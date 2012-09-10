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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 10日 星期一 12:04 BJT

F1意大利站汉密尔顿夺冠

在周日的F1意大利大奖赛中，迈凯轮车队车手汉密尔顿从发车便保持领先优势，轻松取得冠军，墨西哥车手佩雷兹拿下亚军，阿隆索则排名第三。这是汉密尔顿本赛季第三个分站赛冠军，阿隆索在车手积分榜榜首的领先优势达到37分。

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