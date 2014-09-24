《路透早报》--9月25日

[今日看点]

经济数据：

--台湾8月M2年增率

--香港8月进出口及黄金贸易数据

--欧元区8月M3货供额

--意大利8月薪资通胀及7月零售销售

--英国工业联盟(CBI)9月零售销售差值

--美国8月建筑许可修正值及耐久财订单、一周初请失业金人数

--美国Markit 9月综合采购经理人指数(PMI)初值

重大经济事件及官员讲话：

--台湾央行第三季理监事会议

--亚洲开发银行公布2014年亚洲发展前景的最新经济预估

--欧洲央行总裁德拉吉赴立陶宛参加题为“统一市场、统一货币、共同未来”的高级别会议

--亚特兰大联储总裁洛克哈特就经济前景和货币政策发表讲话

以下为9月24日下午5:00至9月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国8月新屋销售创六年高位，但前景充满挑战

美国8月新屋销售激增至逾六年来最高，表明房市复苏仍在轨道上。然失业相对偏高及薪资成长迟滞，导致首次购屋者只能望屋兴叹，许多青年人也裹足不前，房市复苏可能仍是缓步推进。

商务部公布，8月新屋销售跳增18.0%至年率50.4万户，为连续第二个月成长，来到2008年5月以来最高。数据公布后，美国金融市场变化不大。

--中国考虑更换央行行长，头号人选为前证监会主席郭树清--WSJ

华尔街日报(WSJ)周三报导称，中国央行行长周小川可能离任，这是中国高层围绕经济改革进行角力的结果。周小川是提倡金融改革的市场派。

华尔街日报援引了解人事变动计划的官员报导称，国家主席习近平目前考虑替换周小川。报导称，前证监会主席、现任山东省省长郭树清是新一任央行行长的头号人选；人事调整料将在下月举行的党内高层会议前后进行。

--芝加哥联储总裁埃文斯称，美联储在升息时须“极具耐心”

芝加哥联储总裁埃文斯表示，美联储在撤除货币政策刺激举措时应当“格外耐心”，即便这样一来会让通胀率略微高于联储2%的目标水平。我对于外界要求尽快上调政策利率的呼声感到非常不安...我倾向于推迟撤除刺激政策。”

埃文斯说，美联储面临的最大风险在于升息过早，从而扼杀经济复苏；当最终开始升息时，应当“在一段时期内相对缓慢地进行”，以令美联储有时间评估经济能否承受货币政策收紧。

--加拿大金融：央行副总裁称加拿大货币政策可以与美国背道而驰

加拿大央行副总裁连恩表示，该国货币政策可以与美国的政策背道而驰，即便美联储退出超宽松刺激举措可能会提升加拿大利率，并令加元承压。

连恩称，美联储退出超宽松货币政策对加拿大来说是“好消息”，因为这表明美国经济正在持续扩张，而美国政策的正常化将促进加拿大货币和金融形势收紧。

--克利夫兰联储总裁希望联储政策指引加大对数据表现的关注

美国克利夫兰联储总裁梅斯特(Loretta Mester)表示，她认为美联储应全面检讨有关政策指引的沟通策略，或许可以把货币政策声明与对经济表现的预估挂钩。

梅斯特称，随着美联储结束危机时采取的刺激政策，其应该改变最近几年采用的质化(qualitative)前瞻性指引方式。随着经济逐步恢复正常，美联储应调整声明的内容，改为说明其正在关注的数据，以及这些数据可能对政策产生何种影响。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三普涨，标普500指数结束三日连跌，重回14日移动均线关键技术位之上，表明短期动能改善。标普10大类股中有九种收高，保健股和生物科技股领涨。

道琼工业指数收涨154.19点，或0.9%，至17,210.06点；标准普尔500指数收高15.53点，或0.78%，至1,998.30点；Nasdaq指数上扬46.533点，或1.03%，至4,555.221点。

--欧洲股市上扬，意大利股市领跑，此前数据显示意大利消费者信心在四个月来首次增强。欧洲央行总裁德拉吉的讲话令人鼓舞，也支撑市场摆脱疲弱德国经济数据和荷兰物流集团业绩不佳的影响。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.8%，报1,385.77点。意大利FTSE MIB指数上扬1.7%。德股DAX指数收高0.7%至9,661.97点。英国富时100指数升0.45%至6,706.27点。CAC 40指数收高1.25%，报4,413.72点。

汇市:

--美元上扬，美元指数攀升至四年高位；欧元区经济再现疲弱迹象，拖累欧元跌至1.28美元之下。美元指数尾盘上扬0.43%，盘中触及2010年7月以来最高85.09。

欧元兑美元盘中触及14个月低位1.277美元，最新回落0.5%。日圆兑美元在全球交易日早盘走强，因日本首相安倍晋三对日圆跌至六年低位对该国经济造成的影响表现担忧。但日圆稍后逆转走势，最新回落0.06%，报108.96日圆。

债市:

--美国指标公债收益率势将收高，为五个交易日来首见；此前美国标售五年期公债需求疲弱，凸显对美联储升息的担忧，且楼市数据强劲拖累避险买盘减少。

指标10年期公债尾盘跌9/32，收益率报2.57%，周二尾盘报2.53%。30年期公债价格跌17/32，收益率报3.28%，周二尾盘报3.25%。

--欧元区公债收益率多数走低，德国企业景气判断指数令人失望，使欧洲央行推出更多宽松举措的可能性增加。西班牙和意大利公债收益率今日跌幅最大。10年期西班牙公债收益率跌6个基点，报2.15%。10年期意大利公债收益率回落4个基点，报2.37%。

德国10年期公债收益率下跌1个基点，报1.005%。希腊公债因担忧该国提前退出国际救助，连续第二日遭大举抛售。10年期希腊公债收益率处于逾一个月最高，今日上扬19个基点，报6.27%。

油市:

--大西洋两岸的原油期货价格均收涨，逆转早盘的跌势，因库存报告显示上周美国原油库存意外减少。中东地区的紧张局势不断加剧，以及中国成长预估高于之前的预期，也扶助提振布兰特原油期货脱离两年低位。

布兰特11月原油期货上扬0.10美元，收报每吨96.95美元。美国原油期货上扬1.24美元，收报每桶92.80美元，因上周美国原油库存意外减少，逆转了稍早跌至91.12美元的颓势。

金属市场:

--金价下滑，因美元攀升至四年高位，且全球股市反弹，但在本周稍晚美国公布经济数据前，投资人仍保持谨慎。数据显示美国8月新屋销售激增，触及逾六年最高水准，进一步证实楼市仍在复苏后，黄金的避险吸引力降低。

1807 GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,216.66美元，日低报1,215.60美元。COMEX-12月期金收低2.50美元，报每盎司1,219.50美元。

--镍价攀升，因投资者将近期价格回落视为买入良机，市场预期会出现供应短缺。期铜在触及三个月新低后反弹，全球成长的不确定性之前重压铜市。

LME三个月期镍上扬1.61%，收报每吨17,400美元，周二触及逾五个月最低16,483美元。LME三个月期铜盘中跌至6月19日以来最低6,686美元后反弹，收报每吨6,742美元，日内上扬0.40%。(完)

(整理 龚芳; 审校 徐文焰)

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