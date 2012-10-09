阿隆索、维特尔将决F1总冠军

红牛车队车手维特尔周日在F1日本站夺冠之後，其与阿隆索的积分差距仅有4分，莱科宁与汉密尔顿位列第三和第四，分别落後阿隆索37与42分。在本赛季还剩下五站比赛情况下，年度车手总冠军争夺战变成25岁的维特尔与31岁的阿隆索角逐最年轻三冠王的对决。图为维特尔。路透