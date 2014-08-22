小皮奎特代表中国队出战电动方程式大赛

前F1和印地赛车手小尼尔森·皮奎特签约加盟中国队，将出战下月在北京开战的电动方程式全球首赛季赛事。除29岁的巴西人皮奎特外，德国人海菲尔德和意大利特鲁利等前F1车手也将角逐这一赛事。皮奎特的父亲曾三次赢得F1年度车手总冠军荣耀，他在F1的最佳战绩是2008年德国大奖赛中取得亚军。路透