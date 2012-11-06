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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 6日 星期二 13:59 BJT

美国法官拒绝受理苹果与谷歌专利权诉讼

法官周一在开庭数小时前驳回苹果对谷歌旗下摩托罗拉移动(Motorola Mobility)的专利权诉讼，让苹果在智能手机专利战中遭受挫折。此案原定在威斯康辛州麦迪逊联邦法庭开庭审理。苹果指控称，摩托罗拉被谷歌收购时的专利许可行为不公平。路透

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