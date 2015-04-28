《路透早报》--4月29日

图中为美元和日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--新西兰国民银行4月企业展望指数(0100)

--瑞银集团3月瑞士消费指数(0600)

--英国4月Nationwide房价(0600)、英国工业联盟4月零售销售差值(1000)、英国4月GfK消费者信心指数(2305)

--意大利4月企业信心指数(0800)

--欧元区3月M3货供额(0800)、4月企业景气指数(0900)

--德国4月消费者物价指数(CPI)初值(1200)

--美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率(1230)、3月成屋待完成销售指数(1400)

--加拿大3月生产者物价指数(PPI)(1230)

--韩国3月工业生产(2300)

--日本3月工业生产(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--泰国央行召开货币政策委员会会议；财政部公布最新经济预估(0400)

--瑞典央行宣布利率决定，并发布货币政策报告(0730)

--德国央行理事Andreas Dombret就“让他们倒闭--银行业和市场经济”发表讲话(0725)

--奥地利财长和瑞士财长就联邦税务组织进行讨论(1630)

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，随后将发布政策声明(1800)

--新西兰央行利率决定(2100)

重要企业公布业绩：

--固特异轮胎、国际纸业、万事达卡、万豪国际、时代华纳

以下为4月28日下午5:00至4月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国4月消费者信心指数意外降至12月以来最低的95.2

经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心意外回落至95.2，为去年12月以来最低。路透访问的分析师预估中值为102.5。3月数据自101.3上修至101.4。

美国4月消费者预期指数为87.5，为2014年9月以来最低。4月消费者一年通胀率预期为4.8%，为2007年2月以来最低。[nZOS05FV03]

另一份备受关注的调查报告显示，2月美国独栋屋价格同比上涨，受美国西半部地区房价劲扬带动。美国2月20个大都会地区房价指数较上年同期增长5%，高于1月下修后4.5%的增幅，亦高于路透调查分析师预期的增长4.7%。

--希腊总理相信两周内能够达成债务协议，威胁举行公投

希腊总理齐普拉斯表示，相信能与国际债权人在两周内达成框架协议；此前他调整了债务谈判团队，把惹怒欧元区伙伴国的财长瓦鲁法基斯搁置一边。

齐普拉斯威胁称，如果债权人坚持那些令希腊政府无法接受的要求，将不得不举行公投。但欧元集团主席表示，希腊迫切需要贷款，没有时间进行这样的公投，其代价高昂且会分散注意力。

希腊政府还有几周就将用尽现金，而与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人有关拨付更多援助的谈判陷入僵局。债权人要求希腊实施削减养老金和就业市场自由化等改革措施。

--奥巴马称美国不反对中国牵头的亚投行，但担心监管和透明度

美国总统奥巴马称，指美国反对亚投行是不真实的，中国长期以来一直有大量顺差，如果希望将资本投入地区发展项目是件好事。奥巴马指出，如果亚投行缺乏透明度，资金会被滥用；若运作良好，亚投行会有积极效果。

此外，日本首相安倍晋三称，亚投行需要良好的监管，需要继续同中国就亚投行进行磋商。

--欧盟将针对从五国进口的取向电工钢征收反倾销税

据熟悉欧盟执委会提议的人士称，欧盟下月将针对从五个国家进口的取向电工钢征收反倾销税。

欧盟执委会计划将进口自俄罗斯的取向电工钢反倾销税定为21.6%，对日本的税率将定在35.9%。之前欧洲钢铁工业联盟(Eurofer)在2014年6月提出了申诉。反倾销关税的范围还覆盖到来自中国、美国和韩国的进口产品，税率分别为28.7%、22%和22.8%。

重要企业财报：

--Twitter下调全年营收预估，股价一度重挫24%

Twitter公布季度营收低于华尔街预期，并下调全年营收预估，因新推出的直接反应广告需求疲弱，导致周二股价一度重挫24%。

Twitter预计，2015年全年营收介于21.7-22.7亿美元，稍早预估为23-23.5亿美元。分析师此前平均预期全年营收为23.7亿美元。

Twitter股价在纽交所收跌18.2%至42.27美元。盘后扳回跌幅回升至43.16美元。

--联合包裹第一季净利增加，维持2015年财测不变

全球最大的包裹运送服务公司--联合包裹(优比速，UPS)第一季净利增加，受惠于价格上调及生产率提高；公司同时还重申了2015年财测。公司股价收高3.4%，至100.77美元。

联合包裹第一季净利10.3亿美元，合每股盈余(EPS)1.12美元，较上年同期的9.11亿美元增加10%，上年同期EPS合0.98美元。分析师原预期第一季EPS为1.09美元。

--福特第一季获利低于市场预期，2015年获利预估不变

福特汽车第一季获利低于分析师预期，受到致力于增产新改款的F-150皮卡车影响，福特的北美汽车销量下滑，在南美市场则出现亏损。福特维持2015年全年税前获利预估不变，预估为85-95亿美元。公司股价终场收高1.0%至16.06美元。

福特第一季净利下滑7%至9.24亿美元，合每股0.23美元，上年同期为9.89亿美元，每股0.24美元。参与汤森路透I/B/E/S调查的分析师原预估每股盈余0.26美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二交投震荡，道琼工业指数和标普500指数收高，受助于默克业绩强劲及IBM增加派息后股价大涨，但苹果下滑拖累Nasdaq指数收低。

道琼工业指数升72.17点，或0.4%，至18,110.14点；标准普尔500指数收高5.84点，或0.28%，至2,114.76点；Nasdaq指数收低4.82点，或0.1%，至5,055.42点。

--欧洲股市走低，因部分企业公布的业绩不及预期，矿业设备集团Atlas Copco和德国商业银行受创最重。FTSEurofirst 300指数收跌1.5%，报1,618.26点，抹去昨日录得的涨幅。

德国DAX指数收跌1.89%，报11,811.66点；法国CAC指数回落1.81%，收报5,173.38点；英国富时100指数收跌1.03%，报7,030.53点。希腊ATG指数延续昨日急升4.4%的势头，再涨1.4%。

汇市:

--美元跌至八周低点，因今日美国公布的消费者信心数据疲弱，且在美联储周三发布货币政策声明前投资人表现谨慎。声明可能巩固美国将较最初预想更迟缓升息的观点。

美元指数尾盘跌0.7%，报96.115，盘中曾跌至3月5日来最低的96.011。欧元兑美元升0.8%，报1.0973美元，稍早升至4月6日来最高的1.0990美元。澳元兑美元涨幅最大，劲升2.0%，报0.8013美元。

债市:

--美国公债收益率上升，10年期公债收益率仍在2%之下，因投资人减持公债仓位，为新债和公司债供应预留空间。

指标10年期公债收益率较周一尾盘升5.8个基点，报1.982%，接近美联储3月会议后确立的幅宽为21个基点的区间顶端。30年期公债收益率升6.5个基点，报2.677%。

--曾接受救助的塞浦路斯周二发行10亿欧元七年期新债，凸显其经济复苏，且与希腊的现状大不相同；这两国文化虽然紧紧相系，但希腊在欧元区的未来却令人存疑。一牵头经办行向汤森路透旗下新闻和市场分析服务公司IFR表示，塞浦路斯此次透过银团发售的债券获得总计19亿欧元的认购，收益率为4%，低于最初的预估。形成对比的是，希腊公债收益率仅略低于2012年债务重组以来最高水准。

希腊10年期公债收益率报11.08%，两年期公债收益率报20.61%，当日大跌222个基点。七年期意大利公债收益率不到1%，德国七年期公债收益率低于零。

油市:

--油价继续承压，因对美国原油库存创纪录的担忧，盖过了对中东安全的忧虑和美元走软带来的支撑。油价一度急升，因伊朗军队在海湾扣押了一艘悬挂马绍尔群岛国旗的货船MV Maersk Tigris。

布兰特原油期货收跌0.19美元，或0.3%，报每桶64.64美元，盘中触及65.49美元的高位。美国原油期货收高0.07美元，报每桶57.06美元，盘中触及57.83美元的高位。

金属市场:

--金价上扬1%，因令人失望的美国数据重创美元，并损及美联储会在本周政策会议上暗示有意在未来数月升息的预期。

现货金盘中攀升1.1%，至三周高位1,215美元。1842 GMT，现货金上扬0.9%，报每盎司1,212.13美元，周一涨幅为2%。美国6月期金收涨10.70美元，报每盎司1,213.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)三个月期铝升至两个半月高位，受投机性买盘带动，但一些分析师鉴于对中国出口量大的预期，对期铝升势能持续多久有疑虑。三个月期铝收高2.1%，报1,874美元，为2月初来最高。

三个月期铜收高0.9%，报6,118美元，受助于美元走软、迹象显示供应吃紧及预期中国进一步出台经济刺激措施。(完)

(整理 龚芳；审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。