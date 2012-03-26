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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 26日 星期一 12:35 BJT

阿隆索夺F1马来西亚站冠军

法拉利车手阿隆索周日在2012赛季F1锦标赛马来西亚站比赛中以2小时44分51秒812的成绩夺冠，索伯车队的佩雷斯以2秒263的微弱差距屈居亚军，迈凯轮车手汉密尔顿连续两赛名列第三，红牛车队的马克·韦伯名列第四，当场比赛因大雨磅礴暂停51分钟。路透

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