全面收缩业务，“小即是美”成业界显学

--德意志银行计划舍弃大部分零售银行业务，将把投行资产减少约2,000亿欧元，并将退出十分之一它现在有业务的国家，加入正在收缩业务、精简机构以图生存的同业行列。德意志银行表示，将剥离零售银行事业--德国邮政银行、减少投资银行业务、从70个营业国家中退出七个，此前该银行未能达到财务目标，遭遇一连串监管机关罚款与问题。

Mylan称Teva出价太低；置疑Teva股票及成长前景

--Mylan回绝了Teva Pharmaceutical Industries约400亿美元的收购要约，在发给Teva的一封措辞严厉的信中表示，对方低估了Mylan的价值，而且对于Teva以其“高风险”股票支付的收购方式不感兴趣。

对于Mylan的拒绝，全球最大的非专利药厂--Teva迅速作出回应，称将“全力以赴”，会继续推进以每股82美元现金加股票的收购要约。Teva称，已开始监管审批流程，预计会在2015年底之前完成交易。据熟悉情况的消息人士称，Teva本周将会晤Mylan股东。

Mylan收跌5.7%至71.72美元，Teva收盘下挫4.3%至61.63美元。

重要企业财报：

iPhone热销提振苹果季度业绩好于预期，盘后股价小涨

--苹果公布的营收和获利好于预期，受益于iPhone销售增长，尤其是在中国市场，公司没有提供Apple Watch的销售数据，但表示本季“开局良好”。

正如投资者所预期的那样，苹果增加派息及股票回购计划。公司股价在盘后交易时段上涨1.6%，至134.52美元。由于iPhone热销，苹果在中国市场的营收骤增71%至168亿美元，此间市场成为苹果仅次于美洲的第二大市场。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收跌，生物科技股领跌，因包括Amgen在内的数家公司的相关消息令人失望。但苹果收高1.8%，报132.65美元，限制了市场的跌幅。盘后，苹果发布会计年度第二季业绩后股价续升2%。

道琼工业指数跌42.17点，或0.23%，至18,037.97点；标准普尔500指数回落8.77点，或0.41%，至2,108.92点；Nasdaq指数收挫31.84点，或0.63%，至5,060.25点。

--欧洲股市扭转稍早跌势收高，希腊宣布调整债务谈判团队令对希腊债务局势的持续担忧减轻。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.97%，报1,642.69点。德国和希腊股市跑赢。德股DAX指数升1.93%，报12,039.16点，英国富时100指数收高0.47%，收报7,103.98点。法国CAC 40指数上扬1.3%，收报5,268.91点。

汇市:

--欧元兑美元刷新三周高位，因在希腊政府调整了其同国际金主磋商救助的团队后，投资人对希腊的前景有所改观。捉襟见肘的希腊将寻求避免债务违约。欧元兑美元高见1.0925美元，为4月7日来最高，纽约尾盘升0.1%，报1.0883美元。美元指数跌0.2%，报96.744的三周低点。美元兑日圆持平，报119.03日圆，盘中多数时间上涨，因惠誉下调日本信贷评等。

债市:

--美国公债价格基本持稳，因有消息暗示希腊与债权人的债务磋商可能取得进展，这抵消了对美国联邦储备委员会(FED /美联储)将暗示有意保持近零利率的预期对公债的提振。指标10年期美国公债价格下跌2/32，收益率报1.924%， 较周五上扬0.7个基点。

--希腊两年期公债收益率骤降约250个基点，因希腊政府调整负责与欧洲领导人及国际货币基金组织(IMF)谈判的团队阵容。希腊两年期公债收益率急跌250个基点，触及两周低点23.55%，稍早一度升至26.87%。该收益率势将创逾一个月最大单日跌幅。葡萄牙10年期公债收益率跌4个基点至1.96%，意大利和西班牙10年期公债收益率跌4-5个基点，分别报1.38%和1.34%。德国10年期公债收益率升1个基点至0.165%，上周五触及两周高位0.18%。

油市:

--油价收低，因全球供应充裕，盖过了来自也门冲突升级以及美国原油钻井平台数量减少带来的支撑，且在油价上周触及今年高位后，交易商保持谨慎。布兰特6月原油收低0.45美元，报每桶64.83美元，盘中在64.40-65.61美元之间波动。美国6月原油期货收低0.16美元，报每桶56.99美元，盘中在56.52-57.89美元之间波动。

金属市场:

--金价跳升逾2%，升穿1,200美元，势将创1月来最大单日升幅，因涨势促使一些交易员匆忙回补空头，且5月选择权到期引发进一步买盘。1856 GMT，现货金大涨2.1%，报每盎司1,203.30美元，远高于上一交易日触及的五周低点。美国6月期金收高2.4%，报每盎司1,203.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)三个月期镍升至一个月高位，因预计供应减少，但分析师称升势可能难以维系。三个月期镍一度劲升逾3%，报13,690美元日高，收盘报13,550美元。三个月期铜收高0.6%，报6,065美元，稍早触及一周高位。(完)

(整理 王丽鑫；审校 杜明霞)

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