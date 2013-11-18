版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 11月 18日 星期一 13:56 BJT

维特尔赛季八连胜创纪录

效力红牛车队的四次年度冠军得主维特尔周日赢下F1美国大奖赛冠军，成为第一位在单赛季连夺八站冠军的F1车手。26岁的德国人维特尔从杆位出发，最终以6.2秒优势压倒莲花车队的法国车手格罗斯让夺冠。维特尔本赛季已夺下12站冠军，距追平同胞舒马赫2004赛季夺13个分站冠军的纪录仅一步之遥。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐