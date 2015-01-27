联想旗下摩托罗拉有信心赢得中国智能手机市场份额

路透北京1月26日 - 联想(0992.HK)旗下摩托罗拉总裁对路透表示，对于在中国市场的前景看法乐观。联想去年以29亿美元从谷歌(GOOGL.O)手中收购摩托罗拉手机事业。

“中国市场本身很大，摩托罗拉现在还没有市场份额，我们相信能成功从其他竞争者手中赢得一些市场份额，”摩托罗拉移动的总裁Rick Osterloh对路透表示。

摩托罗拉将在中国高端智能手机市场与苹果和三星展开竞争，并在中端和中高端市场与全球第三大智能手机生产商小米竞争。联想已经是中国第二大智能手机厂商。

“我们的方法是为本地市场提供订制的全球性产品，”Osterloh说，他并称摩托罗拉将坚持做相对高端的产品。

科技研究公司IDC的分析师Bryan Ma表示，摩托罗拉可能推出为美国用户设计的智能手机进行试水，但未来12-24个月可能宣布更为本地化的产品。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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