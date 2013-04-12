维特尔称队友韦伯上一站不配夺冠

红牛车队车手维特尔周四在上海接受采访时，被问及与队友韦伯的关系。维特尔在马来站时无视队内指令，强行超过队友韦伯夺冠，而韦伯当时遵从了队内指令放慢车速以保护轮胎。维特尔声称自己没有理解指令，“即便是完全理解了，也还是会做同样的决定，因为韦伯不配赢得那场比赛。”维特尔并称，其二人是“职业”上的关系，谈不上信任。路透