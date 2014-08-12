《MORRIS专栏》美联储与大银行之间的关系 剪不断理还乱

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Charles R. Morris

路透8月11日 - 美国银行与美国当局达成协议，以160亿美元的巨款了结抵押贷款欺诈案，这只是众多此类和解案中的最新一笔，很容易让人们忽视银行业目前的良好状况。

银行业现在的资本状况改善了很多，不仅采取更严格的放贷流程，而且完善了风险核算。华尔街规模较大的银行也放弃了许多波动性最大的交易业务。虽然大多数银行还在设法恢复良好的获利。但目前的状况可以说是坚定而普遍经过深思后实施新规定所带来的好处，包括新多德-弗兰克和巴塞尔III监管规定、对资产负债表进行“压力测试”的规定、以及颇受争议的限制投机性自营交易业务的沃克尔规定。

美国联邦当局继续给银行业施压，大银行提出的几乎所有的“生前遗嘱”(living will)计划都没过关。这些计划设计初衷是来防止银行陷入诸如雷曼兄弟2008年无序破产那样的窘境。这些计划中的方法包括降低银行所持仓位的风险，或是增加金融机构的资本和储备以缓和形势逆转所带来的冲击。

虽然在1990年代监管实际上大规模放松后，非常需要采取这些改革举措，但这些措施几乎都会增加银行的成本，而银行的业务开展起来也会束手束脚。不过，这还远不是银行业面临的最糟糕问题。当局最终还是要撤走生存支持系统的，而随之而来带给银行业的苦痛，使得监管规定对银行业营收和获利的影响相形见绌。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)已祭出非常规举措来刺激银行业放贷，使用了两个主要工具。其一，就是所谓的“量化宽松”(QE)举措，即大量购买通常由民间金融机构持有的证券。另外，就是维持联邦基金利率在极低水准。

美联储对这些工具的使用极为激进。以量化宽松为例。美联储也是一家银行，是有资产负债表的。2007年末金融爆发前夕，美联储的证券组合总价值约为9,250亿美元。由于实行量化宽松，美联储的资产负债表膨胀至4.4万亿美元。这些资产是比较安全的，多数是公债和抵押贷款支持债券，但在正常的市场状况下，这种资产数量应该出现民间金融机构的帐面，而不是美联储。自2008年以来，美联储实际上释出了约3.5万亿美元新资金，可以通过金融机构再进入经济流通，这个数字相当于美国一年国内生产总值(GDP)近五分之一。

美联储基金利率政策一样激进。回顾历史，在1990年代经济高速增长时期，联邦基金利率约为5.5%。911事件之后，2001-2002年美国经济衰退，当时的联储主席格林斯潘将联邦基金利率降至1%，为1950年代以来最低。美国经济开始复苏后的很长一段时间，联邦基金利率依然原地不动。之后，他和接班人贝南克一起逐渐回调利率，到2006年中升至5.25%。金融危机爆发后，贝南克迅速降息至1%。近几个月这个利率还远低于1%。

这些举措是怎么帮助银行业的呢？以摩根大通为例。去年该行利息收入530亿美元，利息支出仅为97亿美元，放贷业务毛利差为81%。在2006年联邦基金利率恢复到90年代水平时，摩根大通的毛利差(gross interest margin)仅为36%。如果2013年的毛利差与当时相同，摩根大通就少收入240亿美元。

这约相当于摩根大通年度总营收的四分之一，比它2013年的总薪酬支出只低一些。因此完全可以假设，若少了美联储的超常规举措，摩根大通的规模会小得多。

然而当美联储的非常规援助枯竭时，业务模式较传统的银行，风险就没摩根大通那么大。富国银行(Wells Fargo)也算是大银行，但投行及交易规模都不如摩根大通那么大。富国银行放款资金来源有较大部分是来自客户存款，摩根大通则比较依赖全球货币市场。这对富国银行来说是一项大优势，因为当利率开始上升时，零售存款户的反应比货币市场慢。

富国银行2013年毛利差为91%，甚至比摩根大通还高。在2006年环境较紧的时候，两家银行的差距就更明显了--富国银行为62%，摩根大通则仅36%。

今年稍早美联储开始逐步减码量化宽松计划，新上任的联储主席叶伦近来宣布将加速退出。然而其意指在未具体指出的期间内维持联邦基金利率于当前水准。

超宽松货币政策是成功的。因那在金融危机后防止了大批银行倒闭，且在略低程度上勉力对经济提供可预见的刺激。贝南克大胆革新之举值得赞美。

但就像任何补贴制度一样，那产生的扭曲可能很快就盖过它带来的助益。由于刺激计划的主要推动者一直是美联储，自然把金融业做为主要工具，因此多数好处也就进到了金融业的口袋。2009年当实体经济还摇摇欲坠时，多数规模最大的银行，获利和奖金却破纪录，这实在太不光彩了。

便宜的资金也助长资产泡沫--在利率处于历史低点之际股市大涨。人为地维持利率于低位，对退休组合保守的谨慎小型存款户也是一大折磨。

刺激计划逐步退场之际肯定会遭遇一些乱流。的确，一些进一步的刺激或许还是有必要的。但正确的做法是将刺激直接导入实体经济--包括需钱孔急的基础建设的修补--比起继续资助金融业股东和高管，那样的作用将更大。(完)

(编译 许娜/王丽鑫/张若琪 审校 蔡美珍/张荻)

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