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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 15日 星期一 14:07 BJT

F1上海站阿隆索夺冠

周日F1中国大奖赛阿隆索夺冠，为法拉利车队收获本赛季的一个分站赛冠军。莲花车队的莱科宁获得第二，杆位发车的奔驰车队选手汉密尔顿位列第三，维特尔、巴顿分获第四、五。阿隆索目前排在车手积分榜第三位，落后维特尔9分、落后莱科宁6分。目前排在第一位的红牛车队仅领先法拉利5分。路透
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