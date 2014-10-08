版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2014年 10月 8日 星期三 11:43 BJT

F1车手比安奇日本站撞车后脑部严重受伤

家人周二发表声明称，F1法国车手比安奇在日本站比赛中发生撞车头部严重受伤，依然面临生命危险，不过情况尚属稳定。他的家人通过其所属的玛鲁西亚车队发表声明称，他们感谢各界人士的支持与问候，表示周日在铃鹿赛道发生的撞车事故导致25岁的比安奇“弥漫性轴索损伤”(DAI)。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐