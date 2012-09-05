版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 9月 5日 星期三 11:34 BJT

丹布罗西奥顶替格罗斯让出战F1意大利站

由於导致上周日F1比利时站出现重大事故，法国车手格罗斯让被罚禁赛一场。莲花车队周二宣布将由比利时车手丹布罗西奥(Jerome d'Ambrosio)顶替格罗斯让出战本周日的意大利大奖赛。这位比利时人曾效力维珍车队，莲花领队布里尔表示其实力值得此次机会。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐