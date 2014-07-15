莫斯科地铁列车脱轨 五人丧生近百人受伤

路透莫斯科7月15日 - 俄罗斯联邦卫生部称，周二早高峰莫斯科一地铁列车在两站之间出轨，导致五人丧生，近100人受伤。

受伤的乘客通过担架被抬出地铁站，直升机将伤势最为严重的乘客送往医院。一些乘客被救上地面后看似吓坏了。

俄罗斯紧急情况部发言人表示，电涌导致地铁列车骤停，一些车厢出轨。事故发生地点位于Slaviansky Boulevard和Park Pobedy站之间。

“刹车非常猛。灯熄灭了，冒出了很多烟。”鼻子流血的一名男子对Rossiya-24电视台说道。

“我们被困住了，奇迹般地逃了出来。我以为这下完了。很多人受伤了，第一节车厢受伤人数最多，因前后车厢相撞。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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