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中国财经 | 2017年 4月 25日 星期二 08:27 BJT

贵州茅台今年一季度净利61.23亿元 同比增25.24%

路透上海4月25日 - 中国大型酒类企业--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周二公告，公司今年一季度实现净利润61.23亿元，同比增长25.24%。

公告显示，期内公司营业收入133.09亿元，同比增长33.24%；期末基本每股收益4.87元。

贵州茅台此前披露的年报中显示，2016年实现净利润167.1836亿元，同比增长7.84%，营业收入388.62元，同比增18.99%；公司2017年计划安排营业收入较上年增长15%以上。

贵州茅台周一收报398.55元，过去一个月累计上涨3.03%。上周四(4月20日)该股创下历史新高420.43元。（完）

参看详情，请点选公司公告 here

(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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