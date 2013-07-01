F1英国站罗斯伯格夺冠

梅赛德斯车队的德国车手罗斯伯格周日在F1英国站戏剧性得赢下冠军，比赛中发生数起爆胎事故，他的队友汉密尔顿也因遭遇爆胎，错过在英国本土夺冠的机会。三届年度车手总冠军维特尔驾驶的红牛赛车则在一路领先时因故障退赛。这是罗斯伯格本赛季赢得的第二个分站赛冠军。路透