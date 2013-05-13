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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 13日 星期一 14:02 BJT

F1西班牙站阿隆索夺冠

周日F1西班牙大奖赛在加泰罗尼亚赛道落下帷幕，主场作战的阿隆索第五位发车，拿下本赛季个人第二个分站赛冠军。莱科宁与马萨分得二三名，维特尔与韦伯分列第四和第五。红牛车队目前领先法拉利14分、路特斯车队20分。在车手排行榜上，维特尔、莱科宁、阿隆索、汉密尔顿分别排在前四名。路透
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