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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 12日 星期五 14:04 BJT

维特尔称队友韦伯上一站不配夺冠

红牛车队车手维特尔周四在上海接受采访时，被问及与队友韦伯的关系。维特尔在马来站时无视队内指令，强行超过队友韦伯夺冠，而韦伯当时遵从了队内指令放慢车速以保护轮胎。维特尔声称自己没有理解指令，“即便是完全理解了，也还是会做同样的决定，因为韦伯不配赢得那场比赛。”维特尔并称，其二人是“职业”上的关系，谈不上信任。路透

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