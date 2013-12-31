舒马赫接受手术后依然面临生命危险--医生

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法国格勒诺布尔12月30日 - 医生们表示，F1七届年度车手总冠军迈克尔·舒马赫在法国阿尔卑斯山滑雪胜地美贝尔(Meribel)遭遇滑雪事故后头部严重受伤，周一依然未能脱离生命危险。
“我们可以说他目前依然面临生命危险，”法国东部城市格勒诺布尔的CHU医院的首席麻醉师Jean-Francois Payen在记者会上表示。
“目前我们无法判定迈克尔·舒马赫未来状况会如何，”他补充说。“我们日夜不停的工作--争取跑赢时间。”
44岁的舒马赫周日上午在越野滑雪中撞上岩石，他在该地有一处度假屋。
“他戴的头盔至少起到了一些保护作用。之前有人在没戴头盔情况下遭遇类似事故，没能撑到被送进医院。”
阿尔贝维尔(Albertville)地方检察官昆西(Philippe Quincy)表示：“我们知道事故发生在越野滑雪区，那里常有石头部分或完全被掩埋在雪下。”他补充说，舒马赫可能是被这种石头绊倒。
神经外科医师夏巴德斯(Stephan Chabardes)表示，对舒马赫进行的紧急脑部扫描显示颅部内出血，并伴有挫伤等。他表示医生们已进行了手术处理了内出血。
医生们表示，舒马赫目前处于人为麻醉状态，他们当晚没有进行第二次手术，现阶段暂不打算作进一步干预。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。