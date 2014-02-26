多数工业品期货震荡下跌

路透北京2月26日 - 中国经济在2014年年初表现出的疲态令国外唱空中国之声再起，亦让中国期市多数工业品期货表现乏力，而最近人民币大幅贬值更是加重空头氛围，周三多数工业品期货震荡下跌。

业内人士表示，最近商品基本面和政策面没有太多变化，但近期宏观数据疲弱，且房价下跌忧虑加重，令中国经济增长前景蒙尘，亦给全球最大的大宗商品消费市场蒙上隐阴影，工业品期货最近持续弱势震荡。

沪铜主力1405合约收跌0.22%至每吨49,680元，为半年的低位。橡胶期货主力1405合约亦收跌0.14%，螺纹钢期货亦收跌。焦炭、焦煤和铁矿石期货尽管收涨，但涨幅甚微。

“整个宏观经济比较利空，加上人民币汇率下跌，影响了期市流动性，整个市场相对低迷。”格林大华高级研究总监李永民称。

他称，尽管工业品消费旺季即将来临，但中国经济前景忧虑加重的背景下，整个期货市场方向不明，也没有市场热点，为震荡行情更是增添交易难度。

沪铜本周下挫，因上周末有报导称中国部分银行停止向地产开发商贷款。咨询公司CRU分析师Chunlan Li认为，地产价格下跌也削弱了进口铜的吸引力。

人民币即期上周累计已下跌0.4%，今年年初至今的累计跌幅已到1.16%，且目前价位已与去年全年价格中枢基本持平。不过周三微幅收涨，已结束此前连续六日贬值走势。(完)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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