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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 9日 星期二 11:49 BJT

阿隆索、维特尔将决F1总冠军

红牛车队车手维特尔周日在F1日本站夺冠之後，其与阿隆索的积分差距仅有4分，莱科宁与汉密尔顿位列第三和第四，分别落後阿隆索37与42分。在本赛季还剩下五站比赛情况下，年度车手总冠军争夺战变成25岁的维特尔与31岁的阿隆索角逐最年轻三冠王的对决。图为维特尔。路透

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