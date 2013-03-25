F1马来站--维特尔无视车队命令 强超队友夺冠

周日红牛车队车手维特尔在F1马来西亚站夺冠后向其队友马克·韦伯道歉，称自己在比赛中超车是“判断错误”，并非故意违反车队既定策略。韦伯在当日比赛后半程已经升至首位，车队指令他在领先维特尔、以及奔驰车队的汉密尔顿的情况下放慢速度以保护赛车与轮胎。维特尔也被下达该命令，但他在还剩12圈时忽略此命令并强超队友，夺得该赛站冠军。路透