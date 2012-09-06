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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 6日 星期四 12:16 BJT

中国首位F1车手将亮相意大利站

HRT车队宣布中国车手马青骅将代替卡斯基延参加周五在蒙扎进行的F1意大利大奖赛的自由练习赛。24岁的马青骅出生于上海，於今年7月拿到F1超级驾照。这将是中国车手首次在F1赛场中亮相，自由练习赛後，马青骅将把赛车归还给卡斯基延，後者参加周日的正赛。

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