版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 4月 22日 星期一 11:28 BJT

F1巴林站维特尔卫冕

F1巴林站周日落幕，红牛车队车手维特尔以9.1秒的优势连续第二年夺冠。德国人在比赛半程便已取得绝对领先。莱科宁、格罗斯让分别获得第二三。阿隆索遭遇赛车机械故障排在第8，而杆位发车的罗斯伯格仅排在第9。本赛季四场比赛后，维特尔以77分排在榜首，领先第二名莱科宁10分。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐