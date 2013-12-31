舒马赫接受手术后依然面临生命危险--医生

路透法国格勒诺布尔12月30日 -医生们表示，F1七届年度车手总冠军迈克尔·舒马赫在法国阿尔卑斯山滑雪胜地美贝尔(Meribel)遭遇滑雪事故后头部严重受伤，周一依然未能脱离生命危险。

“我们可以说他目前依然面临生命危险，”法国东部城市格勒诺布尔的CHU医院的首席麻醉师Jean-FrancoisPayen在记者会上表示。

“目前我们无法判定迈克尔·舒马赫未来状况会如何，”他补充说。“我们日夜不停的工作--争取跑赢时间。”

44岁的舒马赫周日上午在越野滑雪中撞上岩石，他在该地有一处度假屋。

“他戴的头盔至少起到了一些保护作用。之前有人在没戴头盔情况下遭遇类似事故，没能撑到被送进医院。”

阿尔贝维尔(Albertville)地方检察官昆西(PhilippeQuincy)表示：“我们知道事故发生在越野滑雪区，那里常有石头部分或完全被掩埋在雪下。”他补充说，舒马赫可能是被这种石头绊倒。

神经外科医师夏巴德斯(StephanChabardes)表示，对舒马赫进行的紧急脑部扫描显示颅部内出血，并伴有挫伤等。他表示医生们已进行了手术处理了内出血。

医生们表示，舒马赫目前处于人为麻醉状态，他们当晚没有进行第二次手术，现阶段暂不打算作进一步干预。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。