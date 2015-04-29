《路透早报》--4月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港3月份M-3货币供应

--台湾第一季国内生产总值(GDP)概估值(0030)

--澳洲3月民间信贷、第一季进出口物价(0130)

--日本3月建筑订单及新屋开工(0500)

--德国3月实质零售销售(0600)

--法国3月消费者支出、生产者物价指数(PPI)(0645)

--瑞士4月KOF领先指标(0700)

--德国4月经季节调整失业率(0755)

--意大利3月失业率(0800)、4月消费者物价指数(CPI)(0900)、3月PPI(1000)

--欧元区3月失业率、4月消费者物价调和指数(HICP)(0900)

--美国3月核心个人消费支出(PCE)物价指数、一周初请失业金人数、第一季雇佣成本指数(1230)

--加拿大2月国内生产总值(GDP)(1230)

--美国4月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)、3月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1700)

--韩国4月CPI(2300)

--日本3月全国CPI、失业率、家庭支出(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行召开货币政策会议，公布半年度经济和物价报告

--韩国央行发布向议会提交的货币政策报告(0300)

--俄罗斯央行宣布利率决议(1000)

--墨西哥央行发布货币政策声明(1400)

--美联储理事塔鲁洛在美国独立社区银行家协会(ICBA)华盛顿政策峰会上，就“订制社区银行监管制度”发表讲话(1230)

--前欧洲央行总裁特里谢将在一次活动上发表讲话

--加拿大央行总裁波洛兹将在国会上议院下属委员会发表证词(1430)

--西班牙政府将公布宏观经济预测，为2015-2018年稳定计划的部分内容

重要企业公布业绩：

--索尼、富士胶片(富士软片,Fujifilm)、富士通

美国国际集团、高露洁(Colgate-Palmolive)、康菲石油国际(ConocoPhillips)、时代华纳有线、维亚康母(Viacom)、艾克森美孚(Exxon Mobil)

以下为4月29日下午5:00至4月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储调降经济展望，暗示升息将等待更长时间

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三在会后声明中，调降对美国就业市场和总体经济的评价，暗示联储可能至少要等到第三季才会开始升息。声明显示，联储将开始执行在每次政策会议上酌情考虑是否升息的做法，具体决策完全视经济数据情况而定。

美联储承认经济成长在冬季的几个月放缓，这个评价要比3月时的看法黯淡。虽然美联储表示经济疲弱在一定程度上是因为一些临时性因素的影响，但它指出经济存在一些疲弱领域，显示可能必须至少等到9月才开始升息。

声明公布后，美国公债收益率(殖利率)扩大涨幅，短期利率期货合约小幅下降，之后收复失地。CME FedWatch的数据显示，期货交易员继续押注，美联储要等到12月份才会升息，认为10月份升息的可能性仅为46%。

--美国第一季经济增速大幅放缓，受天候及能源价格下滑拖累

美国第一季经济增速放缓情况大于预期，因恶劣天候影响消费者支出，油价疲软令能源企业削减支出，但有迹象显示目前经济活动正在回暖。

第一季国内生产总值(GDP)环比年率仅为成长0.2%。这远低于去年第四季的成长2.2%，且创一年来最低增速。美国政府指出，强势美元及西岸港口劳资纠纷，亦打击成长率。路透调查预估第一季GDP环比年率为成长1.0%。

消费者支出受天气因素的影响至为明显。第一季消费者支出增幅从去年第四季的4.4%放缓至1.9%，为一年来最低。但消费者支出增幅大幅放缓之际，由于汽油价格大跌，使家庭储蓄增加。消费者储蓄从第四季的6,034亿美元增至7,278亿美元。

--希腊准备通过改革法案，债权人希望其做出政策让步

欧元区官员周三力图让希腊做出政策让步，以发放亟需的资金。之前希腊表示，将提交一份改革清单并推动立法，以显示其在认真履行承诺。除了那些已经与欧盟和国际货币基金组织(IMF)讨论过的举措外，该草案料不会包括重要的新内容，但希腊希望这会加速进展缓慢的协商进程，并至少可以达成初步协议，缓和自己的资金压力。

希腊周三要向欧元区高级财政官员提交改革纲要，其中包括私有化和税务举措。希腊政府官员表示，希腊与债权方周四将举行技术层面会晤，详细评估这些计划。尽管债权人持怀疑态度，但希腊政府希望在5月12日向IMF偿还7.5亿欧元贷款前达成一项临时协议。希腊官员之前暗示，如果得不到后续援助，可能难以偿还这笔贷款。

--新西兰央行一如预期按兵不动，称若需求减弱则宜降息

新西兰央行周四表示目前不考虑升息，但指出国内需求放缓和通胀压力下滑可能为降息提供理据。该行连续第六次会议上维持指标利率在3.5%，一如市场预期。央行并表示，进一步的政策调整将取决于国内需求状况，以及本币升值对通胀压力的影响。

央行指称，如果薪资和物价回落，就可能降息。该行周四声明中包含可能引发降息的一些因素，暗示央行预期利率在一段时期内保持稳定的这一中性政策立场，逐渐出现改变。

--巴西央行连续第四次升息至13.25%以控制通胀

巴西央行一如预期将利率由12.75%上调至13.25%，央行仍以积极的步伐收紧货币政策，以控制通胀和重获投资者信任。

央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标Selic利率调高50个基点。这是该行连续第四次升息。之前绝大多数经济分析师和交易员都抱有同样预期。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收低，因美联储指出美国经济疲弱，且数据显示美国首季经济成长放缓的程度远较预期严重。标普500指数10大类股中有七种收低，仅能源股、金融股和原材料股收高。

道琼工业指数收低74.61点，或0.41%，至18,035.53点；标准普尔500指数下滑7.91点，或0.37%，至2,106.85点；Nasdaq指数收挫31.78点，或0.63%，至5,023.64点。

--欧洲股市创今年最大单日跌幅，受逊于预期的企业业绩、欧元反弹及美国经济成长数据令人失望拖累。德股DAX指数大跌3.21%，收报11,432.72点，百分比跌幅为2014年3月来最大。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌2.24%，报1,581.94点，本月稍早曾创下逾14年最高。该指数跌至约一个月低点，且录得1月来最大单日跌幅，但今年迄今仍升了16%。希腊指标股指ATG指数跌1%，今年迄今跌约3%。

法国CAC指数大跌2.59%，收报5,039.39点；英国富时100指数收跌1.2%，报6,946.28点。

汇市:

--美元跌至九周低位，因数据显示美国首季经济成长放缓的幅度超过预期，巩固美联储将以渐进步伐升息的预期。不过，美元在美联储公布政策声明后缩减跌幅。美元连涨九个月后，本月仍可能收跌。

美元指数尾盘回落0.9%，报95.217。美元指数盘中曾跌至九周低位94.678，过去三周累计下跌4.5%。欧元兑美元上扬1.1%，报1.1102美元，因数据显示，3月欧元区银行对家庭和企业的放贷三年来首次增长。

债市:

--美国公债市场下滑，指标公债收益率触及六周高位，因全球债市遭抛售，及美联储承认经济成长趋弱，但没有给何时升息提供新线索。交易商同时将美债、德债和英债遭抛售归咎于：欧洲经济数据尚可、德国五年期公债标售失败，及本周美国有大量债券供应。

指标10年期美国公债收益率报2.037%，较周二尾盘升6.4个基点，盘中升至六周最高的2.081%。30年期公债收益率升7.0个基点，报2.740%，盘中触及七周最高的2.792%。

--德债收益率录得两年来最大日升幅，因通缩担忧缓解，及希腊达成债务协议的前景改善，德债收益率迄今已收复了欧洲央行开始购债以来的逾半数失地。

10年期德债收益率攀升12个基点，报0.28%。这是2013年5月以来最大单日涨幅，收益率现处于欧洲央行3月9日开始实施购债计划以来的区间的上半部。两年期希腊公债收益率攀升120个基点，报21.80%。

油市:

--油价创今年高位，此前数据显示库欣(美国原油期货合约交割地)的原油库存五个月来首次减少，显示油市供应过剩的情况可能开始缓解。

布兰特原油期货收高1.20美元，报每桶65.84美元，盘中触及66.72美元的今年高位。美国原油期货收高1.52美元，收报每桶58.58美元，盘中触及59.33美元的今年高位。

金属市场:

--金价走低，延续昨日的跌势，之前美联储暗示将采取在每次会议上酌情考虑是否升息的做法。美联储声明发表后，现货金跌至日低1,201.13美元，1903 GMT时下跌0.6%，报每盎司1,204.70美元。

现货金在过去两日上扬近3%，周二触及三周高位1,215美元。美国6月期金收跌3.90美元，报每盎司1,210.00美元。

--伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨，因在美国公布令人失望的经济数据后，美元下滑，但对全球最大工业金属消费国－中国需求疲弱的担忧限制了升幅。

三个月期铜收高报6,145美元，盘中触及4月20日来最高的6,150美元，周二收报6,118美元。(完)

(整理 龚芳；审校 杜明霞)

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