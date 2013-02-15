莫斯科证交所IPO中投持股约两成

路透莫斯科2月14日 - 莫斯科证交所首次公开发行(IPO)吸引了包括中国主权基金在内的外国投资人.但据两位金融界消息人士说,周五的定价却是在预估区间的低端.预估本次IPO将可令其估值达40亿美元.

莫斯科证交所IPO的成败在政治和经济方面均有敏感性,因总统普京将其视为帮助莫斯科转型为国际金融中心的途径.

金融市场一位消息人士说,在中国投资公司(CIC)和俄罗斯国有私募基金Russian Direct Investment Fund(RDIF)的相助之下,莫斯科证交所IPO案得以在认购截止的前一天达成全额认购,全案超额认购达一倍.

另一位消息人士说,投资人也有来自美国、英国和斯堪地那维亚.

消息称,周四晚间完成的新定价区间为每股55-57卢布,使得莫斯科证交所估值将达40亿至42亿美元之间.

但最初的定价区间为55-63卢布,欲筹资约5亿美元.

消息人士称,中投公司CIC.UL将寻求和RDIF相同的投资规模,两者可能均各认购约20%的股份,也就是各约为1亿美元.其中一位消息人士说,中投希望增加到25%.

莫斯科证交所将在其自身的平台上市,股票代码为MOEX.该证交所有24.3%股权是属于俄罗斯央行.

莫斯科证交所对本项报导不愿置评.(完)

(编译 李婷仪; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。