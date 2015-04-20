汉密尔顿巴林站再度夺冠

F1世界冠军汉密尔顿周日蝉联巴林站冠军，法拉利车手雷克南抢下亚军，使奔驰车队再度上演包揽冠亚军的希望破灭。哈密尔顿此站获胜也是他在今年前四站比赛中第三次封王，也是生涯第36个分站赛冠军。他在车手积分榜上领先罗斯伯格的优势达到了27分。路透