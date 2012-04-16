罗斯伯格F1中国站迎首冠

F1梅塞德斯车队的德国车手罗斯伯格周日在F1中国站的较量中以绝对的领先优势夺得个人F1职业生涯中的首个分站赛冠军，这是他在F1征战111站比赛迎来了的第一个冠军头衔。这也是梅赛德斯1995年来首次品尝F1分站赛胜利滋味。路透