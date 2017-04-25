贵州茅台今年一季度净利61.23亿元 同比增25.24%

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透上海4月25日 - 中国大型酒类企业--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周二公告，公司今年一季度实现净利润61.23亿元，同比增长25.24%。
公告显示，期内公司营业收入133.09亿元，同比增长33.24%；期末基本每股收益4.87元。
贵州茅台此前披露的年报中显示，2016年实现净利润167.1836亿元，同比增长7.84%，营业收入388.62元，同比增18.99%；公司2017年计划安排营业收入较上年增长15%以上。
贵州茅台周一收报398.55元，过去一个月累计上涨3.03%。上周四(4月20日)该股创下历史新高420.43元。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。