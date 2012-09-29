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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 29日 星期六 10:38 BJT

汉密尔顿签约奔驰车队 取代车王舒马赫

前迈凯轮车队车手、2008年F1车手总冠军汉密尔顿周五与梅赛德斯-奔驰车队签下三年合约。27岁的英国人将取代43岁的迈克舒马赫，年事已高的七届F1世界冠军近年来状态不佳。迈凯轮车队已经宣布汉密尔顿位置将由墨西哥车手佩雷兹接替。

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