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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 15日 星期一 14:33 BJT

《江南Style》歌手Psy现身F1韩国站

凭借《江南Style》一炮而红的朴载相(Psy)周日亮相F1大奖赛韩国站，并教授红牛车队车手维特尔如何跳“骑马舞”。《江南Style》占据欧美各大音乐排行榜首位，自7月以来，其在Youtube上点击量超4.5亿人次。Psy还在最後向冠军车手维特尔挥舞黑白相间方格旗。路透

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