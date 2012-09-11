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路透中文体育短讯 | 2012年 9月 11日 星期二 11:00 BJT

迈凯轮加紧与汉密尔顿续约谈判

F1迈凯轮车队没有为汉密尔顿离队做B计划，接下来数日将加紧与这位英国车手进行续约谈判，期待他本赛季合约期满後继续留队。汉密尔顿周日在意大利站夺冠後，迈凯轮车队首席执行官惠特马什称：“我根本想过汉密尔顿离队的可能，我们希望他留下来，如果他愿意，我们希望他留下来。”路透

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